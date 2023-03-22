Пассажиры попросили Минтранс продлить сроки истекающих весной ваучеров на отменённые из-за пандемии полёты Статьи редакции
Они могли поменять билет в течение трёх лет, а теперь получили право на возврат денег с процентами, но компенсации добиться не могут.
- Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс решить проблему неиспользованных ваучеров за отменённые в пандемию рейсы, узнал «Коммерсантъ». Глава организации Илья Зотов подтвердил отправку письма. В ведомстве не ответили на запрос.
- Ваучеры действовали три года. В течение этого времени пассажиры могли купить с помощью них новые билеты, а по истечении срока авиакомпании должны вернуть деньги с процентами по ставке ЦБ.
- Но пассажиры отмечают, что «не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут расходовать ваучер на покупку билетов, так как срок истёк».
- По словам Зотова, предварительно речь может идти о более чем 10 тысячах пассажиров с истекшими ваучерами. Близкий к министерству источник газеты считает, что «эта цифра в десятки раз выше», а компании должны вернуть деньги не менее чем за 100 тысяч билетов.
- Объединение предложило Минтрансу продлить срок ваучеров или решить проблему с возвратом денег: предоставить авиакомпаниям «адресную помощь из бюджета».
Единственной компанией, которая утверждала, что выполнила все обязательства перед пассажирами, была «Победа», отмечает «Ъ». Она отчитывалась, что перевела клиентам почти 1 млрд рублей, ещё 1,5 млрд пассажиры потратили по ваучерам.
- В «Аэрофлоте» не стали комментировать количество оставшихся ваучеров, в 2020 году компания говорила об оформлении 100 тысяч заявок на них. Но источник «Ъ» на рынке считает, что их было гораздо больше. При этом вернуть средства или погасить обязательства у перевозчика не вышло по техническим причинам.
- В «Уральских авиалиниях» отказались обсуждать число выданных сертификатов, но отметили, что случаев отказа вернуть долг в компании не было. В S7, Utair и других крупных компаниях от комментариев отказались.
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"При этом вернуть средства или погасить обязательства у перевозчика не вышло по техническим причинам"
Я аж кофе чуть не подавился от такой смешной отмазки.
Ваучеры ...
Я думаю но другому и не могло быть, изначально эта история с ваучерами выглядела мутной
Лично мне S7 вернули деньги без проблем в теч. 3х недель.
В ведомстве не ответили на запрос
Могло ли быть иначе? Могло. Будет? Хм...
"а теперь получили право на возврат денег с процентами"- ну хоть деньги могут вернуть
Как видим — не могут :) Точнее, конечно же, не хотят.
Ваучеры эти топ тема, у меня был ваучер Аэрофлота на 15к за билеты в Иран, и Аэрофлот сделал распродажу месяца 3 назад по -50% на все билеты для владельцев ваучеров, в итоге я, доплатив 150 рублей, слетал туда - обратно в Индию из Питера по этой акции. И я уверен, многие воспользовались ими тоже с выгодой.
Интересные места для «отдыха» ты выбираешь))) Впрочем других не осталось особо.