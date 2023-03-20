СМИ рассказали об «отзывной кампании» у «Москвича» из-за проблем с русификацией — автопроизводитель это опроверг Статьи редакции
В компании утверждают, что речь идёт о плановом обновлении ПО «для корректной русификации».
- У автомобилей «Москвич» нашли проблемы с русификацией некоторых пунктов в мультимедийной системе, обратил внимание Drom. В уведомлениях допущены ошибки, а часть пунктов переведена неправильно. По данным издания, из-за этого автомобилям потребовалось обновить ПО — но все ошибки исправить не удалось.
- Некоторые СМИ сообщили об этом как об «отзывной кампании» у «Москвича». Но сам автопроизводитель это опроверг — потому что для неё бы потребовалось публиковать информацию на сайте Росстандарта и предупреждать клиентов, что им нужно предоставить автомобили для диагностики и ремонта.
- Речь именно о сервисной кампании — которая предполагает «плановое обновление ПО для корректной русификации мультимедийной системы», утверждает «Москвич».
- Всего «Москвич» за два месяца 2023 года продал 86 автомобилей: 29 в январе и 57 — в феврале. Машины — это перелицованные модели китайской JAC.
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Ахаха. Российский москвич надо русифицировать. С первого раза русифицировать без ошибок не получилось!
Нет. Это он после приезда товарища Си стал говорить и писать по китайски. Говорит забери меня домой товарищ Си ))
Мультимедиа? Гимн Китая что-ли играл вместо гимна России?
Не писал донос, если слышал анекдот про высокоблагородие, сейчас поправили
«Не нужно жалеть об отсутствии русского языка в Москвиче, нужно принять 这就是 и двигаться дальше. Удар!»
А у "Москвича", оказывается, проблема с русским языком)))
рязанский акцент
Судя по спидометру оно даже в теории не допускает скорость больше 220
Охохонюшки, нерусифицированный москвич 😁
Это уже было в Симпсонах