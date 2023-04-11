Транспорт
Евгения Евсеева

Whoosh запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области Статьи редакции

В запуск аренды сервис вложил 480 млн рублей.

Фото: Danila Terentyev / «Каршероводы говорят»
  • В Санкт-Петербурге парк составит 1500 велосипедов, они уже появились в городе; в Подмосковье — 2500, их добавят в ближайшее время, сообщила компания. Каждый обошёлся ей приблизительно в 120 тысяч рублей, таким образом, инвестиции Whoosh в запуск аренды составили 480 млн рублей.
  • Велосипеды рассчитаны на поездки дистанцией от 7 км, что превышает длительность поездок на самокате — 3-5 км, говорят в компании. Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. На отметке скорости в 25 км/ч он автоматически выключится.
  • Все транспортные средства подключены к внутренней системе Whoosh, а значит, для них действуют те же правила, что и для электросамокатов, — например, в «медленных зонах» велосипеды автоматически сбавляют скорость, их можно оставить на «виртуальных парковках». Ограничения и запреты такие же.

  • В 2021 году Whoosh уже на время добавлял аренду электровелсипедов — это был тестовый запуск на 200 велосипедов в Москве.

  • Первым об электровелосипедах 10 апреля написало издание «Трушеринг» — их заметили в Санкт-Петербурге участники чата «Каршероводы говорят». Они уже отображаются в приложении: старт аренды стоит 50 рублей, 1 минута поездки — 7 рублей. Если взять велосипед на весь день, аренда обойдётся в 890 рублей.
Фото: «Трушеринг»

#новость #whoosh #электровелосипеды

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43 комментария
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 Вадим Д.

Кто победит жителей Питера: электросамокатчики или электровелосипедисты?

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Alexander Azimov

электроповестки

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Иван Серик
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Артём Волошин

Или электролобзики

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Юлия Котина

Нашли чем удивить, в Китае это давно не новость

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Bruce Robertson

Редкостный по тупости коммент.

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Alex

А чё, надо было удивлять тем, чего нет в Китае?

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Драка вегетарианца с людоедом

Так там механические велосипеды, притом что сам шеринг работает в таком формате, что им можно пугать велоурбанистов

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Magistr Architecture

Там абсолютно любого типа велосипеды. Но проблемы от них все те же, что и от авто. Если не делать сначала инфраструктуру, как в северной Европе, то проблему опасности на дороге и тротуаре такой вид транспорта не решает. Разве что экологичнее ДВС

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Alex

Пиздец, ещё больше велосипедов на тротуарах.

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Dimitri

В СПб их не много и проблем с ними нет.

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Alex

В спб их много и в центре заебало от них отпрыгивать на тротуарах каждые 10 мин.

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Сергей Васильев (Сергей)

В СПБ больше машин на тротуарах. Не пройти. Иногда жаль мамашек с колясками, им просто не протиснуться

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Alex

Не знаю, как ты считал, чего больше, но машины хотя бы не ездят по тротуарам.

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Слегка Придурковатый

Мало засрали города электропомойками, теперь ещё и электрохрустоциклами засрут.

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Анастасия Карпова - UN English

Если они электро, то почему у них есть педали?

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Антон Большаков

За тем, что бы вы новость полностью прочитали.
Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. На отметке скорости в 25 км/ч он автоматически выключится.

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Nicolas Flammel

На нормальных электровеликах это работает не так как на самокатах. Там мотор "помогает" крутить педали

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Инженер-душнила

мотор крутить то кто-то должен!

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Апрель Обормотов

- Папа, о откуда берутся дети?
- Их приносит аист, сынок
- Хм... А кто же тогда ебёт аиста?

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Апрель Обормотов

Очень жду такого в моем городе - на самокате не везде получается ехать без последующих болей в суставах :)

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Мурад Муртазалиев

Зачем ждать, переезжай в Иск, Ебург, Питер, например.

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Апрель Обормотов

Волга меня не отпускает. Без велика я проживу, а вот без Волги - нет

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Творческий Потанцевал

О! Это прикольнее чем самокаты.

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M.R.T.

Астрологи объявили сезон электровелосипедов. Количество обращений в травмпункт увеличилось вдвое

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Kirill

Велосипеды это хорошо!

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Magistr Architecture

Нет, конечно. Если нет нормальных правил и обособленной инфраструктуры

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Барон Люберецкий

Аренда электронных повесток. А по факту херь по цене каршеринга. Они скоро пирамиды из них от жадности будут строить

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unknown

Интересно-интересно :)
Правда первое знакомство с вуш у меня закончилось невозвратом депозита.
Второй раз пока не брал

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Ka Vi

120к за велик🤔

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Сраный Ковбой

Почитаете про двухподвесы - вообще охуеете

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Охотник

Давайте мотоциклы наконец то!
Хоть покатаемся)

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unknown

За сколько они надеются окупить 480 млн?

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Ияза Гара

За счет лоховатых инвесторов

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Ияза Гара

Не взлетит. Конский ценник, и надо крутить педали. Сравнить с московским велопрокатом, где за 1500 в абонемент на сезон входят безлимитные поездки по 45 минут.

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Pasha Z

Тяжело пешеходам придется этим летом. А в Париже вообще запретили электросамокаты

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Ияза Гара

Что надо знать про Whoosh.
Март, температура воздуха -9, час ночи. У этих клоунов высокий спрос и повышенная стоимость аренды самокатов.

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