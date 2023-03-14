Транспорт
Маша Цепелева

Производитель электрофургонов Arrival привлёк $300 млн Статьи редакции

Компании нужны деньги для запуска автоматизированной линии сборки.

  • Производитель электромобилей Arrival привлёк $300 млн от инвестиционной компании Westwood Capital, рассказал гендиректор Игорь Торгов во время звонка с инвесторами. Звонок провели через неделю после публикации финансового отчёта за год, чтобы закрыть сделку с Westwood, цитирует его TechCrunch.
  • Компании хватит этих денег только на работу в 2023 году, поэтому она ищет дополнительные средства. Всего Arrival хочет привлечь $500 млн для производства XL — электрических фургонов для доставки. Она рассчитывает, что дополнительная ликвидность, потенциально высокая маржа фургонов и сокращение затрат снова сделают её привлекательной для инвесторов в 2023-м. К августу Arrival запланировала запустить автоматизированную сборку фургонов — пока собрано два. Поставки XL клиентам в США запланированы на конец 2024 года.
  • Компания также проведёт внеочередное собрание акционеров 6 апреля — для голосования об обратном дроблении акций, чтобы производителя не сняли с торгов на Nasdaq.
  • Бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. При выходе на биржу бумаги стоили $22,8 за штуку.
  • Игорь Торгов занял пост гендиректора после Питера Кунео, который временно руководил компанией после ухода с поста Дениса Свердлова в ноябре 2022 года.Торгов продолжил принимать радикальные меры для сокращения расходов — это в том числе увольнение половины сотрудников.
  • В ноябре 2022 года Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи. Она не соответствует требованиям: в течение 30 дней акции должны торговаться выше отметки в $1 за штуку. Выполнить условия нужно до 1 мая 2023 года. На закрытии торгов 13 марта акции стоили $0,18.
Фото Arrival

#новость #arrival

665 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
11 комментариев
Написать комментарий...
 Вадим Д.
Компании нужны деньги

Этого было бы достаточно.
Как им денег ещё дают, удивительно просто.

Ответить
Развернуть ветку
Март Свитшотов

Просто очень деньги нужны (с)

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

не эрраевел а прибытие - читай закон о русском языке - переименовать немедленно

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

"Приход"!

Ответить
Развернуть ветку
erwr3435

приезд)

Ответить
Развернуть ветку
Gollut

Соболезную Westwood Capital

Ответить
Развернуть ветку
Vasili Kubarev

Газель выглядит лучше, чем это поделие.

Ответить
Развернуть ветку
Pavel S

Как раз хотел сказать, что похоже на последнюю модель Газели

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Дык они не на фургонах зарабатывают, а на перетекании финансовых потоков, как наперсточники.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Николаев

Надеюсь хранили деньги не в британском SVB?

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Стерлин

Свердлов гений, чё уж там. Так райзить это потрясающе.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 11 комментариев
null