Транспорт
Полина Лааксо

Cотрудники Tesla делились друг с другом приватными записями автовладельцев со встроенных в машины камер — Reuters Статьи редакции

Для расследования издание написало 300 бывшим работникам Tesla, которые участвовали в развитии автопилота в течение последних девяти лет. Откликнулось более десяти.

Источник: The Next Web
  • Tesla несколько лет нанимала штатных специалистов, чтобы отсматривать тысячи видео и фото и идентифицировать на них объекты: пешеходов, дорожные знаки, строительную технику, гаражные ворота, ограды. Благодаря этому компания могла совершенствовать систему автопилота.
  • Публично она заверяет покупателей, что камеры, встроенные в машину, «разработаны с нуля, чтобы гарантировать автовладельцам приватность». При этом с 2019 по 2022 год сотрудники Tesla обменивались скриншотами и роликами c этих камер в корпоративных чатах Mattermost, рассказали Reuters девять бывших работников компании. Это прямо противоречило понятию приватности.
  • Так как в коллективе в основном работала молодёжь от 20 до 30 лет, обмен приватным контентом проходил в шуточной форме: сотрудники делали мемы из смешных животных, попавших в кадр, и падающих на видео прохожих, пишет издание. По словам одного из собеседников, это помогало разбавить рутину.
  • Иногда в чаты попадал и тревожный контент. Так, на одном из роликов человека насильно затаскивали в машину. На другом камера запечатлела, как Tesla сбила ребёнка на велосипеде: «малыш отлетел в одну сторону, а велосипед — в другую». Запись распространилась по офису «как лесной пожар», вспоминают сотрудники.
  • Tesla говорит, что записи с камер анонимизированы и не могут выдать владельца или его транспортное средство. Однако семь опрошенных сообщили Reuters, что корпоративное ПО показывало локацию, в которой был сделан снимок. В теории это могло рассекретить место нахождения или проживания владельца.
  • Косвенными подсказами также могли стать записи из гаражей, которые система делала, когда машины были припаркованы и выключены. На одном из таких роликов сотрудники заприметили «подлодку» Wet Nellie, спроектированную специально для фильма о Джеймсе Бонде 1977 года. Ею с 2013 года владел Илон Маск. Знает ли он, что у работников Tesla были такие кадры, — неизвестно. На запрос Reuters Маск не ответил.
  • Некоторых сотрудников не смущала практика такого видеообмена: по их словам, водители давали согласие на работу с «умной» системой, могли также разрешить Tesla собирать данные для диагностики автопилота и вряд ли питали иллюзии по поводу сохранности данных. Один сказал, что не осуждает сбор записей, но возможность узнать, где был сделан кадр, счёл «вторжением в личную жизнь».
  • Как минимум трое собеседников Reuters были всерьёз обеспокоены — особенно когда видели детали чужого быта: например, голого водителя, нижнее бельё и секс-игрушки в гараже. Периодически руководители отдела просили прекратить делиться записями, так как это противоречило политике Tesla. Но сотрудники продолжали — если не в общих чатах, то в личных переписках.

Покупая машину, автовладельцы вряд ли думают, что кто-то посягнет на их частную жизнь. А мы при этом наблюдаем за тем, как они стирают одежду, переживают моменты близости. Видим их детей.

Глядя на то, что может их ждать, я всегда говорю, что сам никогда бы не взял Tesla.

анонимный собеседник Reuters
  • Распространение такого контента можно трактовать как нарушение собственной политики конфиденциальности, считает глава Института кибербезопасности и конфиденциальности при Северо-Восточном университете Бостона Дэвид Чоффнес. Вопросом могла бы заняться Федеральная торговая комиссия США, но та пока отказалась от комментариев.
  • По словам немецкого юриста по защите персональных данных Карло Пильца, европейские законы вряд ли смогут оправдать такую практику, так как она никак не связана с безопасностью и работоспособностью автопилота Tesla.
  • Сама Tesla не ответила на вопросы Reuters. Изданию не удалось получить фото и видео, о которых говорят сотрудники, поскольку те их не хранили. Оно также не знает, обмениваются ли они файлами до сих пор.
Reuters приводит схему расположения камер в Model X в качестве примера того, что и откуда камеры могли записывать

#tesla #новость

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43 комментария
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 Айнур

ещё и на тесле камеру заклеивать теперь

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ЯжПрограммист

Лучше сразу сжечь, говорят что Тесла действительно хорошо делает, так это горит.

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Не очень хороший человек

а лучше один раз вздрочнуть на все камеры разом, всем разослать и со спокойной душой продолжить жить

п. с. что касается приватности, сумма по таким искам должна приводить к разорению и закрытию компаний. Если эти 300 петушков-тесла-работников пересылали в чатах, то каждому еще персональный иск, чтобы их детишки и жены без еды сидели — вот тогда мы расслабимся и посмеемся, но не в чатике, а на VC

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Вадим Д.

