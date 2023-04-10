Сервис InDrive передал российский бизнес казахстанской компании Статьи редакции
Теперь он будет развиваться в стране под брендом Indels, рассказали источники РБК.
- Такси-сервис inDrive передал основное российское юрлицо «Центр разработки программного обеспечения» казахстанской компании «Индэлс», заметил РБК в базе «СПАРК-Интерфакс». Под названием Indels компания будет развивать сервис поездок в России и СНГ, рассказали изданию три источника на ИТ-рынке.
- В августе 2022 года «Центр разработки программного обеспечения» передали российскому ООО «Софтформинг». Последнее юрлицо в феврале 2023-го перешло зарегистрированному в Казахстане ТОО «Индэлс». Из выписки реестра юрлиц Казахстана следует, что в числе владельцев «Индэлс» — бывший операционный директор InDrive в России Марина Аржакова.
- Официально inDrive не объявляла, что прекращает работу в стране. Но источник РБК на рынке такси подтвердил, что inDrive «формально ушла из России, локализовавшись с другими собственниками под новым брендом Indels». В новой команде около 200 сотрудников, она хочет развивать приложение для такси и официально объявить о планах в конце весны, добавил другой источник. Представитель InDrive отказался от комментариев.
- Санкции вынудили компанию уйти с российского рынка, рассказал изданию один из собеседников на ИТ-рынке. Прямого запрета держать сотрудников в России у иностранных компаний нет, но «в целом рынок такси подвержен санкционному влиянию из-за высокой степени технологичности», объяснил управляющий партнёр экспертной группы Veta Илья Жарский.
- inDriver основан в Якутии в 2013 году, это такси и курьерский сервис, который работает в 39 странах. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. В марте 2023-го основатель Арсен Томский рассказал, что таких работников около 1000. В октябре сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
- В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. В 2022-м выручка сервиса выросла на 88%, заявил финансовый директор компании Дмитрий Седов, но не привёл конкретных цифр. Он также назвал крупнейшими рынками сервиса Мексику, Казахстан, Бразилию, Колумбию и Египет.
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Казахстан такими темпами скоро станет сильнейшей экономической державой
Indels — в удалённых? Странно, но ладно, вряд ли что-то изменится.
Странно, что они с тобой не посоветовались на эту тему😔
не думаю что это как то повредит бизнесу
а можно весь бизнес передать казахстану ?