Транспорт
Евгения Евсеева

«ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — на 28,4 млрд рублей Статьи редакции

В марте завод уже потребовал взыскать 15,6 млрд рублей убытков за расторжение соглашения о контрактной сборке.

  • «Автомобильный завод “Газ”» подал иск к немецкой Volkswagen. Сумма требований — 28,4 млрд рублей, их суть не уточняется. Заседание по делу ещё не назначено, в «ГАЗе» комментировать «Коммерсанту» иск отказались.

  • В марте 2023 года завод уже подал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей — в эту сумму «ГАЗ» оценил убытки за расторжение соглашения о контрактной сборке. По иску активы немецкой компании арестовали, но в начале апреля она добилась снятия ареста.

  • После этого председатель рабочих советов «ГАЗа» Евгений Морозов призвал правительство взять под контроль уход из России Volkswagen. Он также заявил, что попросит Минпромторг не дать компании уйти без возмещения компенсации заводу.
  • «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе «ГАЗ» в 2011 году. По итогам 2021-го на этой площадке выпустили 52,3 тысячи автомобилей. Соглашение должно было действовать до конца 2025 года, но в марте 2022-го Volkswagen объявил о приостановке работы в России.
  • У Volkswagen также есть завод двигателей и завод автомобилей в Калуге, где выпускали Tiguan, Polo и Skoda Rapid. Источники РБК говорили, что основной претендент на него — автодилер «Авилон». По данным «Ъ», рассмотреть сделку в «ближайшее время» планирует правкомиссия.

#новость #газ #volkswagen

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68 комментариев
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 Сергей Я

Демократичный VW не ожидал наверное, что тоталитарный мордор знает, что такое правовое поле, контракты, договоры и судебные разбирательства.

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John Doe

VW и ГАЗ еще в прошлом году подписали соглашение о досрочном расторжении контрактов. И VW еще и выплатил отступные по этому соглашению. Но, похоже ГАЗ после этого не смог найти новых партнеров и решил "доить" VW до последнего(а возможно получили приказ сверху, что бы "цап-царапнуть" другие активы).

Так что да, демократичный VW знает, что такое контракты и правовое поле. А вот "тоталитарный мордор" явно нет.

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13 комментариев
Рэдрик Шухарт

В России судебные разбирательства?
Это те, где судье звонят сверху и говорят в чью пользу что выносить? 🤡🤡🤡

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3 комментария
Дарья Смолякова

Это текс который судья написал LOL

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2 комментария
Император Нолимоций

VW, вероятно, не следил за иском Царьграда к Google и не осознавал, что в РФ понимают под «правовым полем» и «судебными разбирательствами».

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1 комментарий
Киприан Лейн
знает, что такое правовое поле, контракты, договоры и судебные разбирательства

Но решение суд всё равно выносить будет "по понятиям".

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Тень

Ну ты явно знаком с их договорами 🤡

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Рэдрик Шухарт

Когда я в следующий раз услышу о том, что дилеры бедные-несчастные, им нечего кушать и коврики за 100тыр с сеточкой в бампер за 20тыр - это их вынужденная мера чтобы остаться на плаву и не увольнять сотрудников, я буду отправлять людей в гугл по запросу "Авилон покупка завода"

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Сомалийский космонавт

Надо быть альтернативно одаренным, чтобы думать, что автохолдингам нужны автопроизводства.
Хотя.. В случае с Авилоном, у которого теснейшие связи с силовиками и АП... Только там не на деньги от ковриков весь банкет

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Serpantin74

Сумма требований — 28,4 млрд рублей, их суть не уточняется. Вся суть бизнеса на подсосе, хотим денег, а за что или на что говорить не будем.

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Рэдрик Шухарт

"Потому что можем"

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Андрей Комягин

видимо ГАЗ заберет с потрохами весь производственный кластер VW в России. Но это лучше чем продажа активов дилеру)

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S.Capusta

Чем лучше?
Какая разница, кто будет собирать очередных китайцев на этой площадке. Для меня никакой..

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2 комментария
Артём Горячкин

Позорище

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Eugene Kvitko

VW получал от нашего правительства гос поддержку и субсидии на миллиарды. А в итоге повел себя как обычная сволочь, решил нарушить контрактные обязательства и свалить ещё и заработав на продаже. В топку!

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Тесла-канадец

Ха-ха-ха. Ага. Сначала приумали загородительные пошлины на миллиарды а потом пару миллиардов скинули сделав вид что это субсидии.
Россия ни копейки не потратила на это деньги. Западные компании инвестировали миллиарды своих денег и принесли технологии в Россию. А теперь у них последнее цап царап. Даже не дают честно продать свой бизнес.

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2 комментария
Сомалийский космонавт

В обмен на инвестиции, а не просто так.

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Никита Галкин

С паршивой овцы, хоть шерсти клок

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Сергей Я

Овца хоть и паршивая, но шерсти много, так что надо стричь, пока можно (и есть за что).

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Киприан Лейн

Паршивой овце хоть шерсти клок.

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Рэдрик Шухарт

А по сути новости приходит в голову только слово "шакалы".

Такие шакалы, которые нападают на того, кто не может дать сдачи в заведомо ослабленном положении, прикрываясь гопником-правительством.

Я прям вижу этот шакалий оскал с мезкой улыбочкой "хехехе, мы теперь можем делать что хотим, нам законы не законы, всё отожмём, всё схвачено, хехехе"

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Сергей Я

Вы про ГАЗ или VW?

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17 комментариев

Комментарий удален модератором

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Eugene Kvitko

Да, полностью согласен. VW шакалы ещё те. ГАЗ вложил деньги в совместный проект, а VW не просто кинуть ГАЗ решил, ещё и выгодно продав свои активы...

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1 комментарий
Ярослав Богданов

иски на такие деньги, а цены на авто все больше и больше

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Рэдрик Шухарт

А в чём связь?

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Зеленый самолетик

Плоти и точка

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Вадим Д.
их суть не уточняется

Жадность и борзость, всё просто.

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Виталий Кузнецов

ГАЗ газует на Volkswagen

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Иван

Зачем это делается? Чтобы по решению российского суда забрать заводы в Калуге в счет компенсации этих убытков?

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Сомалийский космонавт

техника в руках дикаря - груда металлолома .

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Lester White

ну а что,1 есть,можно и второй,потом и 10 ..

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Вячеслав Макаров

Не ну а че, как без налогов на ровном месте

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Maxim Demin

они уже точно к нам не вернуться, после такого то

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Апрель Обормотов

И хоть бы кто-нибудь один из комментаторов кинул ссылку на контракт :)

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