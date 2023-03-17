Транспорт
Полина Лааксо

РБК: операторы Superjet 100 пожаловались на дефицит свечей зажигания — в «Ростехе» сказали, что «трагедии нет» Статьи редакции

А также что импортозамещение «идёт полным ходом».

Источник: Inc
  • Российские операторы самолётов Superjet 100, или SSJ100, сообщили о нехватке свечей зажигания для российско-французских турбовентиляторных двигателей SaM146, пишет РБК со ссылкой на шесть авиакомпаний. По данным Росавиации, в стране 12 операторов и 160 таких судов.
  • Письма Минпромторгу с жалобами направили несколько перевозчиков, среди которых, например, «ИрАэро». Существование «серьёзного» дефицита подтвердили в «Азимуте». «Якутия» рассказала, что у неё осталось несколько бывших в употреблении свеч, но новых на складе нет.
  • SaM146 производило PowerJet — совместное предприятие французской Safran Aircraft Engines и «ОДК-Сатурн»: одни части мотора делали в России, другие — во Франции. В 2006 году французы выбрали поставщиком свечей американскую Unison Industries. Её детали нужно менять «при достижении наработки 1000 циклов взлётов-посадок, поэтому изделия «считались расходным материалом».
  • После введения санкций против российской авиаотрасли поставки расходников из США прекратились. Примерно с марта 2022-го свечи поставляла «ОДК-Сатурн», но сейчас и она «не в состоянии оказывать услугу». Superjet при этом «особенно важен» для отрасли: он не попал под санкции, поэтому в 2022-м почти треть доступных судов перевозчики использовали прежде всего для международных рейсов.
  • Дефицит может привести к простою части парка «в течение ближайшего времени и полному прекращению полётов всего парка», говорится в письме «ИрАэро» Минпромторгу. С этим согласны и другие участники рынка. По данным «Авиаторщины», крупнейший оператор Superjet «Россия» в весенне-летний сезон будет летать только на 30 из 76 SSJ-100.
  • В «Ростехе» утверждают, что «трагедии точно нет»: импортозамещение изделий для Superjet «идёт полным ходом». А в Минпромторге — что аналог свечей «находится в производстве». Но когда начнутся поставки — неизвестно. По данным разных источников, работу могут закончить как к июлю 2023-го, так и к октябрю.
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу. Сами компании начали переводить их в российский реестр.
  • В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.

#новость #самолёты

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90 комментариев
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 Андрей Вечерний
импортозамещение «идёт полным ходом»

Объявляю челлендж: каждый под этим комментом назовет что уже импортозаместили.
Я первый — нихуя.

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Kiss1nger

Этот коммент можно будет написать под похожей новостью даже через 50 лет.

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2 комментария
Pavel Voronkov

Балаболы могут что-то заместить?
У нас производство, в конечном продукте раньше было 100% импортных ключевых компонентов. Теперь 60% занимают российские производители.
Причем один по ТТХ лучше, ранее используемого, немецкого. Да, 40% это теперь не Европа, а Китай.

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3 комментария
Вадим Д.

Даже больше скажу: ровно половину от нихуя!

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ЯД

Спасибо за перечень ограниченных либерах с тиджея в комментах.

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4 комментария
unknown

Согласен, даже его не импортозаместили

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Даниил Слесарчук
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chmonka

Продолжаю - вообще нихуя!

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Эдуард Гульбзденьчиков

Свечи на репу выменяют. Там уже очередь выстроилась.

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Не очень хороший человек
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Leha Shum

Культуру отмены.

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Вадим Д.

Нет свечей – нет трагедии. А нет самолётов – так и проблемы нет.

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Добрый Песец

Нет дворца - нет дворца

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Игорь Протасов

Нет полетов самолетов. Нету авиакатастроф. Нет катастроф - самые безопасные авиалинии

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1 комментарий
chmonka

Нет путина - нет войны - нет санкций - нет ограничений - нет проблем. Этакая пищевая цепочка. 🐱

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2 комментария
fffggg gggfff

типичная совковая ложь. "трагедии нет" + "идёт полным ходом", но продукции как не было так и нет. какая неожиданность

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ЯД

Да-да, как и гвоздей, тетрапака, отбеливателей для бумаги и херовой горы такого пиздежа от тебе подобных.

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3 комментария
Имя и фамилия

Совки приходят в ярость, когда им никто не верит, а в ярости они всегда.

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Pavel Cree

Что у нас, в России, нет пчёл своих что ли? Сделаем столько свечей, сколько нужно.

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Paul Brezcuu

Все пчелы релоцировались)

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Слегка Придурковатый
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Владислав Писарев

Другого итога было сложно ожидать в связи с обстоятельствами непреодолимой силы, коими для авиаперевозчиков стали санкции, однако в перспективе это возможность для нашей промышленности наладить производство такого базового компонента, как свечи зажигания. А в дальнейшем и не только свечей. Есть спрос, будет и предложение.

Главное, чтобы в сложный переходный период не пострадала безопасность полётов.

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chmonka

Безопасность полётов уже пострадала!

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3 комментария
S.Capusta

Кричали женщины: ура!
И в воздух чепчики бросали.
Но обнаружилась беда,
SaM146 слегка про&рали..

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1 комментарий
Вадим Д.

Нет свечей зажигания для двигателей? Пф!

