Транспорт
Пестрый турник

«Автотор» протестирует переоснащение автомобилей с бензиновым двигателем в электрокары Статьи редакции

В будущем предприятие планирует серийное производство комплектов ремоторизации для машин в Калининградской области.

  • Калининградский завод «Автотор» весной 2023 года протестирует технологию по замене двигателя внутреннего сгорания (ДВС) на электродвигатель в автомобилях, сообщили «Известия» со ссылкой на основателя холдинга Владимира Щербакова.

Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тысяч электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним. Это в два раза больше, чем предусматривает концепция автопрома.

Такой потребности в новых электромобилях, конечно, пока не будет, поэтому мы будем выпускать электрокомплекты, чтобы заменять старый ДВС вместе с коробкой передач на новый электрический у машин, которые уже находятся в эксплуатации.

Владимир Щербаков
  • «Автотор» заключил контракты с компаниями, применяющими технологию ремоторизации в Китае и Корее, пишет издание.
  • В компании уточнили vc.ru, что сейчас отрабатывают технологию и готовят опытный комплект для тестов на автопарке завода. Для этого компания будет использовать подержанные автомобили «нескольких популярных моделей», которые выпускались на предприятии. «Автотор» собирал Hyundai, Kia и BMW.
  • После испытаний завод планирует доработать решение для серийного производства комплектов для основных моделей в Калининградской области. Комплект состоит из более 20 компонентов. Основные из них «Автотор» планирует выпускать на новой производственной площадке, и там же — запустить производство электродвигателей и систем управления.
  • В 2021 году продажи электрических двигателей для переоборудования машин с ДВС в электромобили анонсировал Ford.

#новость #автотор

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14 комментариев
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 Ale K

РЖОМБА

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Бинарный Ёж

Представлены первые чертежи.

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Денис Демидов

Как зачем? Государственные миллиарды себя сами не освоят!

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Вадим Д.

— Петрович, куда эту херню?
— Да крути сбоку, один хрен говно получается, никто и не заметит.

Такой потребности в новых электромобилях ещё долго не будет, если только в мечтах пильщиков из чиновничей братии. Да и в кустарных самоделках тоже.

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Vorobyeva

у нас особый путь…кек

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Александр Фокин

Катались бы на бензине да и не парились бы

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Вася Пражкин

«Автотор» протестирует переоснащение говна в конфетку.

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Andy Lenty

Мастера заголовка. "Был автомобиль, а стал кар"

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Трезвый Валера

Пока это выглядит смешно. Очень

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Денис Демидов

Это видимо из той же прорывной инициативы, что и создание индустрии восстановления запчастей!
Зачем с доставанием запасных европейских бензиновых двигателей мучиться, сразу электрический ставить!
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/63f561919a79471b47a91c21

В Госдуме предложили создать индустрию по…
Депутаты Государственной думы обратились в правительство с предложением создать индустрию по…
www.rbc.ru
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Февраль Камшотов

И ещё чтобы можно было на дровах ездить

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Cukini

Ну не знаю, а на мой взгляд - логичный ход. Так как в технологии производства двс мы безнадежно отстали, запрыгнуть в растущий рынок электричек - вполне возможно. Вон, в онлайн банкинг смогли же)

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Невкусно и грустно
Мы предложили правительству — и оно нас поддерживает — сделать для всей отрасли 150 тысяч электрических двигателей разной размерности и систем управления к ним.

Пока у Ниссана несколько поколений батарей подходят к друг дружке (нужно контроллер перепрошить), в России за госсчет изобретают аналоговнеты с десятками несовместимых систем.

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Сергей Д.

Как легко вычислить троллей по употребляемыми ими словачками...

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