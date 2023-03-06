Комитет по развитию конкуренции в Узбекистане запросил данные у «Яндекс Go» для анализа рынка агрегаторов такси Статьи редакции
Такси-сервис «Яндекса» работает в стране с 2018 года.
- В конце февраля 2023 года один из Telegram-каналов написал о многочисленных жалобах на «Яндекс Go» в Узбекистане и призвал антимонопольный орган обратить внимание на сервис. В ответ местный Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей выпустил заявление, обратил внимание «Интерфакс».
- Регулятор отметил, что начал анализировать рынок агрегаторов такси ещё в октябре 2022 года. В феврале 2023-го он запросил у Yandex N.V., Yandex Europe AG и Ridetech International B.V. данные по количеству водителей и пользователей «Яндекс Go», количеству транзакций и пассажироперевозок, объёму оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий сервиса и таксопарков за 2022 год.
- В «Яндекс Go» сообщили vc.ru, что периодически получают запросы от госорганов с просьбой «разъяснить те или иные аспекты деятельности — это регулярная международная практика».
- В начале февраля 2023 года антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» за то, что сервис не предоставил информацию для антимонопольного расследования. В компании заявили, что обвинения в затягивании расследования необоснованны, а вся запрашиваемая информация отправляется в установленные законом сроки.
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И антимонопольный орган таки возбудился!
А в крайнем случае Яндекс купит местного карманного «конкурента».
В России 99% такси это Яндекс, но русский антимонопольный комитет это устраивает
Задача любого бизнеса - создать монополию.
Задача государства и потребителей - не допустить этого.
любое действие рождает противодействие)
Сухробжон, ты не в ту сторону воюешь! (с) Яндекс
будут национализировать
видимо не поделились с кем надо - решили напомнить что они в гостях)