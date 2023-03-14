Зарубежные страховщики предстанут перед лондонским судом из-за невыплат по «застрявшим» в России самолётам — FT Статьи редакции
Иски на них подали лизингодатели, которые не смогли вернуть суда из страны.
- В 2024 году более десяти зарубежных страховых компаний предстанут перед Высоким судом правосудия в Англии из-за отказа выплатить «миллиарды долларов» компенсаций лизинговым фирмам, чьи самолёты остались в России после 24 февраля, пишет FT.
- Одним из истцов выступил дублинский лизингодатель AerCap. Компания требовала от российских перевозчиков вернуть арендованные воздушные суда, но те отказались: они перерегистрировали их и продолжили полёты. Всего у AerCap «застряло» в России 116 самолётов и 23 двигателя — за них она не получила до $3,5 млрд.
- В случае с остальными фирмами — например, Dubai Aerospace Enterprise, — речь также идёт о «сотнях» транспортных средств, пишет газета. Суммы требуемых компенсаций не называют. Как минимум четыре подобных дела рассмотрят на едином «мегазаседании». AerCap назвал грядущий процесс «процедуральным кошмаром».
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
- В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В июне в правительстве сказали, что российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации парка Airbus и Boeing ещё пять лет.
- В декабре отечественным перевозчикам удалось вернуть к полётам за рубеж 201 иностранный самолёт, в том числе 150 Boeing и Airbus. Их вывели из реестра Бермудских островов и перерегистрировали в России.
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И продолжают вертеть всех на хрустальном пропеллере. Эти самолёты уже никогда не вернутся старым владельцам, тем более, что часть этих самолётов прекратила существование в качестве цельного воздушного судна.
Высокий суд наложит штрафы на РФ компании, аналогично таганскому суду, который думает, что штрафует Google?
пусть пишут в спортлото. все остальные местечковые юрисдикции РФ не признает)
Напридумывают в своих деревнях какой-то херни. А Империя потом должна разгребать.
Уже высылаем к ним миллион зрителей в серых шинелях? (ну, как Бахмут возьмет)
В принципе они могут просто отложить эти проблемы в долгий ящик.
Путин не бессмертный, этот режим тоже. Когда-то захотят жить со всеми в мире.
И тут они достают папочки, кто с самолетами, кто еще с чем, и начинают получать свое.
Ну это так, один из фантастических сценариев.
Это мечты либерашек
А на самом деле компании-арендодатели обанкротятся и исчезнут.
Вот и усе.
а если путин уже мертв и будут бесконечно клепать двойников. Так бренд путина может жить вечно.
Так наши предлагали платить за лизинг и дальше, но согласились не все
Самолёты, которые были перерегистрированны для зарубежных полетов, принадлежали российским перевозчикам. А те, что РФ решила присвоить, могут летать только в РФ
К 2024 году от половины этих самолетов останутся "рожки да ножки". Каннибализация на запчасти процесс быстрый в условиях нынешних. А высокий суд будет заседать и заседать
От создателей рассказа "Будете ездить на телегах, ходить с кнопочными телефонами, носить старую одежду" и т.д.
Ну, я одни и те же джинсы ношу уже два года, но только потому что ОНИ НЕРЕАЛЬНО УДОБНЫЕ.
"Каннибализация"
Я запрещаю тебе говорить это слово. С уважением, глава Росавиации А. Нерадько.
это слово запрещено по закону о русском языке - следует говорить - поедание
Авиапоедание)
а что это они вдруг застряли ? стюардессы растолстели ? а что вообще случилось?
Ждут, когда ты на курсы комиков запишешься
Новояз же. Хлопок, отрицательный рост и все в таком духе
дайте словарь )
простите что моя рука застряла в вашем кармане - но вы сами довели до этого - могли бы и сами отдать кошелек и не делать себе проблемы)
Вся внешняя политика РФ в одном предложении)
извинись . немедленно извинись
*хвалит главу Чечни и поет песню про путена*
А зачем в новости фото Ту-214?)
он не застреваемый)
Нативная реклама
Видимо, не прокатило у Альфы впарить замороженные на зарубежных счетах фантики за право собственности на самолеты (с дисконтом в пару раз, бгг). А ведь такие планы были, такие планы!
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а если застрянут не только самолеты но и корабли и машины и деньги и люди что тогда делать?
Каннибалить всех
что лучше когда застревают самолеты или когда застревают деньги ?
а можно устранить застревание самолетов ? - ну может прочистку какую сделать или их маслом смазать?
Лохи должны платить, даже европейские.
а если откажутся отключим газ и утюг на живот)