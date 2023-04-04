Транспорт
Таня Боброва

«Москвич» представил новую модель — седан «Москвич Статьи редакции

Автомобиль похож на китайский Sehol A5, который уже продаётся в России, отмечает Autonews.

  • На автозаводе «Москвич» прошла презентация седана С-класса — «Москвич 6», сообщает правительство Москвы. Производство и продажи компания планирует начать во второй половине 2023 года.
  • Длина машины — 4,78 м, ширина — 1,83 м, высота — 1,49 м. Есть цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функция автоматического складывания боковых зеркал, камера с обзором 360 градусов и электропривод багажника. Другие детали и цены не сообщаются.
Telegram-канал мэра Москвы Сергея Собянина
  • Autonews отмечает, что седан выглядит как китайский Sehol A5, это рестайлинг JAC J7. Рекомендованная розничная цена последнего в России — 1,9 млн рублей.
Telegram-канал «РИА Новости»
  • Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года — ими стали кроссоверы под названием «Москвич 3» по цене от 1,97 млн рублей. На март 2023 года автомобиль продаётся в 23 российских городах. Всего завод собрал 7000 машин.
  • Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года. Завод «Рено Россия» получили московские власти и позже договорились о его совместном развитии с «КамАЗом». Летом «Москвич» показал возможные примеры будущих моделей — СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC.

#новость #москвич

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114 комментариев
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 iDark Ogr

Китайская шестёрка что Москвич, что Собянин)

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Андрей Вяземский

👍

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Михаил Толстых

Боюсь, что Собянин это маленькая шестерка

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Alex Shevchenko

Вы хотели сказать шестерёнка?..🤔

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Двигаю

Хлёстко..

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ingeniare
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Невкусно и грустно

Коренной, сразу видно

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Комуто Хуявато

А что мешало выпускать под китайским брендом? Или при мысли, что водитель садится в Москвич его должны обуревать патриотические мысли, а в глазах стоять слезы от гордости за наш отечественный автопром?

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Мурад Муртазалиев

Ура патриоты искренне уверены, что это местное производство.

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Timur

потомучто купили лицензию

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8 комментариев
Григорий Ефремов

2 ляма...как же это все произошло?

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Слегка Придурковатый

Не, ты не понял. 2 ляма - это на оригинал. А Москвич будет дороже.

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1 комментарий
Крендель с перцем

В чем экономический прорыв России? Выпускать чужие продукты?

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Алексей Админович

Сохранить рабочим места и не думать куда деть тысячи рабочих

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27 комментариев
Александр Романов

Вспоминаем как начинался ВАЗ, Камаз. Там тоже корни не наши. Вопрос в том - сумеем ли чужими наработками воспользоваться с умом.

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1 комментарий
Alexey V

«Автомобиль похож на китайский Sehol A5, который уже продаётся в России» — надо же, не успел наш автопром создать новый автомобиль, как китайцы тут же его скопировали и начали продавать! Ничего святого!

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Юрий Ганоцкий

Причём раньше аналога.🤣

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Вадим Д.

Что бы Москвич ни делал, по какому-то волшебному совпадению, получается JAC. Ну не чудо ли? (-:

Автомобиль похож на китайский Sehol A5

🤣 Смешная шутка! Москвич-шестёрка — единоутробный брат JAC J7.

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Николай Самсонов
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Александр Пустовалов

Люди, не покупайте вы этот китайский хлам за оверпрайс. Не надо это поддерживать

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ImPReZ

её никто и не покупает

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1 комментарий
Timur

покупайте вольво, ренжровер и ягуар, только этот китайский хлам за оверпрайс достоин вас

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При себе ничего нет

Я б купил будь ценник нормальным. Пусть даже китайская цена будет, но патриотизм дорого обходится

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Слегка Придурковатый

"Autonews отмечает, что седан выглядит как китайский Sehol A5, это рестайлинг JAC J7. Рекомендованная розничная цена последнего в России — 1,9 млн рублей"

В таком случае, вангую РРЦ на этот как бы Москвич 2,9 млн.

