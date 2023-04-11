Whoosh запустил аренду электровелосипедов в Санкт-Петербурге и Московской области Статьи редакции
В запуск аренды сервис вложил 480 млн рублей.
- В Санкт-Петербурге парк составит 1500 велосипедов, они уже появились в городе; в Подмосковье — 2500, их добавят в ближайшее время, сообщила компания. Каждый обошёлся ей приблизительно в 120 тысяч рублей, таким образом, инвестиции Whoosh в запуск аренды составили 480 млн рублей.
- Велосипеды рассчитаны на поездки дистанцией от 7 км, что превышает длительность поездок на самокате — 3-5 км, говорят в компании. Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. На отметке скорости в 25 км/ч он автоматически выключится.
- Все транспортные средства подключены к внутренней системе Whoosh, а значит, для них действуют те же правила, что и для электросамокатов, — например, в «медленных зонах» велосипеды автоматически сбавляют скорость, их можно оставить на «виртуальных парковках». Ограничения и запреты такие же.
В 2021 году Whoosh уже на время добавлял аренду электровелсипедов — это был тестовый запуск на 200 велосипедов в Москве.
- Первым об электровелосипедах 10 апреля написало издание «Трушеринг» — их заметили в Санкт-Петербурге участники чата «Каршероводы говорят». Они уже отображаются в приложении: старт аренды стоит 50 рублей, 1 минута поездки — 7 рублей. Если взять велосипед на весь день, аренда обойдётся в 890 рублей.
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Кто победит жителей Питера: электросамокатчики или электровелосипедисты?
электроповестки
Или электролобзики
Нашли чем удивить, в Китае это давно не новость
Редкостный по тупости коммент.
А чё, надо было удивлять тем, чего нет в Китае?
Так там механические велосипеды, притом что сам шеринг работает в таком формате, что им можно пугать велоурбанистов
Там абсолютно любого типа велосипеды. Но проблемы от них все те же, что и от авто. Если не делать сначала инфраструктуру, как в северной Европе, то проблему опасности на дороге и тротуаре такой вид транспорта не решает. Разве что экологичнее ДВС
Пиздец, ещё больше велосипедов на тротуарах.
В СПб их не много и проблем с ними нет.
В спб их много и в центре заебало от них отпрыгивать на тротуарах каждые 10 мин.
В СПБ больше машин на тротуарах. Не пройти. Иногда жаль мамашек с колясками, им просто не протиснуться
Не знаю, как ты считал, чего больше, но машины хотя бы не ездят по тротуарам.
Мало засрали города электропомойками, теперь ещё и электрохрустоциклами засрут.
Если они электро, то почему у них есть педали?
За тем, что бы вы новость полностью прочитали.
Чтобы включить мотор, нужно начать крутить педали. На отметке скорости в 25 км/ч он автоматически выключится.
На нормальных электровеликах это работает не так как на самокатах. Там мотор "помогает" крутить педали
мотор крутить то кто-то должен!
- Папа, о откуда берутся дети?
- Их приносит аист, сынок
- Хм... А кто же тогда ебёт аиста?
Очень жду такого в моем городе - на самокате не везде получается ехать без последующих болей в суставах :)
Зачем ждать, переезжай в Иск, Ебург, Питер, например.
Волга меня не отпускает. Без велика я проживу, а вот без Волги - нет
О! Это прикольнее чем самокаты.
Астрологи объявили сезон электровелосипедов. Количество обращений в травмпункт увеличилось вдвое
Велосипеды это хорошо!
Нет, конечно. Если нет нормальных правил и обособленной инфраструктуры
Аренда электронных повесток. А по факту херь по цене каршеринга. Они скоро пирамиды из них от жадности будут строить
Интересно-интересно :)
Правда первое знакомство с вуш у меня закончилось невозвратом депозита.
Второй раз пока не брал
120к за велик🤔
Почитаете про двухподвесы - вообще охуеете
Давайте мотоциклы наконец то!
Хоть покатаемся)
За сколько они надеются окупить 480 млн?
За счет лоховатых инвесторов
Не взлетит. Конский ценник, и надо крутить педали. Сравнить с московским велопрокатом, где за 1500 в абонемент на сезон входят безлимитные поездки по 45 минут.
Тяжело пешеходам придется этим летом. А в Париже вообще запретили электросамокаты
Что надо знать про Whoosh.
Март, температура воздуха -9, час ночи. У этих клоунов высокий спрос и повышенная стоимость аренды самокатов.