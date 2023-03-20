Транспорт
Евгения Евсеева

СМИ рассказали об «отзывной кампании» у «Москвича» из-за проблем с русификацией — автопроизводитель это опроверг Статьи редакции

В компании утверждают, что речь идёт о плановом обновлении ПО «для корректной русификации».

  • У автомобилей «Москвич» нашли проблемы с русификацией некоторых пунктов в мультимедийной системе, обратил внимание Drom. В уведомлениях допущены ошибки, а часть пунктов переведена неправильно. По данным издания, из-за этого автомобилям потребовалось обновить ПО — но все ошибки исправить не удалось.
Drom
  • Некоторые СМИ сообщили об этом как об «отзывной кампании» у «Москвича». Но сам автопроизводитель это опроверг — потому что для неё бы потребовалось публиковать информацию на сайте Росстандарта и предупреждать клиентов, что им нужно предоставить автомобили для диагностики и ремонта.
  • Речь именно о сервисной кампании — которая предполагает «плановое обновление ПО для корректной русификации мультимедийной системы», утверждает «Москвич».
  • Всего «Москвич» за два месяца 2023 года продал 86 автомобилей: 29 в январе и 57 — в феврале. Машины — это перелицованные модели китайской JAC.

#новость #москвич

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 M-S-R
обновлении ПО «для корректной русификации

Ахаха. Российский москвич надо русифицировать. С первого раза русифицировать без ошибок не получилось!

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S.Capusta

Нет. Это он после приезда товарища Си стал говорить и писать по китайски. Говорит забери меня домой товарищ Си ))

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Makar Homenko

Мультимедиа? Гимн Китая что-ли играл вместо гимна России?

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Хэппи милф

Не писал донос, если слышал анекдот про высокоблагородие, сейчас поправили

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Даниил Слесарчук

«Не нужно жалеть об отсутствии русского языка в Москвиче, нужно принять 这就是 и двигаться дальше. Удар!»

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muiren
У автомобилей «Москвич» нашли проблемы с русификацией некоторых пунктов в мультимедийной системе, обратил внимание Drom. В уведомлениях допущены ошибки, а часть пунктов переведена неправильно.

А у "Москвича", оказывается, проблема с русским языком)))

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Митряев Денис

рязанский акцент

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M-S-R

Судя по спидометру оно даже в теории не допускает скорость больше 220

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Вадим Д.

Охохонюшки, нерусифицированный москвич 😁

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Хэппи милф

Это уже было в Симпсонах

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