Эксперты и участники рынка раскритиковали инициативу ФСБ о круглосуточном удалённом доступе к данным такси-сервисов Статьи редакции
Компании уже передают сведения по запросу, а доступ к информации в режиме реального времени потребует «многомиллиардных» затрат.
- АНО «Цифровая экономика», в набсовет которой входят вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр экономического развития Максим Решетников и глава Минцифры Максут Шадаев, подготовила отзыв на разработанный ФСБ проект постановления правительства о круглосуточном удалённом доступе к данным такси-сервисов. С текстом ознакомилось РБК.
- В текущей редакции формулировки постановления предполагают, что предоставлять ФСБ доступ к информации о платежах и геолокациях будут обязаны не только сервисы такси, а все организаторы распространения информации (ОРИ), считают в АНО «Цифровая экономика».
- В отзыве также отмечается, что в проекте не раскрыто понятие «электронного мониторинга геолокации», и не указано, чьё местоположение нужно предоставлять ФСБ — пассажира или водителя. При этом данные геолокации ведомство уже получает от операторов связи в рамках оперативно-розыскных мероприятий.
- Сервисы и так передают информацию по запросу правоохранительных органов, отмечают в такси-сервисе «Максим». Удалённый доступ к данным в режиме реального времени потребует «значительных человеческих и денежных ресурсов», добавляют в People & People (владеет «Ситимобил» и «Таксовичкоф»). По оценке АНО «Цифровая экономика», в случае принятия постановления в текущем виде, агрегаторы такси понесут «многомиллиардные» затраты на выполнение новых требований.
- В конце 2022 года Госдума приняла законопроект о работе такси, который обязал компании предоставлять по запросу ФСБ удалённый доступ к информационным системам и базам данных, но не автоматически, а по запросу. Агрегаторы предоставляют сведения о заказе такси, маршруте поездки и её стоимости, а также номера телефонов пассажира и водителя, описание машины и её номер.
- В марте 2023 года ФСБ представила проект постановления правительства, который обязывает сервисы такси предоставлять «круглосуточный удалённый доступ» к данным, в том числе о «средствах платежа» и «электронном мониторинге».
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Можно подумать, что мнение экспертов и участников рынка кого-то ебёт :)
согласен! ФСБ это орган действующий в интересах государства и общества в целом, поэтому чем больше у них полномочий, тем нам же всем лучше. А эксперты и бизнес вместе другими несогласными: могут идти нахуй со своим мнением :)
А эти эксперты и участники рынка вообще о детях подумали?
пора уже их защитить
Лучше бы представили проект запрещающий изменять стоимость такси на основе % батареи.
А то совсем ахуели. 5 км 1300 проехать :(
Экономия начинается с покупки пауэрбанка
такси ФСБ - доставим на Лубянку с ветерком
каждое такси должно быть оборудовано камерой распознавания лиц и решетками
на счёт решёток не факт, а вот распознавание лиц в общественном транспорте в Москве - уже используют в полный рост.
осталось мелочь - поставить решетки
на окна в такси?))
Нет, нет, не следите за нами.. дайте возможность уйти
может я чего то не понимаю, но на сколько я знаю, понятие удалённый доступ - это возможность из любого места управлять программным обеспечением. То есть всё что нужно для ФСБ, это получить логины и пароли к конкретному софту, которым пользуются перевозчики.
У ФСБ есть конечно спецы и возможности "ломать" любой софт, но зачем на это тратить время?
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