РБК: операторы Superjet 100 пожаловались на дефицит свечей зажигания — в «Ростехе» сказали, что «трагедии нет» Статьи редакции
А также что импортозамещение «идёт полным ходом».
- Российские операторы самолётов Superjet 100, или SSJ100, сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских турбовентиляторных двигателей SaM146, пишет РБК со ссылкой на шесть авиакомпаний. По данным Росавиации, в стране 12 операторов и 160 таких судов.
- Письма Минпромторгу с жалобами направили несколько перевозчиков, среди которых, например, «ИрАэро». Существование «серьёзного» дефицита подтвердили в «Азимуте». «Якутия» рассказала, что у неё осталось несколько бывших в употреблении свеч, но новых на складе нет.
- SaM146 производило PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн»: одни части мотора делали в России, другие — во Франции. В 2006 году французы выбрали поставщиком свечей американскую Unison Industries. Её детали нужно менять «при достижении наработки 1000 циклов взлётов-посадок, поэтому изделия «считались расходным материалом».
- После введения санкций против российской авиаотрасли поставки расходников из США прекратились. Примерно с марта 2022-го свечи поставляла «ОДК-Сатурн», но сейчас и она «не в состоянии оказывать услугу». Superjet при этом «особенно важен» для отрасли: он не попал под санкции, поэтому в 2022-м почти треть доступных судов перевозчики использовали прежде всего для международных рейсов.
- Дефицит может привести к простою части парка «в течение ближайшего времени и полному прекращению полётов всего парка», говорится в письме «ИрАэро» Минпромторгу. С этим согласны и другие участники рынка. По данным «Авиаторщины», крупнейший оператор Superjet «Россия» в весенне-летний сезон будет летать только на 30 из 76 SSJ-100.
- В «Ростехе» утверждают, что «трагедии точно нет»: импортозамещение изделий для Superjet «идёт полным ходом». А в Минпромторге — что аналог свечей «находится в производстве». Но когда начнутся поставки — неизвестно. По данным разных источников, работу могут закончить как к июлю 2023-го, так и к октябрю.
- В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
- В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.
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Объявляю челлендж: каждый под этим комментом назовет что уже импортозаместили.
Я первый — нихуя.
Этот коммент можно будет написать под похожей новостью даже через 50 лет.
Балаболы могут что-то заместить?
У нас производство, в конечном продукте раньше было 100% импортных ключевых компонентов. Теперь 60% занимают российские производители.
Причем один по ТТХ лучше, ранее используемого, немецкого. Да, 40% это теперь не Европа, а Китай.
Даже больше скажу: ровно половину от нихуя!
Спасибо за перечень ограниченных либерах с тиджея в комментах.
Согласен, даже его не импортозаместили
Продолжаю - вообще нихуя!
Свечи на репу выменяют. Там уже очередь выстроилась.
Культуру отмены.
Нет свечей – нет трагедии. А нет самолётов – так и проблемы нет.
Нет дворца - нет дворца
Нет полетов самолетов. Нету авиакатастроф. Нет катастроф - самые безопасные авиалинии
Нет путина - нет войны - нет санкций - нет ограничений - нет проблем. Этакая пищевая цепочка. 🐱
типичная совковая ложь. "трагедии нет" + "идёт полным ходом", но продукции как не было так и нет. какая неожиданность
Да-да, как и гвоздей, тетрапака, отбеливателей для бумаги и херовой горы такого пиздежа от тебе подобных.
Совки приходят в ярость, когда им никто не верит, а в ярости они всегда.
Что у нас, в России, нет пчёл своих что ли? Сделаем столько свечей, сколько нужно.
Все пчелы релоцировались)
Другого итога было сложно ожидать в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, коими для авиаперевозчиков стали санкции, однако в перспективе это возможность для нашей промышленности наладить производство такого базового компонента, как свечи зажигания. А в дальнейшем и не только свечей. Есть спрос, будет и предложение.
Главное, чтобы в сложный переходный период не пострадала безопасность полётов.
Безопасность полётов уже пострадала!
Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали.
Но обнаружилась беда,
SaM146 слегка про&рали..
