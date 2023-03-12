Минтранс потребовал переместить опознавательные знаки на самолётах — перевозчики раскритиковали нововведение Статьи редакции
Они будут вынуждены потратить тысячи долларов и приостановить полёты на время покраски.
- Российские авиакомпании обязаны до 1 сентября 2023 года изменить расположение опознавательных знаков на своих гражданских воздушных судах, следует из приказа Министерства транспорта, внимание на который обратило РБК.
- Теперь государственный и регистрационный знаки должны размещаться вместе — на левой половине нижней поверхности крыла через дефис. До этого, согласно приказу от 2014-го, первый наносили на правую половину. Такое правило есть у Международной организации гражданской авиации, но власти США, например, его не придерживаются.
- Опрошенные РБК авиаперевозчики раскритиковали требование. По их словам, у авиаотрасли есть более приоритетные задачи — в частности обеспечить лётную годность самолётов в условиях санкций и проблем с поставкой запчастей. Вместо этого они должны будут тратить время на перенос знаков.
- Затраты на перекраску одного самолёта могут составить примерно $10 тысяч, полагает гендиректор консалтинга Friendly Avia Support Олександр Ланецкий. По оценкам других собеседников издания, сумма зависит от материалов и «качества выполнения работ», поэтому речь может идти как о $2000, так и о $30 тысячах.
- На начало марта 2023 года «Аэрофлот», S7, «Победа», «Россия», Utair и «Уральские авиалинии» — это шесть крупнейших авиакомпаний страны — использовали в сумме более 550 самолётов. Получается, переделка только их судов может обойтись в $5,5 млн.
- Не исключено, что из-за покраски самолётам также придётся простаивать — от нескольких часов до четырёх дней, заметили перевозчики. При этом если проигнорировать требование, судно могут в принципе не допустить к полётам, предупреждают в консалтинговой Veta.
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И это несомненно повысит безопасность полётов. Да
Да зачем вообще им опознавательные знаки? Обязать перекрасить все самолёты в триколор с большой буквой Z, шоб издалека знали кто летит)
Приплел, молодец!
Хорош
Чего прям сразу зет? Можно ещё и V.
Разнообразие нужнО.
Эти министры вообще понимают, во сколько времени (с сушкой) и денег обходится новая ливрея?
Это же про бордель и кровати.
Предлагаю вешать бейджики на хвост перед каждым полетом.
Согласен, что смысла в этом не особо, но причем тут новая ливрея? Просто небольшая ревизия конструкторской документации и локальный перекрас. Конечно логичнее это было сделать в начале сезона ТО, чтобы во время больших простоев выполнить работы. Но в целом ничего страшного, как по трудо, так и по денежным затратам.
Все остальные проблемы в стране решены, поэтому почему бы не заняться этой? Тем более, от ее решения получат пользу миллионы людей! Молодцы, хорошая инициатива. Выкуси, Байден!!! Гойда!
Вы правы, проблем совсем нет
когда уже за глупые инициативы будут карать чиновников в РФ
Ровно тогда, когда роззияне возьмутся за вилы, а не будут сотрясать воздух в чатах)
Когда у них неприкосновенность уберут.
Это что там за краска за такие деньги
Такая, которой очень много на каждый борт требуется, и она же должна выдерживать до 60-70 градусов на 12000, а потом не сходить полотном при посадке в ОАЭ
Волшебная наверное, из крови единорога.
Краска ладно, не знаю как сейчас, а раньше перекрашивать ливрею летали в Голландию.
точно так же тогда можно сказать: а что там за такие навигаторы дорогие в самолетах, вон купили дигму и полетели
@Полина Лааксо Олександр - это на Крещатике
он Олександр
Какой же это кринж.
У них проблема с отраслью , они кровати двигают. Срочно нужна экспертная оценка от Стерлядки, почему это хорошо.
вот зачем на личности переходить, да?
А в чём там проблемы-то? Запчастей нет - это ерунда, новые самолёты - обещания уже есть. Суверенно же!
Дураки и дороги, вечное явление
Не в тему, но может пора писать цены не только в валюте, но и например, в рублях в скобочках?
Можете еще и в речных ракушках, стоимость которых ничего не значит? ))
А откуда там десятки тысяч $ ?
Берешь баллон аэрозольной (ну или какая там) краски и по трафарету наносишь новую.
Раньше вообще обычной краской из ведёрка рисовали и прекрасно летали
а убрать с правой части? (о чём и требование), а грунт...всё надо по -новому(
Мне кажется на войнушку тут хотят както денег срубить. Иначе зачем всё это?
Нанокраска потому что.
Ну так Минтрансу аиднее, подумаешь: деньги, время потеряют. Зато "гениальная" инициатива проведена, отчётность сдана, Минтранс в очередной раз доказал свою полезность.