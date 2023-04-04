«Москвич» представил новую модель — седан «Москвич 6» Статьи редакции
Автомобиль похож на китайский Sehol A5, который уже продаётся в России, отмечает Autonews.
- На автозаводе «Москвич» прошла презентация седана С-класса — «Москвич 6», сообщает правительство Москвы. Производство и продажи компания планирует начать во второй половине 2023 года.
- Длина машины — 4,78 м, ширина — 1,83 м, высота — 1,49 м. Есть цифровая приборная панель с дисплеем диагональю 10,4 дюйма, функция автоматического складывания боковых зеркал, камера с обзором 360 градусов и электропривод багажника. Другие детали и цены не сообщаются.
- Первые «Москвичи» на бывшем заводе Renault в Москве начали собирать в ноябре 2022 года — ими стали кроссоверы под названием «Москвич 3» по цене от 1,97 млн рублей. На март 2023 года автомобиль продаётся в 23 российских городах. Всего завод собрал 7000 машин.
- Российские активы Renault перешли в госсобственность весной 2022 года. Завод «Рено Россия» получили московские власти и позже договорились о его совместном развитии с «КамАЗом». Летом «Москвич» показал возможные примеры будущих моделей — СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC.
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Китайская шестёрка что Москвич, что Собянин)
👍
Боюсь, что Собянин это маленькая шестерка
Вы хотели сказать шестерёнка?..🤔
Хлёстко..
Коренной, сразу видно
А что мешало выпускать под китайским брендом? Или при мысли, что водитель садится в Москвич его должны обуревать патриотические мысли, а в глазах стоять слезы от гордости за наш отечественный автопром?
Ура патриоты искренне уверены, что это местное производство.
потомучто купили лицензию
2 ляма...как же это все произошло?
Не, ты не понял. 2 ляма - это на оригинал. А Москвич будет дороже.
В чем экономический прорыв России? Выпускать чужие продукты?
Сохранить рабочим места и не думать куда деть тысячи рабочих
Вспоминаем как начинался ВАЗ, Камаз. Там тоже корни не наши. Вопрос в том - сумеем ли чужими наработками воспользоваться с умом.
«Автомобиль похож на китайский Sehol A5, который уже продаётся в России» — надо же, не успел наш автопром создать новый автомобиль, как китайцы тут же его скопировали и начали продавать! Ничего святого!
Причём раньше аналога.🤣
Что бы Москвич ни делал, по какому-то волшебному совпадению, получается JAC. Ну не чудо ли? (-:Автомобиль похож на китайский Sehol A5
🤣 Смешная шутка! Москвич-шестёрка — единоутробный брат JAC J7.
Люди, не покупайте вы этот китайский хлам за оверпрайс. Не надо это поддерживать
её никто и не покупает
покупайте вольво, ренжровер и ягуар, только этот китайский хлам за оверпрайс достоин вас
Я б купил будь ценник нормальным. Пусть даже китайская цена будет, но патриотизм дорого обходится
"Autonews отмечает, что седан выглядит как китайский Sehol A5, это рестайлинг JAC J7. Рекомендованная розничная цена последнего в России — 1,9 млн рублей"
В таком случае, вангую РРЦ на этот как бы Москвич 2,9 млн.
Цена — от 101 900 юаней (1,2 млн рублей).
отличный JAC
Прекрасная новость. Одни ушли, другие пришли. Рабочие места сохранены, автомобили производятся.
Не смеши. Это отвёрточная сборка. Готовую машина разбирают в Китае и привозят сюда. А здесь собирают обратно. Такая двойная сборка добавляет только цену и ухудшает качество. В итоге рабочих мест с гулькин нос и завышенная цена.
Но ты "патриот" поэтому ты радуешься любой инициативе власти даже если откровенно дебильная и во вред народу.
+15.
Масквич - это JAC, Масква - это Китай, все панятно.
Следующая новогодняя речь начнётся со слов «今年并不容易»
亲爱的公民，从今天起，中文是国家的官方语言。我理解你们很难适应，但请你们谅解。
В презентацию москвича вставить одно фото.
Вот и вся компетенция здешних журналистов портала
"Коренной москвич"
ммм... хуета
А в меню как на Али все переведено? "Лучшая авто розовый слон пердит Япония" :)
Раньше москвич дераньше москвич делал рено теперь китайцев.
Завтра иранские шахедмобили,лол
Так там Уганда свои электромобили грозилась поставлять. И это не шутка.
Господа-автомобилисты, объясните такой эстетический момент момент - почему практически на всех новых немаленьких кузовах отечественного (и) китайского автопрома такие странные колёсные арки? То есть они мелкие буд-то там база от Фольксваген Поло или вроде того. Это способ показать амбиции, при которых трудно скрыть происхождение или что?
Ну я бы начал. Маленькие колеса, меньше неподрессоренные массы...а тьфу на это. Банальная экономия...
экономия просто какая-то, Вам не кажется?
41 москвич был отличной базой, но её похерили вместе с заводом.
Это 2 Jac, склееных крышками?
Москвич/Jac js 4 одно лицо, а не сми увидели схожесть, только шильдики сменили. А при запуске на мониторе появляется логотип Jac
О, классно шильдик наклеили.
Отличная презентация.
Значок сидит как влитой.
Поздравления клейщику, качественная работа
Когда уже будки для самоубийств начнут делать? Хоть что-то может получиться действительно хорошо
вы так хотите испробовать?)
ммммдааааа. Прорыв однако!!!
и ведь его все равно будут покупать, только в путь
Помню, так говорили про телевизоры Горизонт
Как-то не модно ))
Сейчас модно говорить : Таков путь! В ответ: Таков путь!
Москвич бл
Ну, значит, от 2,5 у дилеров будет. Наконец-то доступные автомобили для массового рянка
Окраска: Лабутен
Джак..джак.. Москвич и точка!
Длина машины — 4,78 м
Больше похоже на D-класс.
у нас любят такой хернёй страдать, с вестой тоже самое
брызговики sparco где? не канон!!
А 4 и 5 куда девали?
Jac j7
Выглядит весьма недурно
В итоге, ни кто в этих сортах не будет разбираться
куя жесть. добро пожаловать в СССР