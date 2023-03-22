Транспорт
Таня Боброва

Пассажиры попросили Минтранс продлить сроки истекающих весной ваучеров на отменённые из-за пандемии полёты Статьи редакции

Они могли поменять билет в течение трёх лет, а теперь получили право на возврат денег с процентами, но компенсации добиться не могут.

  • Общероссийское объединение пассажиров попросило Минтранс решить проблему неиспользованных ваучеров за отменённые в пандемию рейсы, узнал «Коммерсантъ». Глава организации Илья Зотов подтвердил отправку письма. В ведомстве не ответили на запрос.
  • Ваучеры действовали три года. В течение этого времени пассажиры могли купить с помощью них новые билеты, а по истечении срока авиакомпании должны вернуть деньги с процентами по ставке ЦБ.
  • Но пассажиры отмечают, что «не могут вернуть деньги за неиспользованный ваучер у российских авиакомпаний и не могут расходовать ваучер на покупку билетов, так как срок истёк».
  • По словам Зотова, предварительно речь может идти о более чем 10 тысячах пассажиров с истекшими ваучерами. Близкий к министерству источник газеты считает, что «эта цифра в десятки раз выше», а компании должны вернуть деньги не менее чем за 100 тысяч билетов.
  • Объединение предложило Минтрансу продлить срок ваучеров или решить проблему с возвратом денег: предоставить авиакомпаниям «адресную помощь из бюджета».

  • Единственной компанией, которая утверждала, что выполнила все обязательства перед пассажирами, была «Победа», отмечает «Ъ». Она отчитывалась, что перевела клиентам почти 1 млрд рублей, ещё 1,5 млрд пассажиры потратили по ваучерам.

  • В «Аэрофлоте» не стали комментировать количество оставшихся ваучеров, в 2020 году компания говорила об оформлении 100 тысяч заявок на них. Но источник «Ъ» на рынке считает, что их было гораздо больше. При этом вернуть средства или погасить обязательства у перевозчика не вышло по техническим причинам.
  • В «Уральских авиалиниях» отказались обсуждать число выданных сертификатов, но отметили, что случаев отказа вернуть долг в компании не было. В S7, Utair и других крупных компаниях от комментариев отказались.

#новость #авиаперелёты

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9 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"При этом вернуть средства или погасить обязательства у перевозчика не вышло по техническим причинам"

Я аж кофе чуть не подавился от такой смешной отмазки.

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Domorost

Ваучеры ...

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Alexey QuQu

Я думаю но другому и не могло быть, изначально эта история с ваучерами выглядела мутной

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Степан Степан

Лично мне S7 вернули деньги без проблем в теч. 3х недель.

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Вадим Д.
но компенсации добиться не могут
В ведомстве не ответили на запрос

Могло ли быть иначе? Могло. Будет? Хм...

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Давид Муравьёв

"а теперь получили право на возврат денег с процентами"- ну хоть деньги могут вернуть

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Император Нолимоций

Как видим — не могут :) Точнее, конечно же, не хотят.

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trans formator

Ваучеры эти топ тема, у меня был ваучер Аэрофлота на 15к за билеты в Иран, и Аэрофлот сделал распродажу месяца 3 назад по -50% на все билеты для владельцев ваучеров, в итоге я, доплатив 150 рублей, слетал туда - обратно в Индию из Питера по этой акции. И я уверен, многие воспользовались ими тоже с выгодой.

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Demyan Belyakov

Интересные места для «отдыха» ты выбираешь))) Впрочем других не осталось особо.

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