Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тысяч электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома.

Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации.