«Ситидрайв» добавил в Москве автомобили с ручным управлением для людей с ограниченными возможностями здоровья Статьи редакции
На сколько автомобилей добавят спецоборудование, сервис не уточнил.
- Каршеринг установил в машинах Kia Rio дополнительный привод управления, который полностью дублирует функции педалей, включая переключение автоматической коробки передач. Так водитель сможет управлять автомобилем, используя только руки, сообщила компания.
- Также в автомобилях есть ручка-«лентяйка», которая позволяет держать руль одной рукой, и специальные приспособления, которые помогут водителю пересесть за руль с инвалидного кресла. Оборудование разработала российская компания, оно сертифицировано.
- Пользователи должны будут заказать машину заранее — минимум за четыре часа до поездки. Зарегистрированные пользователи могут сделать это на сайте, затем оператор подтвердит заявку. После этого техник сервиса привезёт автомобиль к указанному времени по нужному адресу и при необходимости поможет сесть за руль и ответит на вопросы.
- На старте опция доступна в Москве, после компания будет оценивать спрос. Доступные тарифы — от двух часов до семи дней. Цена не будет отличаться от стандартных тарифов, уточнили в сервисе. Завершить аренду и припарковать автомобиль можно на любой открытой городской парковке, кроме мест для людей с инвалидностью.
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