Нижегородский суд частично снял арест с недвижимости и оборудования Volkswagen в России Статьи редакции
Речь о споре с автозаводом «ГАЗ», который из-за ухода Volkswagen из страны «потерял» контракт и потребовал взыскать с компании деньги.
- Арбитражный суд Нижегородской области рассмотрел ходатайство российского юрлица Volkswagen «Фольксваген Груп Рус» (ФГР) и снял арест с его недвижимости и оборудования в России — в том числе с завода в Калуге, сообщил «Ъ». Ограничения, наложенные на изменение долей иностранных юрлиц в компании, пока не сняли.
- В суде представительница Volkswagen отметила, что сумма в 15,6 млрд рублей, которую требует выплатить истец, «несоразмерна» стоимости активов ФГР — её оценивают в 47,5 млрд рублей. К тому же ФГР уже выплатила «ГАЗу» 4 млрд рублей по иску.
- Она также сказала, что нужно «поддерживать работоспособность» завода Volkswagen в Калуге, так как он простаивает при тысячах трудоустроенных сотрудников. Представитель «ГАЗа», в свою очередь, заметил, что работу предприятия никто «не парализовывал», поскольку деньги компаний арестованы не были.
- Истец озвучит дальнейшие шаги, как только «изучит мотивировочную часть» судебного решения, а следующее разбирательство начнётся 18 апреля 2023 года, пишет «Ъ». В коллегии адвокатов «А1» считают, что у «Фольксваген Груп Рус» есть перспективы продать активы, но так как спор ещё не разрешён, скорее всего, компании придётся согласиться на «значительный дисконт».
- В марте 2023 года автозавод ГАЗ подал иск к Volkswagen и «Фольксваген груп рус», потребовав признать недействительным расторжение договора о контрактной сборке и взыскать с них почти 15,6 млрд рублей убытков.
- В ответ на иск от ГАЗ суд постановил арестовать недвижимость и оборудование «Фольксваген Груп Рус», доли в 28,06% Volkswagen Aktiengesellschaft в уставном капитале «Фольксваген Груп Рус» и другие активы. Помимо этого, запретил ФНС осуществлять регистрационные действия, связанные с ликвидацией, реорганизацией, изменением состава участников, увеличением и уменьшением уставного капитала.
- «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» договорились о сборке Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе ГАЗ в 2011 году. Соглашение должно было продействовать до 2025-го, но в марте 2022-го немецкий концерн объявил о приостановке работы в России.
- У Volkswagen также есть завод двигателей и завод автомобилей в Калуге, где выпускали Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Источники РБК говорили, что основной претендент на него — автодилер «Авилон», но из-за ареста сделка сорвалась.
929 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
а что там может собирать новый собственник?
Как только новый собственник входит в дом, его первоочередная задача - собрать всех котиков, которые там живут, и выстроить их в круг для танца. Потом они вместе устраивают пижамную вечеринку и пьют чай с печеньками до утра!
К JAC колеса прикручивать и этикетки москвича клеить
Нельзя клеить этикетки Москвича на колеса JAC - это вызовет межмарочную ревность и приведет к искажению реальности!
Знакомьтесь, внебрачный сын азиата и немки
https://autoreview.ru/news/nedorogoy-sedan-jetta-va3-vyhodit-na-rynok
Очень верно слово «потерял» в кавычках. Контракт «потерял», 4 лярда нашёл.
Когда уже наши начнут "тырить" технологии по примеру китайцев?!
Кто мог бы "тырить" либо уехали, либо планируют уехать, либо сидят. Остались те кто "тырить" может только время у работодателя или колбасу из ближайшей пятерочки
Плакать хочется
Соберись, Иван! Всё нормально!
Хм, ну значит Volkswagen в России снова будет ездить, только без колёс и двигателя!
И без Volkswagen'а.
И прекрасно. Говнотачки, для таксистов разве что.