Ха, в Тесле друг с другом делились, а тут Яндекс, СДЕК и прочие со всем миром делятся. Жадные американские и широкодушевные отечественные компании.

Ну а в целом: как может прийти в голову, что данные, которые хранятся на стороне, не могут быть скомпрометированы? Очень наивно так думать.

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Crazy Frog
а тут Яндекс

Гондоны со своей Едой. Благодаря их охуенному хранению персональных данных какое-то время жил(да какой жил, позавчера очередной позвонил в домофон) в обострённом внимании школьников/шаражников ко мне. А всё почему? А потому что в видео на Ютубе спалил мой номер. Ну а дальше чё? А НИЧЁ. Кодовое слово «глазок».

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Alexander Azimov

Люто плюсую, бл*ядский альфа банк слил мой номер, и потом полгода звонили всякие мудозвоны

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Сергей Яковлев

«Черт с ним что у них - а вот у нас какой пиздец» - ну зачем приплетать?

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Crazy Frog

Потому что когда за бугром недовольны, и это имеет все шансы иметь продолжение, сливом видеоряда с внешних камер на машине, у нас штрафы до 50 тысяч за то что БУКВАЛЬНО сливали все данные о людях. Ну как все, основные. После которых оставалось только одним сервисом воспользоваться, и узнать так много нового что охуеть. Вплоть до дат заказа такси и куда такси ездило к примеру.

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Alexander Azimov

Яровая также подумала и придумала свой кринжовый пакет)))
Теперь все россияне спокойны - их фото может смотреть только майор

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Makar H

И чего они там видели? Как кто-то кого-то на заднем сиденье...

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Crazy Frog

Камеры-то снаружи. Скорее значит как кто-то кого-то на капоте))

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Makar H

А-а-а...

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Makar H

Или о боже самого Маска хаяли?

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Свежевыжатый Душ Нила

На пх такого полно 😁

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Владислав Писарев

А теперь представьте, какими записями делятся друг с другом сотрудники компаний, производящих роботы-пылесосы

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Сергей Леопольдович

https://habr.com/ru/companies/first/articles/708438/

Пылесосы следят за тобой, анон! Скандал с Roomba…
Осенью 2020 года фрилансеры в Венесуэле разместили серию изображений на онлайн-форумах, где они…
habr.com
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Hero

by Tesla

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Монументальный Утконос

Новую категорию создадут

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Hero

Наверно уже в процессе)

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Монументальный Утконос

Что же было на этих записях?

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Makar H

Крамола всяка на самого Илона поди...

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Даниил Слесарчук

Поэтому принципиально не беру ничего от китайцев. Если даже скотина Маск допускает такое, то можно представить как дела обстоят у наших новых «хозяев»

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ЧятЖПТ

Тесла в Китае собирается у твоих новых "хозяев".

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Alexander Azimov

А эти хозяева сейчас с вами в одной комнате?)

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Kate

Ожидаем завтра обвал акций Теслы

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Makar H

В шорт! Срочно!

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Kate

Таким не балуюсь)) у меня только долгосрок)))

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Makar H

Ну ладно...

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Kruason

Личное пространство на этом шарике везде ценится примерно никак

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ЧятЖПТ

Случилось в Америке-это планетка земля, что вы хотите
Случилось в России-да что ж за страна то такая!

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Kruason

Надо было обосрать США по полной, да?) у вас какие то комплексы по этой части

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Anatoly Gurbanov

Да просто отрабатывает 15 рублей. Забейте

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Борис Васильев

"переживают моменты близости."
Сколько зачато в Форде-Т американцев?
А в Тесле?
Нет, не может же такое быть ...

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Makar H

В них выросла вся Америка!

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Makar H

Ой...ну т.е. была произведена...

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Мурад Муртазалиев

60 к штраф этому господину)

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Anton

Есть архив с этими материалами?

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alexstellar

Очередной вброс на Теслу? ну-ну

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Hnorr

Я даже знаю, что можно с этими записями сделать

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Роман

О ужас, на камеры Теслы попал чей-то дилдо.

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Ildar G

Люди остаются людьми, какой бы технологичный и прогрессивный век не стоял на дворе😄

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Мискам

Сливают банки все , стоит в приложухе ради прикола заполнить заявку на кредит , по 10-–15 звонков в день начинает поступать с предложениями всякой шняги . Тут недавно заполнил в Бекаэс банке заявку на дебетовую и тут-же звонок от Екапусты :)

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Шумова Агата

Вот вам и электрокары будущего

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