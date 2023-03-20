Нижегородский суд арестовал активы Volkswagen в России по иску «ГАЗа» Статьи редакции
Российская компания требует взыскать 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке.
- В марте 2023 года «Автомобильный завод “Газ”» подал иск к немецкой Volkswagen и российскому ООО «Фольксваген груп рус». Компания требует признать недействительным расторжение соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде и взыскать почти 15,6 млрд рублей убытков, пишет РБК.
- Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил ходатайство «ГАЗа» об аресте имущества ответчиков. В частности, доли в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус», недвижимость и оборудование «Фольксваген Груп Рус» и другое.
- Также суд запретил ФНС осуществлять любые регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала в «Фольксваген Груп Рус» и ещё нескольких юрлицах.
- «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе «ГАЗ» в 2011 году. По итогам 2021-го на этой площадке выпустили 52,3 тысячи автомобилей. Согласно определению суда, соглашение о контрактной сборке действовало до конца 2025 года, но в марте 2022-го немецкая группа объявила о приостановке работы в России.
- У Volkswagen также есть завод двигателей и завод автомобилей в Калуге, где выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. В начале марта 2023 года источники РБК говорили, что основной претендент на него — автодилер «Авилон».
1961 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Купить нельзя забрать.
Какие любопытные схемы отъёма активов.
То есть одностороннее нарушение договора со сторлны Фольксваген Вас не смущает?
Мда, решили добить зарубежное инвестирование окончательно
"цап-царап" (с)
Ну конракт прервался наверное по форс мажорным обстоятельствам а не по капризу Фольвагеновцев. И что теперь война войной обед по расписанию что ли . И суд на стороне тех кто хочет что-то урвать . Да уж бизнес по русски ничего не скажешь
Даже в этом случае договор должен быть расторгнут официально.
Вот отжим заводов Роснефти в Германии это другое!
Всё в "лучших" традициях.
Ну че пацаны, как ваши инвестиции?)
Все пипа -попа
Да, но и сборки нет - тоже плохо. Надо было сидеть тогда до конца договора.
Просто прежде чем открыть завод в России семь раз подумай а то наверху поругаются а ты будешь крайним. И плевать что это твои личные деньги или кредиты и что ты рабочие места создал просто пошёл на куй и всё
грабь награбленное)
ИНВЕСТИРОВЫВАЙ В РОССИЮ.ЖПГ
а зачем фольксваген если есть китайский нюхао
а зачем фольксваген если зарплата 500 баксов
цап царап
нижегородский кто -кто арестовал ?
никаких фольксвагенов эрбасов боенгов интелов не надо - китайский автамабиль нюхао процессор байкал самалет ту- 104
Эта вся ситуация с бизнесом в РФ и западе напоминает плохой развод. Обе стороны делят имущество и кота по суду и бегают по друзьям рассказывая какой второй был токсик.
Забавно, что есть люди твердо и четко отмазывающие немецки самовоз
«Самовоз» вместо «автомобиля» — это хорошо, это по-нашему, по-славянски.
Закон ещё не принят, а мы уже реформируется 👍
а боинг с эрбасом когда арестуют?
а зачем фольксваген если все равно никуда не пускают
Вас из палаты не пускают?)