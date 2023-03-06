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Комитет по развитию конкуренции в Узбекистане запросил данные у «Яндекс Go» для анализа рынка агрегаторов такси Статьи редакции

Такси-сервис «Яндекса» работает в стране с 2018 года.

  • В конце февраля 2023 года один из Telegram-каналов написал о многочисленных жалобах на «Яндекс Go» в Узбекистане и призвал антимонопольный орган обратить внимание на сервис. В ответ местный Комитет по развитию конкуренции и защите прав потребителей выпустил заявление, обратил внимание «Интерфакс».
  • Регулятор отметил, что начал анализировать рынок агрегаторов такси ещё в октябре 2022 года. В феврале 2023-го он запросил у Yandex N.V., Yandex Europe AG и Ridetech International B.V. данные по количеству водителей и пользователей «Яндекс Go», количеству транзакций и пассажироперевозок, объёму оборота услуг (GMV) и сведения о размере и распределении комиссий сервиса и таксопарков за 2022 год.
  • В «Яндекс Go» сообщили vc.ru, что периодически получают запросы от госорганов с просьбой «разъяснить те или иные аспекты деятельности — это регулярная международная практика».

Запрос, о котором идёт речь, был направлен антимонопольным ведомством Узбекистана в рамках анализа рынка агрегаторов услуг такси. Мы находимся на связи с Комитетом и готовы к сотрудничеству, предоставим ответы в установленные сроки и в полной мере.

«Яндекс Go»
  • В начале февраля 2023 года антимонопольное агентство Казахстана составило протокол на «Яндекс Такси» за то, что сервис не предоставил информацию для антимонопольного расследования. В компании заявили, что обвинения в затягивании расследования необоснованны, а вся запрашиваемая информация отправляется в установленные законом сроки.

#новость #яндексgo

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7 комментариев
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 Вадим Д.

И антимонопольный орган таки возбудился!

А в крайнем случае Яндекс купит местного карманного «конкурента».

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Alex R

В России 99% такси это Яндекс, но русский антимонопольный комитет это устраивает

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Александр Колядин

Задача любого бизнеса - создать монополию.
Задача государства и потребителей - не допустить этого.

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Семён Мальцев

любое действие рождает противодействие)

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Невкусно и грустно

Сухробжон, ты не в ту сторону воюешь! (с) Яндекс

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gecig91389

будут национализировать

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gecig91389

видимо не поделились с кем надо - решили напомнить что они в гостях)

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