Производитель электрофургонов Arrival привлёк $300 млн Статьи редакции
Компании нужны деньги для запуска автоматизированной линии сборки.
- Производитель электромобилей Arrival привлёк $300 млн от инвестиционной компании Westwood Capital, рассказал гендиректор Игорь Торгов во время звонка с инвесторами. Звонок провели через неделю после публикации финансового отчёта за год, чтобы закрыть сделку с Westwood, цитирует его TechCrunch.
- Компании хватит этих денег только на работу в 2023 году, поэтому она ищет дополнительные средства. Всего Arrival хочет привлечь $500 млн для производства XL — электрических фургонов для доставки. Она рассчитывает, что дополнительная ликвидность, потенциально высокая маржа фургонов и сокращение затрат снова сделают её привлекательной для инвесторов в 2023-м. К августу Arrival запланировала запустить автоматизированную сборку фургонов — пока собрано два. Поставки XL клиентам в США запланированы на конец 2024 года.
- Компания также проведёт внеочередное собрание акционеров 6 апреля — для голосования об обратном дроблении акций, чтобы производителя не сняли с торгов на Nasdaq.
- Бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу бумаги стоили $22,8 за штуку.
- Игорь Торгов занял пост гендиректора после Питера Кунео, который временно руководил компанией после ухода с поста Дениса Свердлова в ноябре 2022 года.Торгов продолжил принимать радикальные меры для сокращения расходов — это в том числе увольнение половины сотрудников.
- В ноябре 2022 года Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи. Она не соответствует требованиям: в течение 30 дней акции должны торговаться выше отметки в $1 за штуку. Выполнить условия нужно до 1 мая 2023 года. На закрытии торгов 13 марта акции стоили $0,18.
665 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Этого было бы достаточно.
Как им денег ещё дают, удивительно просто.
Просто очень деньги нужны (с)
не эрраевел а прибытие - читай закон о русском языке - переименовать немедленно
"Приход"!
приезд)
Соболезную Westwood Capital
Газель выглядит лучше, чем это поделие.
Как раз хотел сказать, что похоже на последнюю модель Газели
Дык они не на фургонах зарабатывают, а на перетекании финансовых потоков, как наперсточники.
Надеюсь хранили деньги не в британском SVB?
Свердлов гений, чё уж там. Так райзить это потрясающе.