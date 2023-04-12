«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собирать на бывшем заводе Nissan Статьи редакции
Он похож на китайский FAW Bestune T77, отмечает Autonews.
- «АвтоВАЗ» представил новый автомобиль — кроссовер Lada X-Cross 5, пишет Autonews. Первым фотографии машины опубликовал в своём Telegram-канале главред журнала «За рулём» Максим Кадаков.
- Модель будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В 2022 году он перешёл в собственность НАМИ, позже его выкупил «АвтоВАЗ». Он планировал собирать там «не совсем премиум, но более дорогие» модели Lada.
- Машину представили на дилерской конференции «АвтоВАЗа» в Сочи. Издание отмечает, что автомобиль — это локализованная версия кроссовера FAW Bestune T77. Стоимость китайской модели в зависимости от комплектации — от 2,1 млн до 2,4 млн рублей. Сама FAW — госкомпания, основанная в 1953 году в Китае при содействии СССР.
- Производство начнут через несколько месяцев, в 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей, пишет «Фонтанка». Также автопроизводитель собирается позже представить ещё одну модель кроссовера и седан.
- О планах собирать на заводе Nissan китайские FAW в партнёрстве с «КамАЗом» в октябре 2022 года сообщали «Ведомости».
- Летом 2022 новые модели представлял «Москвич» — СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC. В апреле 2023-го автопроизводитель показал седан «Москвич 6», похожий на китайский Sehol A5, который уже продаётся в России.
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"«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собирать на бывшем заводе Nissan
Он похож на китайский FAW Bestune T77"
Представление окончено
еще смешнее "основанная в 1953 году в Китае при содействии СССР".
сколько ресурсов прострато на безвозвратные кредиты по миру, сколько инфраструктуры создали и подарили, сколько на разные конфликты вбухано.
так и продолжаем.
он не то что похож, это он и есть
Локализован!☝️😁в настройках выставили русский язык)
Радоваться надо, что вообще на машину похож. Пущай даже и китайскую -)
шах и мат либералам
У ФАВ написано модель 2018 года...хм.
Рецепт нового российского автомобиля. Берём китайский автомобиль, желательно не сильно популярный в Китае, используем таможенную власть, устраиваем дефицит, находим жадных и бесконтрольных дилеров и наш автомобиль готов. Всё, остаётся подать горяченьким в шоу-рум и ждать безутешно-кредитного loh_A.
Самое главное забыли.Еще шильдик надо в Китае заказать
Очередное говно из Китая)
очередная китайщина ,с отечественным шильдиком
На руле логотип забыли поменять
Логотип отображает место где мы уже находимся, так что актуальненько
Горжусь державой. Вроде только завод спи... запустили, а уже совершенно новый автомобиль готов к производству. Ну а китаёзы ничего нового, уже успели скопировать наш инженерный гений.
Я надеюсь запчасти отечественные ?
- Конечно отечественные на 100%. Только отечество не наше.
Надо же такой уродской мордой авто снабдить! Все нынешние тачки спереди похожи на какихто десептиконов. Неужели нельзя сделать чтото пригодное в нормальной человеческой эксплуатации? Когда не надо будет тратить при пустяковом тычке в ворота на даче охуллиард денег на замену решетки с блестяшками. Когда, наконец, автомобилестроение повернется лицом к обычным гражданам, которым ехать, а не сенсорные кнопочки жамкать.
Пожалуйста. Дизайн не менялся 50 лет
За Десептиконов - лайк)
Про десептиконов тоже думал. Еще бесит "китовый" ус на всех машинах под копирку.
По моему тренд на эти уродские решётки задал Бэнтли..
Хоть китайский, хоть африканский, хоть марсианский! сборка в РФ уже есть хорошо: рабочие места, налоги и т.д.
... и плюс один миллион к оригинальной цене автомобиля
С этой точки зрения абсолютно согласен.Только обидно,что за все время мы без помощи кого-либо так ничего и не сделали,а бабла влили....