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S.Capusta

Можно дизельный движок использовать, там свечи не нужны. ))

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1 комментарий
Генерал Ермолов

Как обычно, чинуши рапортуют о процессе, а не о результате (которого нет и не будет)

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S1m0ne

Как тонко под картинкой-обложкой источником стоит статья "Что случилось с Sukhoi Superjet 100 и почему проект на $2 млрд считают провальным".
Блин. Ну мы же не можем остаться без всего. Иногда срочно надо на организацию похорон за 6 часов, иногда нужно вывозить детей с северов хотя бы на травку в среднюю полосу в днях своего отпуска, а не 5 суток на дорогу из 14-ти, иногда нет возможности везти инвалида на квоту в Москве более 30 часов поездом. Ну как так, а(

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Kiss1nger

Трагедии нет - ездите на поездах.

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S1m0ne
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Не очень хороший человек
А также что импортозамещение «идёт полным ходом».

Ну, так что ли, вынь да положь сразу? Промышленности дайте время сориентироваться.

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Боря Бро

Нет времени на раскачку?😁

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2 комментария
Анти Космонавт

года не хватило?)

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5 комментариев
Сергей С.

Что ни день, то успехи в импортозамещении

Самолёт Azur Air, у которого при взлете на Пхукете взорвалось шасси, больше года летал с просроченным техосмотром. Как пишет «Авиаторщина», авиакомпания просрочила проведение техосмотра больше чем на год: последний осмотр двигателя был выполнен в декабре 2019 года. За это время самолет сделал более 1,4 тысячи рейсов. «По документам Boeing эта процедура должна проводиться через каждые 680 полётов (циклов)», — сообщает тг-канал. В самой Azur Air объяснили это потерей данных о последнем техосмотре самолета при смене зарубежной системы на отечественную из-за санкций.
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Император Нолимоций

А эти груды металла над жилыми домами летают.

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1 комментарий
S1m0ne

не смешно, но "один шар сломал, второй потерял"

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Dima Katin

скоро во всех самолётах страны...

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chmonka

Скоро? Победа так летает уже целый год

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1 комментарий
Фокс Йовович

Ездите поездами Аэрофлота!

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Эдуард Гульбзденьчиков

При условии не сменяемости, режимы, подобные существующему, могут двигаться только в одном направлении.
От плохого к худшему.
Причем во всех направлениях.
Не благодарите.

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Demyan Belyakov

Дна-то нет. В черную дыру можно проваливаться вечно. Вслед за за Венесуэлой будет Сев. Корея, потом и Красные кхмеры пирамидки из черепов построят. А что дальше бывает мы просто не видим из за искривления пространства.

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Boris Agafontsev

Перепись идиотов в комментариях…
И никто не предложил адаптировать свечи от банальной лады гранты под задачу.

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Андрей Новиков

Не умеет Полина Лааксо плохие новости сообщать! Берите пример с Путина! Не пандемия выкосила пожилой научный состав, а произошло омоложение научных кадров! https://ria.ru/20220905/uchenye-1814537215.html
Не санкции и сокращение импорта, а увеличение сальдо торгового баланса!
Не дефицит свечей зажигания для самолетов, а увеличение доли поездов в поездках россиян!

Путин отметил омоложение научных кадров в России
Более 40% ученых в России - моложе 40 лет, таких показателей не было давно, идёт омоложение…
ria.ru
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Leha Shum

Трагедии нет, пусть купят в ближайшем храме.

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unknown

Трагедии нет - да-да-да. У дождя тоже трагедии нету, что он дороги размывает

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Griby Lenina

— Товарищ прапорщик, а самолеты без свечей летают?
— Ты что идиот?! Кто тебе такую чушь сказал?
— В Ростехе.
— Кхм. Ну, как тебе сказать, вообще-то летают. Но низэнько-низэнько.

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Имя и фамилия

Со скоростью 9.8 метров в секунду

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4 комментария
Куртуазный маньерист

Нафига эти свечи? Пассажиры помогут завестись с толкача!

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S1m0ne

А потом каждого из вахтовиков допросила транспортная прокуратура, потому что так делать нельзя. Представитель АК сказал "да они просто дурачились".
https://ria.ru/20141126/1035186803.html

Пассажирам пришлось толкать Ту-134, чтобы…
Самолет Ту-134 выполнял рейс из Игарки в Красноярск, на борту находились вахтовики. По…
ria.ru
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1 комментарий
Leha Shum

Это все западная повесточка. Нам никакие гейские свечи не нужны в стране!

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Анти Космонавт

ну нет и нет, чего бубнить-то

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Даниил Слесарчук

“Не нужно жалеть об отсутствии свечей, надо принять это и двигаться дальше»

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Император Нолимоций
В августе СМИ узнали, что компании уже приступили к разборке.

А у провластничков недавно в тележеньках проскакивало, что прям вауще ноль бортов каннибализировано и прям вауще все запчасти сертифицированные есть.

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Pasha Z

Написали, что 2000 рублей, чтобы не возмущались, позже стоимость пая уменьшат, типо покупателей нет

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Tomoko

конечно трагедии нет, импортозамещение идет полным ходом, он что живет в параллельной вселенной

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TVRU

Сотрудник Шереметьево говорит, что поставки запчастей на боинги и аэрбасы налажены. Не импортозпмещение, а подпольный импорт

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