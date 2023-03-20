Транспорт
Таня Боброва

Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа» Статьи редакции

Российская компания требует взыскать 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке.

  • В марте 2023 года «Автомобильный завод “Газ”» подал иск к немецкой Volkswagen и российскому ООО «Фольксваген груп рус». Компания требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде и взыскать почти 15,6 млрд рублей убытков, пишет РБК.
  • Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества ответчиков. В частности, доли в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус», недвижимость и оборудование «Фольксваген Груп Рус» и другое.
  • Также суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в «Фольксваген Груп Рус» и ещё нескольких юрлицах.
  • «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе «ГАЗ» в 2011 году. По итогам 2021-го на этой площадке выпустили 52,3 тысячи автомобилей. Согласно определению суда, соглашение о контрактной сборке действовало до конца 2025 года, но в марте 2022-го немецкая группа объявила о приостановке работы в России.
  • У Volkswagen также есть завод двигателей и завод автомобилей в Калуге, где выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В начале марта 2023 года источники РБК говорили, что основной претендент на него — автодилер «Авилон».

#новость #газ #volkswagen

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53 комментария
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 Вадим Д.

Купить нельзя забрать.

Какие любопытные схемы отъёма активов.

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EHF

То есть одностороннее нарушение договора со сторлны Фольксваген Вас не смущает?

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19 комментариев
Alexey QuQu

Мда, решили добить зарубежное инвестирование окончательно

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2 комментария
Dmitry Berezin

"цап-царап" (с)

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Bahhoff S

Ну конракт прервался наверное по форс мажорным обстоятельствам а не по капризу Фольвагеновцев. И что теперь война войной обед по расписанию что ли . И суд на стороне тех кто хочет что-то урвать . Да уж бизнес по русски ничего не скажешь

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Пэ Гусев

Даже в этом случае договор должен быть расторгнут официально.

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4 комментария
ЧятЖПТ

Вот отжим заводов Роснефти в Германии это другое!

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Alexander

Всё в "лучших" традициях.

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Булка хлеба

Ну че пацаны, как ваши инвестиции?)

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ЧятЖПТ

Все пипа -попа

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3 комментария
Александр Блинов

Да, но и сборки нет - тоже плохо. Надо было сидеть тогда до конца договора.

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Bahhoff S

Просто прежде чем открыть завод в России семь раз подумай а то наверху поругаются а ты будешь крайним. И плевать что это твои личные деньги или кредиты и что ты рабочие места создал просто пошёл на куй и всё

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erwr3435

грабь награбленное)

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Невкусно и грустно

ИНВЕСТИРОВЫВАЙ В РОССИЮ.ЖПГ

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erwr3435

а зачем фольксваген если есть китайский нюхао

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erwr3435

а зачем фольксваген если зарплата 500 баксов

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erwr3435

цап царап

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erwr3435

нижегородский кто -кто арестовал ?

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erwr3435

никаких фольксвагенов эрбасов боенгов интелов не надо - китайский автамабиль нюхао процессор байкал самалет ту- 104

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Muvandr

Эта вся ситуация с бизнесом в РФ и западе напоминает плохой развод. Обе стороны делят имущество и кота по суду и бегают по друзьям рассказывая какой второй был токсик.

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Future Prophecies

Забавно, что есть люди твердо и четко отмазывающие немецки самовоз

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Нейро Медиатор

«Самовоз» вместо «автомобиля» — это хорошо, это по-нашему, по-славянски.
Закон ещё не принят, а мы уже реформируется 👍

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erwr3435

а боинг с эрбасом когда арестуют?

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erwr3435

а зачем фольксваген если все равно никуда не пускают

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Muvandr

Вас из палаты не пускают?)

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