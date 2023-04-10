Транспорт
Полина Лааксо

Авиакомпании попросили правительство субсидировать замену двигателей и смягчить требования при покупке судов — «Ъ» Статьи редакции

Например, отменить банковские гарантии при получении субсидий, за которые платят «5-10% от стоимости сделки».

  • Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) предложила Минтрансу предоставить отрасли новые меры поддержки, узнал «Ъ». В первую очередь это субсидии на замену российско-французских турбовентиляторных двигателей SaM-146 отечественными ПД-8.
  • У правительства уже есть утверждённая авиационная стратегия до 2030 года, но планы по ремоторизацию в ней «не заложены», отмечает газета. Сами перевозчики нужную сумму финансирования не называют.
  • Второе предложение — компенсировать обслуживание самолётов Ту-214, которые не учитывает действующая программа субсидий. На 2023-2025 годы на неё заложено по 7,83 млрд рублей в год, но деньги дают на суда, которые вмещают не больше 130 кресел и не превышают 56 тонн по максимальной взлётной массе. У Ту-214 тем временем это 210 кресел и 110 тон.
  • В качестве третьей меры перевозчики предлагают отменить требование предоставлять банковские или госгарантии, чтобы получить субсидию при покупке или лизинге отечественных самолётов. Банковские гарантии не выдают бесплатно. Участники рынка не могут точно сказать, сколько за них платят, но в среднем это порядка «5-10% от стоимости сделки до двух-трех месячных лизинговых платежей».
  • Размер госгарантии, в свою очередь, зависит от текущего бюджета, а пытаться высчитать потенциальные суммы «бессмысленно», говорят опрошенные газетой эксперты, поскольку власти вряд ли будут их предоставлять из-за бюджетных рисков.
Источник: «АТА Интернешнл»
  • В конце февраля 2022 года ЕС запретил поставку в Россию самолётов и запчастей — санкции затронули и технику, сданную в лизинг. Росавиация рекомендовала компаниям с судами в иностранных реестрах прекратить полёты за границу.
  • В мае Bloomberg сообщал, что из-за дефицита деталей «Аэрофлоту» придётся разбирать свои самолёты Boeing и Airbus на запчасти. В июне в правительстве сказали, что российские авиакомпании смогут «вполне прожить» на эксплуатации парка Airbus и Boeing ещё пять лет, но в августе СМИ узнали, что перевозчики уже приступили к «каннибализации».
  • В декабре перевозчикам удалось вернуть к полётам за рубеж 201 иностранный самолёт, в том числе 150 Boeing и Airbus. Их вывели из реестра Бермудских островов и перерегистрировали в России.
  • В марте 2023 года операторы Superjet 100 пожаловались на дефицит свечей зажигания для двигателей SaM-146— в «Ростехе» сказали, что «трагедии нет» и отечественный аналог свечей находится в производстве.

#новость #самолёты

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 Neutron

а потом будут просить чтоб не требовали чтобы самолеты вообще летали.

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Тимофей Федотов

В крайнем случае из рогаток запускать начнут, вариант рабочий, но не такой безопасный

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Михаил Толстых

Как во 2 Мадагаскаре

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Тимофей Федотов

За дело, ребята!

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Полина Лааксо
Автор

блин, представила вот такие аттракционы

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Тимофей Федотов

Был у меня такой опыт. После этого желание посещения подобных у меня не возникало)

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Hihi da haha

На БР - 214 будем летать. Новый сверхзвуковой самолёт батут Рогозина 214. Аналогов нет.

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Андрей Вечерний
смягчить требования при покупке судов

Ну вы поняли, звучит прям хорошо

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Сексорцист Милфхантерович

Звучит олл райт

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Hihi da haha

Вы не понимаете, чем мягче тем лучше для авиации

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Зеленый самолетик

Санкции нам на пользу

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Сергей И

Трагедии нет©

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Андрей Лазутин

зачем нам куда то летать, ведь мы живет в Великой стране

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Вадим Д.

Самолётов оставалось всё меньше, субсидий хотелось всё сильнее.
Но, конечно, «никаких трагедий и проблем не наблюдается», досужие вымыслы это.

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Зеленый самолетик

А где авиакомпании собираются самолеты покупать?

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Сергей Я

Ты скажи, самолётик.

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Игорь Протасов

Так минпром обещал по 100 самолетов в год выпускать.
Даже уже больше

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Сексорцист Милфхантерович

💲Банкстеры попросили Минпромторг выделить им субсидии на импортозамещение POS-терминалов для приема карт французского производителя Ingenico, который ушел из России. На долю терминалов Ingenico приходится порядка 50% всех работающих аппаратов на рынке, или около 2 млн. Не замену оборудования платежная отрасль хочет потратить как минимум 40 млрд рублей.

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Зеленый самолетик
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Наим Алиев

Наши суды самые неподкупные в мире

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Ildar G

Переходный период он очень непростой будет

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