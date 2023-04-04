«Яндекс» и «Москвич» заключили договор на поставку 2000 электромобилей для такси и каршеринга Статьи редакции
У компаний уже есть договор на поставку 3000 машин с ДВС.
- Завод поставит 2000 автомобилей «Москвич 3е» для ООО «Флот» — лизинговой компании «Яндекса», говорится на сайте мэра Москвы Сергея Собянина. В «Москвиче» уточнили, что планируют исполнить контракт в этом году.
- В феврале 2022 года компании заключили соглашение на поставку 3000 бензиновых автомобилей «Москвич 3». Первые 50 автомобилей уже поступили в парк «Яндекс Такси», отметил Собянин.
- По данным на апрель 2023 года, завод произвёл 7000 машин, а до конца года планирует выпустить 50 тысяч, из которых 10 тысяч — с электродвигателем.
- «Москвичи» начали собирать на бывшем заводе Renault в Москве в ноябре 2022 года. В конце декабря предприятие объявило цены на две модели: «Москвич 3» с ДВС стоит 1,97 млн рублей, а электрический «Москвич 3е» обойдётся в 3,5 млн рублей.
- В июле 2022 года «Яндекс» попросил «АвтоВАЗ» о поставках для лизинговых компаний из-за «значительного дефицита автомобилей и запчастей».
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Ох кому то на карман хорошо упало …
Всмысле кому-то? Там же даже фамилии указаны.
Москвич Зе, от оксюморона в названии до сих пор вздрагиваю😅
Москвичи будут ездить на москвичах
В чем проблема, кайф же.
Как будто для вас открытие для чего делали это производство)
По мне нормальная тема, новые машины в шерринге и в такси, всяко лучше рассыпавшихся поло и солярисов. Себе бы я москвича хер бы взял за эти деньги, но в аренду норм.
Вы за это изаплатите. Вместо 5 рублей на тигуане будете платить 45 рублей за китайщину. Красота
проблема в том что эти москвичи дороже оригинальной тачки по слухам
сами не смогли изобрести, взяли и скопировали
Пошел бизнес 😂😂😂
тоже в 3 раза дороже оригинальной модели?и при субсидировании из бюджета?
За чей счёт банкет? И где же знаменитые электромосквичи?!
на фото какой-то совсем не винтажный москвич!
гости столицы на москвиче
白云母!
ну для такси не самых плохой вариант
Почему Яндекс в кавычках?
Интересно, когда Яндекс уже под санкции попадет )