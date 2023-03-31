Транспорт
Таня Боброва

Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в госсобственность Статьи редакции

Минпромторг прорабатывает варианты для возобновления производства.

  • Предприятие передали государству в лице подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Соглашение подразумевает «полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю».
  • Toyota сообщила, что закрывает завод в Санкт-Петербурге и прекращает производство в России после шести месяцев простоя из-за нарушения поставок, в сентябре 2022 года. На предприятии, в частности, собирали модели Camry и RAV4, его максимальная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. Штат составлял около 2000 человек.
  • В декабре Минпромторг сообщил о консервации завода. Тогда же ведомство говорило, что передавать предприятие НАМИ пока не планируют. По данным «Ъ», институт на планирует самостоятельно выпускать на заводе Toyota автомобили и по аналогии с бывшей площадкой Nissan может передать его отечественному игроку.
  • Завод Nissan в Санкт-Петербурге перешёл в собственность НАМИ в 2022 году, позже его выкупил «АвтоВАЗ». Он планирует собирать там «не совсем премиум, но более дорогие» модели Lada. НАМИ также получил долю Renault в «АвтоВАЗе», завод автопроизводителя отошёл московским властям. На нём выпускают машины под брендом «Москвич».
  • В Санкт-Петербурге остался один автозавод, в отношении которого зарубежные собственники ещё не приняли окончательное решение, отмечали «Ведомости», — предприятие Hyundai. В феврале 2023-го «Хендэ мотор мануфактуринг рус» продлила режим простоя до конца марта.
Источник: «Яндекс Карты»

#новость #toyota

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28 комментариев
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 Тонька Пулеметчица
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Pavel Cree

Отличная новость. Будем производить наши, русские православные Toyota.

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Makar Homenko

НашYota!

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Alex Shevchenko

Да, Отечественная Тойота звучит 😁

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Ильнур Сиразетдинов

УАЗ Патриот возвращение легенды!!!

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Alex Shevchenko

Блин, а ведь Toyota Patriot ещё не было в их линейке)))

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Сергей Молоков

😁😁😁😁😁

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Ильнур Сиразетдинов

🤭

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Alexander

ТаYota

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Александр Пустовалов

Тайота и точка.

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Alexander

Тачка и точка.

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Император Нолимоций
в собственности НАМИ

Единственный способ сказать: «Автомобиль собран нами» — и не слукавить.

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Alter Ego

Отжимали, отжимаем и будем отжимать 😂

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Ильнур Сиразетдинов

😎😎это были лихие 2024😎

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Слава Мак

Ну да
Нарушение договоров со стороны концернов же это фигня. Им, так сказать, видимо можно

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JewelRunner

Произошла гойда получается

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Makar Homenko

И?

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Невкусно и грустно

СТАЛО. ТОЛЬКО. ЛУЧШЕ

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Aleksey

Ждем очередь инвесторов на их место

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Vova Zhevnov

В чью-то личную госсобственность🫰

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Вадим Д.
не совсем премиум

🤣
Вперёд, Русоёта!

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Alex Shevchenko

Ударение на А?)

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Leha Shum

Это сможет производить танки?

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Alexander

да, но только переднеприводные и без подушек безопасности

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Edward

"НАМИ и точка".

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Дмитрий Самохин

Создаём инвестиционный климат, но и собственный автопром ладу ларгус не можем делать вот уже 10 месяцев, а остатки их в автосалоне Москвы стоит 2.1 млн. руб. :-) 😀
Думаю это цена не для того что бы купить, а просто поржать.
А если серьёзно завод с буржуеми прогнать в целом не сложно, но автомобили делать очень сложное даже ладу ларгус

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Sergey Folps

100 тысяч авто в год, 273 авто в день, т.е 1 авто за 6 минут, это толька сборка блоков, не едут блоки там нечего собирать и смысл в нем для Тоёта нет, а вот наши будут пытаться пропихнуть что то китайское и маховик худо бедно закрутится, конечно не должно это национализироваться но сейчас закон не закон

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Слегка Придурковатый

Через год нужно переименовать в Танковый завод им. товарища Сакити Тоёда - и процесс пойдёт.

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