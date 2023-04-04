Транспорт
Артур Томилко

«Яндекс» и «Москвич» заключили договор на поставку 2000 электромобилей для такси и каршеринга Статьи редакции

У компаний уже есть договор на поставку 3000 машин с ДВС.

  • Завод поставит 2000 автомобилей «Москвич 3е» для ООО «Флот» — лизинговой компании «Яндекса», говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. В «Москвиче» уточнили, что планируют исполнить контракт в этом году.
  • В феврале 2022 года компании заключили соглашение на поставку 3000 бензиновых автомобилей «Москвич 3». Первые 50 автомобилей уже поступили в парк «Яндекс Такси», отметил Собянин.
  • По данным на апрель 2023 года, завод произвёл 7000 машин, а до конца года планирует выпустить 50 тысяч, из которых 10 тысяч — с электродвигателем.
  • «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре 2022 года. В конце декабря предприятие объявило цены на две модели: «Москвич 3» с ДВС стоит 1,97 млн рублей, а электрический «Москвич 3е» обойдётся в 3,5 млн рублей.
  • В июле 2022 года «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках для лизинговых компаний из-за «значительного дефицита автомобилей и запчастей».
«Москвич 3» 

#новость #яндекс #москвич

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18 комментариев
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 Vasiliy coconut

Ох кому то на карман хорошо упало …

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Dmitry Korolev

Всмысле кому-то? Там же даже фамилии указаны.

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Двигаю

Москвич Зе, от оксюморона в названии до сих пор вздрагиваю😅

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Ale K

Москвичи будут ездить на москвичах

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Rax034

В чем проблема, кайф же.
Как будто для вас открытие для чего делали это производство)

По мне нормальная тема, новые машины в шерринге и в такси, всяко лучше рассыпавшихся поло и солярисов. Себе бы я москвича хер бы взял за эти деньги, но в аренду норм.

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M-S-R

Вы за это изаплатите. Вместо 5 рублей на тигуане будете платить 45 рублей за китайщину. Красота

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Mark Kats

проблема в том что эти москвичи дороже оригинальной тачки по слухам
сами не смогли изобрести, взяли и скопировали

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Vasiliy coconut

Пошел бизнес 😂😂😂

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Neutron

тоже в 3 раза дороже оригинальной модели?и при субсидировании из бюджета?

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Вадим Д.

За чей счёт банкет? И где же знаменитые электромосквичи?!

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Igor Kiselev
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Слегка Придурковатый
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Анна Матвеева

на фото какой-то совсем не винтажный москвич!

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Марк

гости столицы на москвиче

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Мыколка Поедатель Желудей

白云母!

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Denis Elakhin

ну для такси не самых плохой вариант

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Alexandr S

Почему Яндекс в кавычках?

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Life Expert

Интересно, когда Яндекс уже под санкции попадет )

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