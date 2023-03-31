Завод Toyota в Санкт-Петербурге перешёл в госсобственность Статьи редакции
Минпромторг прорабатывает варианты для возобновления производства.
- Предприятие передали государству в лице подведомственного Минпромторгу Научно-исследовательского автомобильного и автомоторного института, пишет ТАСС со ссылкой на министерство. Соглашение подразумевает «полную передачу прав собственности на здание завода, оборудование и землю».
- Toyota сообщила, что закрывает завод в Санкт-Петербурге и прекращает производство в России после шести месяцев простоя из-за нарушения поставок, в сентябре 2022 года. На предприятии, в частности, собирали модели Camry и RAV4, его максимальная мощность — 100 тысяч автомобилей в год. Штат составлял около 2000 человек.
- В декабре Минпромторг сообщил о консервации завода. Тогда же ведомство говорило, что передавать предприятие НАМИ пока не планируют. По данным «Ъ», институт на планирует самостоятельно выпускать на заводе Toyota автомобили и по аналогии с бывшей площадкой Nissan может передать его отечественному игроку.
- Завод Nissan в Санкт-Петербурге перешёл в собственность НАМИ в 2022 году, позже его выкупил «АвтоВАЗ». Он планирует собирать там «не совсем премиум, но более дорогие» модели Lada. НАМИ также получил долю Renault в «АвтоВАЗе», завод автопроизводителя отошёл московским властям. На нём выпускают машины под брендом «Москвич».
- В Санкт-Петербурге остался один автозавод, в отношении которого зарубежные собственники ещё не приняли окончательное решение, отмечали «Ведомости», — предприятие Hyundai. В феврале 2023-го «Хендэ мотор мануфактуринг рус» продлила режим простоя до конца марта.
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Отличная новость. Будем производить наши, русские православные Toyota.
НашYota!
Да, Отечественная Тойота звучит 😁
УАЗ Патриот возвращение легенды!!!
Блин, а ведь Toyota Patriot ещё не было в их линейке)))
😁😁😁😁😁
🤭
ТаYota
Тайота и точка.
Тачка и точка.
Единственный способ сказать: «Автомобиль собран нами» — и не слукавить.
Отжимали, отжимаем и будем отжимать 😂
😎😎это были лихие 2024😎
Ну да
Нарушение договоров со стороны концернов же это фигня. Им, так сказать, видимо можно
Произошла гойда получается
И?
СТАЛО. ТОЛЬКО. ЛУЧШЕ
Ждем очередь инвесторов на их место
В чью-то личную госсобственность🫰
🤣
Вперёд, Русоёта!
Ударение на А?)
Это сможет производить танки?
да, но только переднеприводные и без подушек безопасности
"НАМИ и точка".
Создаём инвестиционный климат, но и собственный автопром ладу ларгус не можем делать вот уже 10 месяцев, а остатки их в автосалоне Москвы стоит 2.1 млн. руб. :-) 😀
Думаю это цена не для того что бы купить, а просто поржать.
А если серьёзно завод с буржуеми прогнать в целом не сложно, но автомобили делать очень сложное даже ладу ларгус
100 тысяч авто в год, 273 авто в день, т.е 1 авто за 6 минут, это толька сборка блоков, не едут блоки там нечего собирать и смысл в нем для Тоёта нет, а вот наши будут пытаться пропихнуть что то китайское и маховик худо бедно закрутится, конечно не должно это национализироваться но сейчас закон не закон
Через год нужно переименовать в Танковый завод им. товарища Сакити Тоёда - и процесс пойдёт.