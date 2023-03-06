«Автотор» протестирует переоснащение автомобилей с бензиновым двигателем в электрокары Статьи редакции
В будущем предприятие планирует серийное производство комплектов ремоторизации для машин в Калининградской области.
- Калининградский завод «Автотор» весной 2023 года протестирует технологию по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатель в автомобилях, сообщили «Известия» со ссылкой на основателя холдинга Владимира Щербакова.
- «Автотор» заключил контракты с компаниями, применяющими технологию ремоторизации в Китае и Корее, пишет издание.
- В компании уточнили vc.ru, что сейчас отрабатывают технологию и готовят опытный комплект для тестов на автопарке завода. Для этого компания будет использовать подержанные автомобили «нескольких популярных моделей», которые выпускались на предприятии. «Автотор» собирал Hyundai, Kia и BMW.
- После испытаний завод планирует доработать решение для серийного производства комплектов для основных моделей в Калининградской области. Комплект состоит из более 20 компонентов. Основные из них «Автотор» планирует выпускать на новой производственной площадке, и там же — запустить производство электродвигателей и систем управления.
- В 2021 году продажи электрических двигателей для переоборудования машин с ДВС в электромобили анонсировал Ford.
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РЖОМБА
Представлены первые чертежи.
Как зачем? Государственные миллиарды себя сами не освоят!
— Петрович, куда эту херню?
— Да крути сбоку, один хрен говно получается, никто и не заметит.
Такой потребности в новых электромобилях ещё долго не будет, если только в мечтах пильщиков из чиновничей братии. Да и в кустарных самоделках тоже.
у нас особый путь…кек
Катались бы на бензине да и не парились бы
«Автотор» протестирует переоснащение говна в конфетку.
Мастера заголовка. "Был автомобиль, а стал кар"
Пока это выглядит смешно. Очень
Это видимо из той же прорывной инициативы, что и создание индустрии восстановления запчастей!
Зачем с доставанием запасных европейских бензиновых двигателей мучиться, сразу электрический ставить!
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63f561919a79471b47a91c21
И ещё чтобы можно было на дровах ездить
Ну не знаю, а на мой взгляд - логичный ход. Так как в технологии производства двс мы безнадежно отстали, запрыгнуть в растущий рынок электричек - вполне возможно. Вон, в онлайн банкинг смогли же)
Пока у Ниссана несколько поколений батарей подходят к друг дружке (нужно контроллер перепрошить), в России за госсчет изобретают аналоговнеты с десятками несовместимых систем.
Как легко вычислить троллей по употребляемыми ими словачками...