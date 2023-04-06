Покупая машину, автовладельцы вряд ли думают, что кто-то посягнет на их частную жизнь. А мы при этом наблюдаем за тем, как они стирают одежду, переживают моменты близости. Видим их детей.

Глядя на то, что может их ждать, я всегда говорю, что сам никогда бы не взял Tesla.