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Qwerty54321

Цена — от 101 900 юаней (1,2 млн рублей).

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Андрей К.

отличный JAC

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Alexey Dymov

Прекрасная новость. Одни ушли, другие пришли. Рабочие места сохранены, автомобили производятся.

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Тесла-канадец

Не смеши. Это отвёрточная сборка. Готовую машина разбирают в Китае и привозят сюда. А здесь собирают обратно. Такая двойная сборка добавляет только цену и ухудшает качество. В итоге рабочих мест с гулькин нос и завышенная цена.
Но ты "патриот" поэтому ты радуешься любой инициативе власти даже если откровенно дебильная и во вред народу.

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12 комментариев
Комуто Хуявато

+15.

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1 комментарий
تقي

Масквич - это JAC, Масква - это Китай, все панятно.
Следующая новогодняя речь начнётся со слов «今年并不容易»

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Eddie II

亲爱的公民，从今天起，中文是国家的官方语言。我理解你们很难适应，但请你们谅解。

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Fred Han

В презентацию москвича вставить одно фото.

Вот и вся компетенция здешних журналистов портала

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зайчатки разума

"Коренной москвич"

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ImPReZ

ммм... хуета

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Павел Шкутко

А в меню как на Али все переведено? "Лучшая авто розовый слон пердит Япония" :)

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Корпорат Милитех

Раньше москвич дераньше москвич делал рено теперь китайцев.
Завтра иранские шахедмобили,лол

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Комуто Хуявато

Так там Уганда свои электромобили грозилась поставлять. И это не шутка.

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Rimanez

Господа-автомобилисты, объясните такой эстетический момент момент - почему практически на всех новых немаленьких кузовах отечественного (и) китайского автопрома такие странные колёсные арки? То есть они мелкие буд-то там база от Фольксваген Поло или вроде того. Это способ показать амбиции, при которых трудно скрыть происхождение или что?

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Комуто Хуявато

Ну я бы начал. Маленькие колеса, меньше неподрессоренные массы...а тьфу на это. Банальная экономия...

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S1m0ne

экономия просто какая-то, Вам не кажется?

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Konstantin Nikiforov

41 москвич был отличной базой, но её похерили вместе с заводом.

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Апрель Обормотов

Это 2 Jac, склееных крышками?

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Дмитрий Воробьев

Москвич/Jac js 4 одно лицо, а не сми увидели схожесть, только шильдики сменили. А при запуске на мониторе появляется логотип Jac

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Невероятный Блондин

О, классно шильдик наклеили.
Отличная презентация.
Значок сидит как влитой.

Поздравления клейщику, качественная работа

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Mikola

Когда уже будки для самоубийств начнут делать? Хоть что-то может получиться действительно хорошо

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Андрей Евсеев

вы так хотите испробовать?)

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1 комментарий
Эмиль Давыдов

ммммдааааа. Прорыв однако!!!

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Созвонова

и ведь его все равно будут покупать, только в путь

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Крендель с перцем

Помню, так говорили про телевизоры Горизонт

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Сергей Леопольдович

Как-то не модно ))
Сейчас модно говорить : Таков путь! В ответ: Таков путь!

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Аккаунт отморожен

Москвич бл

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Митряев Денис

Ну, значит, от 2,5 у дилеров будет. Наконец-то доступные автомобили для массового рянка

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Крендель с перцем

Окраска: Лабутен

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Василий Мартьянов

Джак..джак.. Москвич и точка!

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Maxim Korobov
седана С-класса
Длина машины — 4,78 м

Больше похоже на D-класс.

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ImPReZ

у нас любят такой хернёй страдать, с вестой тоже самое

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ImPReZ

брызговики sparco где? не канон!!

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Сергей Я

А 4 и 5 куда девали?

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Максим Сысоев

Jac j7

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Доктор Богомол Тобогган

Выглядит весьма недурно

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osernovsky

В итоге, ни кто в этих сортах не будет разбираться

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Ульрих фон Лихтенштейн

куя жесть. добро пожаловать в СССР

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