Методичка год назад: пусть валят, мы теперь своё будем производить, только мешали. Теперь конкурентов нет. Освободилось столько ниш.
Методика сегодня: ну да свое мы производить так и не стали. Но ведь рабочие места, налоги
Без X в названии не катит?))
Чем больше x, тем лучше, нужно было назвать ее XxxLadaXxx Vesta super ultra turbo, Петровичи схавают
ну как же этот x пару сотен тысяч к цене прибавляет
Несолидно же без X.
Не пойму зачем ТАЗу китайцы. У них и патенты и технологии остались после выхода Рено. Можно сейчас все это монетизировать. И заебали уже вместо нормальных приборов ставить ебучий монитор. Дайте мои стрелочки спидометра и тахометра обратно! И крутилки все тоже.
Нива все еще в продаже
За механические крутилки 100 плюсов в карму
Хотя нет. Пойму. Кроссоверы - это одна из самых ходовых категорий, заводу на что-то надо жить, не останавливать производство и платить зарплаты. Вот тут ситуация хорошо описана, Кузьмич порадовал.
https://www.forbes.ru/biznes/483159-renault-usel-s-avtovaza-cto-on-posle-seba-ostavil-i-kakie-perspektivy-u-avtozavoda
Видимо ничего у них нет если они не могут. Не понимаю зачем китайцам это российские шильдики. Можно просто продавать под своим брендом.
Очевидно, компетенций не хватает, а в Magna позвонить больше нельзя.
Похоже из отечественного там только название
https://youtu.be/DhF9oW5uvCI
Опять шильдик переклеили)
Ребята, отвечаю, имею автопарк небольшой и не могу докупить ВАЗ, 21г ларгус затраха нн ый с сотней пробега 1.5 млн. Такими темпами я скоро буду выбирать похоже новую машину докупить или вертолёт ми-8.
Вертолёт более реален будет)
X-Cross с только передним приводом.
Машина не для России, а для двух столиц.
Вот и весь АвтоВАЗ, вот чего он стоит – ничего своего, тупо клеить шильдики на китайцев.
по другому они видимо не умеют
у вас нет 2.5 миллиона на ерунду, вот и беситесь
Я почти угадал...
Почему у меня от этой новости мысли только бордельной тематики?
а меня на пердежЪ пробило
и эти шильдик приклеивать научились?производство начнут через несколько месяцев, в 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей
яндекс уже заказал?
Разводить зоопарк авто в стране это, несомненно, мудро.
Нельзя было унифицироваться с тем же "Москвичом"? Или опять те же грабли с выпуском одноклассников с невзаимозаменяемыми колесами, шинами, моторами, сиденьями, стеклами, фарами и всем прочим, как при Советах.
Это забота налогоплательщика, а проблемы индейцев шерифа не волнуют.
Я дико извиняюсь, а наши инженеры вообще существуют?
Все на фронте, так как времени на раскачку нет
в теории да... ну вы поняли
На автовазе их много. Просто для авпропромышленности их нужно не просто "много", а "едрить дохера".
Комментарий недоступен
И ты, Брут?
Вот так вот нефритовый стержень за год осуществил пенетрацию в российский автопром. Работники будут получать зп мисками с рисом.
Пенетрировалли сильно, возможно будет сквирт.
Краштест машины..., кому интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=AONPFZbSOLQ
Дарья, машины китайцев прогрессируют сильно конечно, вспоминаю джили отака и смотрю сейчас, это нечто, такой прогресс за 12 лет думаю никому не по зубам. Но обеднели мы сильно. Я не против китайских машин но пусть прогрессируют хотябы соразмерно цене что ли.
Люди которые про «китайское говно» пишут отстали от жизни лет на 10-20.
И даже если бы это и было «говно», то это звучит абсурдно от граждан страны которое даже такое «говно» не может произвести
Так "китайское говно" сравнивают не со своим, а с "европейским говном".
Пока еще сильны фантомные боли
Скажи, это уже импортозамещение?
Это прорыв