Нет свечей зажигания для двигателей? Пф!
Можно дизельный движок использовать, там свечи не нужны. ))
Как обычно, чинуши рапортуют о процессе, а не о результате (которого нет и не будет)
Как тонко под картинкой-обложкой источником стоит статья "Что случилось с Sukhoi Superjet 100 и почему проект на $2 млрд считают провальным".
Блин. Ну мы же не можем остаться без всего. Иногда срочно надо на организацию похорон за 6 часов, иногда нужно вывозить детей с северов хотя бы на травку в среднюю полосу в днях своего отпуска, а не 5 суток на дорогу из 14-ти, иногда нет возможности везти инвалида на квоту в Москве более 30 часов поездом. Ну как так, а(
Трагедии нет - ездите на поездах.
Ну, так что ли, вынь да положь сразу? Промышленности дайте время сориентироваться.
Нет времени на раскачку?😁
года не хватило?)
Что ни день, то успехи в импортозамещенииСамолёт Azur Air, у которого при взлете на Пхукете взорвалось шасси, больше года летал с просроченным техосмотром. Как пишет «Авиаторщина», авиакомпания просрочила проведение техосмотра больше чем на год: последний осмотр двигателя был выполнен в декабре 2019 года. За это время самолет сделал более 1,4 тысячи рейсов. «По документам Boeing эта процедура должна проводиться через каждые 680 полётов (циклов)», — сообщает тг-канал. В самой Azur Air объяснили это потерей данных о последнем техосмотре самолета при смене зарубежной системы на отечественную из-за санкций.
А эти груды металла над жилыми домами летают.
не смешно, но "один шар сломал, второй потерял"
скоро во всех самолётах страны...
Скоро? Победа так летает уже целый год
Ездите поездами Аэрофлота!
При условии не сменяемости, режимы, подобные существующему, могут двигаться только в одном направлении.
От плохого к худшему.
Причем во всех направлениях.
Не благодарите.
Дна-то нет. В черную дыру можно проваливаться вечно. Вслед за за Венесуэлой будет Сев. Корея, потом и Красные кхмеры пирамидки из черепов построят. А что дальше бывает мы просто не видим из за искривления пространства.
Перепись идиотов в комментариях…
И никто не предложил адаптировать свечи от банальной лады гранты под задачу.
Не умеет Полина Лааксо плохие новости сообщать! Берите пример с Путина! Не пандемия выкосила пожилой научный состав, а произошло омоложение научных кадров! https://ria.ru/20220905/uchenye-1814537215.html
Не санкции и сокращение импорта, а увеличение сальдо торгового баланса!
Не дефицит свечей зажигания для самолетов, а увеличение доли поездов в поездках россиян!
Трагедии нет, пусть купят в ближайшем храме.
Трагедии нет - да-да-да. У дождя тоже трагедии нету, что он дороги размывает
— Товарищ прапорщик, а самолеты без свечей летают?
— Ты что идиот?! Кто тебе такую чушь сказал?
— В Ростехе.
— Кхм. Ну, как тебе сказать, вообще-то летают. Но низэнько-низэнько.
Со скоростью 9.8 метров в секунду
Нафига эти свечи? Пассажиры помогут завестись с толкача!
А потом каждого из вахтовиков допросила транспортная прокуратура, потому что так делать нельзя. Представитель АК сказал "да они просто дурачились".
https://ria.ru/20141126/1035186803.html
Это все западная повесточка. Нам никакие гейские свечи не нужны в стране!
ну нет и нет, чего бубнить-то
“Не нужно жалеть об отсутствии свечей, надо принять это и двигаться дальше»
А у провластничков недавно в тележеньках проскакивало, что прям вауще ноль бортов каннибализировано и прям вауще все запчасти сертифицированные есть.
Написали, что 2000 рублей, чтобы не возмущались, позже стоимость пая уменьшат, типо покупателей нет
конечно трагедии нет, импортозамещение идет полным ходом, он что живет в параллельной вселенной
Сотрудник Шереметьево говорит, что поставки запчастей на боинги и аэрбасы налажены. Не импортозпмещение, а подпольный импорт