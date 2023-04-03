Транспорт
Полина Лааксо

Нижегородский суд частично снял арест с недвижимости и оборудования Volkswagen в России Статьи редакции

Речь о споре с автозаводом «ГАЗ», который из-за ухода Volkswagen из страны «потерял» контракт и потребовал взыскать с компании деньги.

  • Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел ходатайство российского юрлица Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» (ФГР) и снял арест с его недвижимости и оборудования в России — в том числе с завода в Калуге, сообщил «Ъ». Ограничения, наложенные на изменение долей иностранных юрлиц в компании, пока не сняли.
  • В суде представительница Volkswagen отметила, что сумма в 15,6 млрд рублей, которую требует выплатить истец, «несоразмерна» стоимости активов ФГР — её оценивают в 47,5 млрд рублей. К тому же ФГР уже выплатила «ГАЗу» 4 млрд рублей по иску.
  • Она также сказала, что нужно «поддерживать работоспособность» завода Volkswagen в Калуге, так как он простаивает при тысячах трудоустроенных сотрудников. Представитель «ГАЗа», в свою очередь, заметил, что работу предприятия никто «не парализовывал», поскольку деньги компаний арестованы не были.
  • Истец озвучит дальнейшие шаги, как только «изучит мотивировочную часть» судебного решения, а следующее разбирательство начнётся 18 апреля 2023 года, пишет «Ъ». В коллегии адвокатов «А1» считают, что у «Фольксваген Груп Рус» есть перспективы продать активы, но так как спор ещё не разрешён, скорее всего, компании придётся согласиться на «значительный дисконт».
Источник: РБК
  • В марте 2023 года автозавод ГАЗ подал иск к Volkswagen и «Фольксваген груп рус», потребовав признать недействительным расторжение договора о контрактной сборке и взыскать с них почти 15,6 млрд рублей убытков.
  • В ответ на иск от ГАЗ суд постановил арестовать недвижимость и оборудование «Фольксваген Груп Рус», доли в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус» и другие активы. Помимо этого, запретил ФНС осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала.
  • «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» договорились о сборке Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе ГАЗ в 2011 году. Соглашение должно было продействовать до 2025-го, но в марте 2022-го немецкий концерн объявил о приостановке работы в России.
  • У Volkswagen также есть завод двигателей и завод автомобилей в Калуге, где выпускали Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Источники РБК говорили, что основной претендент на него — автодилер «Авилон», но из-за ареста сделка сорвалась.

#новость #газ #volkswagen

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14 комментариев
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 Андрей Рядькин

а что там может собирать новый собственник?

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Beyond Borders Education

Как только новый собственник входит в дом, его первоочередная задача - собрать всех котиков, которые там живут, и выстроить их в круг для танца. Потом они вместе устраивают пижамную вечеринку и пьют чай с печеньками до утра!

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KK

К JAC колеса прикручивать и этикетки москвича клеить

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Beyond Borders Education

Нельзя клеить этикетки Москвича на колеса JAC - это вызовет межмарочную ревность и приведет к искажению реальности!

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Slava Itprofi
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Allestor Klei

Знакомьтесь, внебрачный сын азиата и немки
https://autoreview.ru/news/nedorogoy-sedan-jetta-va3-vyhodit-na-rynok

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Вадим Д.

Очень верно слово «потерял» в кавычках. Контракт «потерял», 4 лярда нашёл.

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Иван Серик

Когда уже наши начнут "тырить" технологии по примеру китайцев?!

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Oleg

Кто мог бы "тырить" либо уехали, либо планируют уехать, либо сидят. Остались те кто "тырить" может только время у работодателя или колбасу из ближайшей пятерочки

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Иван Серик

Плакать хочется

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Вадим Д.

Соберись, Иван! Всё нормально!

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Beyond Borders Education

Хм, ну значит Volkswagen в России снова будет ездить, только без колёс и двигателя!

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Pavel Cree

И без Volkswagen'а.

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Сергей Я

И прекрасно. Говнотачки, для таксистов разве что.

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