Cотрудники Tesla делились друг с другом приватными записями автовладельцев со встроенных в машины камер — Reuters Статьи редакции
Для расследования издание написало 300 бывшим работникам Tesla, которые участвовали в развитии автопилота в течение последних девяти лет. Откликнулось более десяти.
- Tesla несколько лет нанимала штатных специалистов, чтобы отсматривать тысячи видео и фото и идентифицировать на них объекты: пешеходов, дорожные знаки, строительную технику, гаражные ворота, ограды. Благодаря этому компания могла совершенствовать систему автопилота.
- Публично она заверяет покупателей, что камеры, встроенные в машину, «разработаны с нуля, чтобы гарантировать автовладельцам приватность». При этом с 2019 по 2022 год сотрудники Tesla обменивались скриншотами и роликами c этих камер в корпоративных чатах Mattermost, рассказали Reuters девять бывших работников компании. Это прямо противоречило понятию приватности.
- Так как в коллективе в основном работала молодёжь от 20 до 30 лет, обмен приватным контентом проходил в шуточной форме: сотрудники делали мемы из смешных животных, попавших в кадр, и падающих на видео прохожих, пишет издание. По словам одного из собеседников, это помогало разбавить рутину.
- Иногда в чаты попадал и тревожный контент. Так, на одном из роликов человека насильно затаскивали в машину. На другом камера запечатлела, как Tesla сбила ребёнка на велосипеде: «малыш отлетел в одну сторону, а велосипед — в другую». Запись распространилась по офису «как лесной пожар», вспоминают сотрудники.
- Tesla говорит, что записи с камер анонимизированы и не могут выдать владельца или его транспортное средство. Однако семь опрошенных сообщили Reuters, что корпоративное ПО показывало локацию, в которой был сделан снимок. В теории это могло рассекретить место нахождения или проживания владельца.
- Косвенными подсказами также могли стать записи из гаражей, которые система делала, когда машины были припаркованы и выключены. На одном из таких роликов сотрудники заприметили «подлодку» Wet Nellie, спроектированную специально для фильма о Джеймсе Бонде 1977 года. Ею с 2013 года владел Илон Маск. Знает ли он, что у работников Tesla были такие кадры, — неизвестно. На запрос Reuters Маск не ответил.
- Некоторых сотрудников не смущала практика такого видеообмена: по их словам, водители давали согласие на работу с «умной» системой, могли также разрешить Tesla собирать данные для диагностики автопилота и вряд ли питали иллюзии по поводу сохранности данных. Один сказал, что не осуждает сбор записей, но возможность узнать, где был сделан кадр, счёл «вторжением в личную жизнь».
- Как минимум трое собеседников Reuters были всерьёз обеспокоены — особенно когда видели детали чужого быта: например, голого водителя, нижнее бельё и секс-игрушки в гараже. Периодически руководители отдела просили прекратить делиться записями, так как это противоречило политике Tesla. Но сотрудники продолжали — если не в общих чатах, то в личных переписках.
- Распространение такого контента можно трактовать как нарушение собственной политики конфиденциальности, считает глава Института кибербезопасности и конфиденциальности при Северо-Восточном университете Бостона Дэвид Чоффнес. Вопросом могла бы заняться Федеральная торговая комиссия США, но та пока отказалась от комментариев.
- По словам немецкого юриста по защите персональных данных Карло Пильца, европейские законы вряд ли смогут оправдать такую практику, так как она никак не связана с безопасностью и работоспособностью автопилота Tesla.
- Сама Tesla не ответила на вопросы Reuters. Изданию не удалось получить фото и видео, о которых говорят сотрудники, поскольку те их не хранили. Оно также не знает, обмениваются ли они файлами до сих пор.
3324 просмотров
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
ещё и на тесле камеру заклеивать теперь
Лучше сразу сжечь, говорят что Тесла действительно хорошо делает, так это горит.
