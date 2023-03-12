Транспорт
Полина Лааксо

Минтранс потребовал переместить опознавательные знаки на самолётах — перевозчики раскритиковали нововведение Статьи редакции

Они будут вынуждены потратить тысячи долларов и приостановить полёты на время покраски.

Источник: «РИА Новости»
  • Российские авиакомпании обязаны до 1 сентября 2023 года изменить расположение опознавательных знаков на своих гражданских воздушных судах, следует из приказа Министерства транспорта, внимание на который обратило РБК.
  • Теперь государственный и регистрационный знаки должны размещаться вместе — на левой половине нижней поверхности крыла через дефис. До этого, согласно приказу от 2014-го, первый наносили на правую половину. Такое правило есть у Международной организации гражданской авиации, но власти США, например, его не придерживаются.
  • Опрошенные РБК авиаперевозчики раскритиковали требование. По их словам, у авиаотрасли есть более приоритетные задачи — в частности обеспечить лётную годность самолётов в условиях санкций и проблем с поставкой запчастей. Вместо этого они должны будут тратить время на перенос знаков.
  • Затраты на перекраску одного самолёта могут составить примерно $10 тысяч, полагает гендиректор консалтинга Friendly Avia Support Олександр Ланецкий. По оценкам других собеседников издания, сумма зависит от материалов и «качества выполнения работ», поэтому речь может идти как о $2000, так и о $30 тысячах.
  • На начало марта 2023 года «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», Utair и «Уральские авиалинии» — это шесть крупнейших авиакомпаний страны — использовали в сумме более 550 самолётов. Получается, переделка только их судов может обойтись в $5,5 млн.
  • Не исключено, что из-за покраски самолётам также придётся простаивать — от нескольких часов до четырёх дней, заметили перевозчики. При этом если проигнорировать требование, судно могут в принципе не допустить к полётам, предупреждают в консалтинговой Veta.

#авиакомпании #новость

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60 комментариев
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 Март Свитшотов

И это несомненно повысит безопасность полётов. Да

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Paul Brezcuu

Да зачем вообще им опознавательные знаки? Обязать перекрасить все самолёты в триколор с большой буквой Z, шоб издалека знали кто летит)

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C. Steel

Приплел, молодец!

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Александр Александров

Хорош

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Эдуард Гульбзденьчиков

Чего прям сразу зет? Можно ещё и V.
Разнообразие нужнО.

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Скромный глобус

Эти министры вообще понимают, во сколько времени (с сушкой) и денег обходится новая ливрея?
Это же про бордель и кровати.

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Андрий Кузнецовский

Предлагаю вешать бейджики на хвост перед каждым полетом.

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7 комментариев
Svyat P.

Согласен, что смысла в этом не особо, но причем тут новая ливрея? Просто небольшая ревизия конструкторской документации и локальный перекрас. Конечно логичнее это было сделать в начале сезона ТО, чтобы во время больших простоев выполнить работы. Но в целом ничего страшного, как по трудо, так и по денежным затратам.

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Покемон

Все остальные проблемы в стране решены, поэтому почему бы не заняться этой? Тем более, от ее решения получат пользу миллионы людей! Молодцы, хорошая инициатива. Выкуси, Байден!!! Гойда!

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Михаил Анюков

Вы правы, проблем совсем нет

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Дмитрий Зима

когда уже за глупые инициативы будут карать чиновников в РФ

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Paul Brezcuu

Ровно тогда, когда роззияне возьмутся за вилы, а не будут сотрясать воздух в чатах)

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3 комментария
Михаил Анюков

Когда у них неприкосновенность уберут.

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GPT-Либерал-смузихлёб

Это что там за краска за такие деньги

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Скромный глобус

Такая, которой очень много на каждый борт требуется, и она же должна выдерживать до 60-70 градусов на 12000, а потом не сходить полотном при посадке в ОАЭ

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6 комментариев
Михаил Анюков

Волшебная наверное, из крови единорога.

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2 комментария
Сергей С.

Краска ладно, не знаю как сейчас, а раньше перекрашивать ливрею летали в Голландию.

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2 комментария
Дмитрий Зима

точно так же тогда можно сказать: а что там за такие навигаторы дорогие в самолетах, вон купили дигму и полетели

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1 комментарий
Внешний хот-дог
гендиректор консалтинга Friendly Avia Support Олександр Ланецкий

@Полина Лааксо Олександр - это на Крещатике

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Скромный глобус

он Олександр

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3 комментария
Мурад Муртазалиев

Какой же это кринж.
У них проблема с отраслью , они кровати двигают. Срочно нужна экспертная оценка от Стерлядки, почему это хорошо.

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Скромный глобус

вот зачем на личности переходить, да?

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1 комментарий
Sergei Timofeyev

А в чём там проблемы-то? Запчастей нет - это ерунда, новые самолёты - обещания уже есть. Суверенно же!

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Иван Саблин

Дураки и дороги, вечное явление

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usee

Не в тему, но может пора писать цены не только в валюте, но и например, в рублях в скобочках?

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Многолетний коктейль

Можете еще и в речных ракушках, стоимость которых ничего не значит? ))

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Многолетний коктейль

А откуда там десятки тысяч $ ?

Берешь баллон аэрозольной (ну или какая там) краски и по трафарету наносишь новую.

Раньше вообще обычной краской из ведёрка рисовали и прекрасно летали

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Скромный глобус

а убрать с правой части? (о чём и требование), а грунт...всё надо по -новому(

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3 комментария
Неудачный парфюмер

Мне кажется на войнушку тут хотят както денег срубить. Иначе зачем всё это?

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C. Steel

Нанокраска потому что.

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1 комментарий
Вадим Д.

Ну так Минтрансу аиднее, подумаешь: деньги, время потеряют. Зато "гениальная" инициатива проведена, отчётность сдана, Минтранс в очередной раз доказал свою полезность.

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