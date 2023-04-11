Перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» показал вагон-столовую — с зоной раздачи, бойлером и стеллажами для подносов Статьи редакции
Вагоны-бистро вместо ресторанов вводит и РЖД.
- Компания протестирует вагон на маршруте Москва — Симферополь до 23 мая 2023 года, а с 1 июня планирует использовать его в одном из составов поезда Омск — Симферополь. В будущем она хочет увеличить количество таких вагонов и использовать на дальних рейсах.
- В отличие от вагона-ресторана, в столовой пассажиры могут выбрать еду из зоны раздачи. Рядом с ней установлены бойлер, микроволновка и стеллаж для подносов с грязной посудой. В самом зале расположены восемь столиков на четырёх человек каждый.
- В дневном меню нет вина и крепкого алкоголя, поэтому пассажиры не будут задерживаться за столиками, считают в компании. Еду можно упаковать с собой в контейнер. При этом цены «практически в два раза ниже».
- В августе 2022 года дизайн двухэтажных вагонов-бистро показали РЖД. В них появилась боковая стойка, дополнительная кофемашина, полки для личных вещей. Все места для пассажиров оборудованы зарядками, светильниками и кнопкой вызова официантов. На апрель 2023-го такие вагоны есть более чем в 20 поездах, отметил РБК.
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Даже догадываюсь для каких поездов такой вагон подойдёт
классика
Симферополь? Оптимистично.
Им стоит поспешить...
где это вообще
Пиво в холодильнике, вроде остальное можно и убрать
Нет, в поезде должна быть и еда
Ну еду в дорогу всегда берут, а вот алкоголя всегда не хватает
Билеты на поезд по цене билетов на самолет. И вот только этой чухни там не хватает.
//В дневном меню нет вина и крепкого алкоголя, поэтому пассажиры не будут задерживаться за столиками, считают в компании
Медленнее всего пьется как раз пиво
надмозги там еще зарядки расставили
А мангальная зона где?
В тамбуре, там же где и курилка.
курилок уже лет 7 как нет
а тамбуры?
Выглядит как какой-то Совок
А по мне больше веник или пылесос 🤔