а лучше один раз вздрочнуть на все камеры разом, всем разослать и со спокойной душой продолжить жить
п. с. что касается приватности, сумма по таким искам должна приводить к разорению и закрытию компаний. Если эти 300 петушков-тесла-работников пересылали в чатах, то каждому еще персональный иск, чтобы их детишки и жены без еды сидели — вот тогда мы расслабимся и посмеемся, но не в чатике, а на VC
Ха, в Тесле друг с другом делились, а тут Яндекс, СДЕК и прочие со всем миром делятся. Жадные американские и широкодушевные отечественные компании.
Ну а в целом: как может прийти в голову, что данные, которые хранятся на стороне, не могут быть скомпрометированы? Очень наивно так думать.
Гондоны со своей Едой. Благодаря их охуенному хранению персональных данных какое-то время жил(да какой жил, позавчера очередной позвонил в домофон) в обострённом внимании школьников/шаражников ко мне. А всё почему? А потому что в видео на Ютубе спалил мой номер. Ну а дальше чё? А НИЧЁ. Кодовое слово «глазок».
Люто плюсую, бл*ядский альфа банк слил мой номер, и потом полгода звонили всякие мудозвоны
«Черт с ним что у них - а вот у нас какой пиздец» - ну зачем приплетать?
Потому что когда за бугром недовольны, и это имеет все шансы иметь продолжение, сливом видеоряда с внешних камер на машине, у нас штрафы до 50 тысяч за то что БУКВАЛЬНО сливали все данные о людях. Ну как все, основные. После которых оставалось только одним сервисом воспользоваться, и узнать так много нового что охуеть. Вплоть до дат заказа такси и куда такси ездило к примеру.
Яровая также подумала и придумала свой кринжовый пакет)))
Теперь все россияне спокойны - их фото может смотреть только майор
И чего они там видели? Как кто-то кого-то на заднем сиденье...
Камеры-то снаружи. Скорее значит как кто-то кого-то на капоте))
А-а-а...
Или о боже самого Маска хаяли?
На пх такого полно 😁
А теперь представьте, какими записями делятся друг с другом сотрудники компаний, производящих роботы-пылесосы
https://habr.com/ru/companies/first/articles/708438/
by Tesla
Новую категорию создадут
Наверно уже в процессе)
Что же было на этих записях?
Крамола всяка на самого Илона поди...
Поэтому принципиально не беру ничего от китайцев. Если даже скотина Маск допускает такое, то можно представить как дела обстоят у наших новых «хозяев»
Тесла в Китае собирается у твоих новых "хозяев".
А эти хозяева сейчас с вами в одной комнате?)
Ожидаем завтра обвал акций Теслы
В шорт! Срочно!
Таким не балуюсь)) у меня только долгосрок)))
Ну ладно...
Личное пространство на этом шарике везде ценится примерно никак
Случилось в Америке-это планетка земля, что вы хотите
Случилось в России-да что ж за страна то такая!
Надо было обосрать США по полной, да?) у вас какие то комплексы по этой части
Да просто отрабатывает 15 рублей. Забейте
"переживают моменты близости."
Сколько зачато в Форде-Т американцев?
А в Тесле?
Нет, не может же такое быть ...
В них выросла вся Америка!
Ой...ну т.е. была произведена...
60 к штраф этому господину)
Есть архив с этими материалами?
Очередной вброс на Теслу? ну-ну
Я даже знаю, что можно с этими записями сделать
О ужас, на камеры Теслы попал чей-то дилдо.
Люди остаются людьми, какой бы технологичный и прогрессивный век не стоял на дворе😄
Сливают банки все , стоит в приложухе ради прикола заполнить заявку на кредит , по 10-–15 звонков в день начинает поступать с предложениями всякой шняги . Тут недавно заполнил в Бекаэс банке заявку на дебетовую и тут-же звонок от Екапусты :)
Вот вам и электрокары будущего