Транспорт
Евгения Евсеева

«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собирать на бывшем заводе Nissan Статьи редакции

Он похож на китайский FAW Bestune T77, отмечает Autonews.

  • «АвтоВАЗ» представил новый автомобиль — кроссовер Lada X-Cross 5, пишет Autonews. Первым фотографии машины опубликовал в своём Telegram-канале главред журнала «За рулём» Максим Кадаков.
  • Модель будут собирать на бывшем заводе Nissan в Санкт-Петербурге. В 2022 году он перешёл в собственность НАМИ, позже его выкупил «АвтоВАЗ». Он планировал собирать там «не совсем премиум, но более дорогие» модели Lada.
  • Машину представили на дилерской конференции «АвтоВАЗа» в Сочи. Издание отмечает, что автомобиль — это локализованная версия кроссовера FAW Bestune T77. Стоимость китайской модели в зависимости от комплектации — от 2,1 млн до 2,4 млн рублей. Сама FAW — госкомпания, основанная в 1953 году в Китае при содействии СССР.
  • Производство начнут через несколько месяцев, в 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей, пишет «Фонтанка». Также автопроизводитель собирается позже представить ещё одну модель кроссовера и седан.
  • О планах собирать на заводе Nissan китайские FAW в партнёрстве с «КамАЗом» в октябре 2022 года сообщали «Ведомости».
  • Летом 2022 новые модели представлял «Москвич» — СМИ заметили, что автомобили похожи на модели китайской JAC. В апреле 2023-го автопроизводитель показал седан «Москвич 6», похожий на китайский Sehol A5, который уже продаётся в России.

#новость #автоваз

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86 комментариев
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 Сомалийский космонавт

"«АвтоВАЗ» представил кроссовер Lada X-Cross 5, который будет собирать на бывшем заводе Nissan
Он похож на китайский FAW Bestune T77"

Представление окончено

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Ware Wow

еще смешнее "основанная в 1953 году в Китае при содействии СССР".

сколько ресурсов прострато на безвозвратные кредиты по миру, сколько инфраструктуры создали и подарили, сколько на разные конфликты вбухано.

так и продолжаем.

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1 комментарий
Юрий Ковтун

он не то что похож, это он и есть

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2 комментария
Alex Shevchenko

Локализован!☝️😁в настройках выставили русский язык)

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2 комментария
Апрель Обормотов

Радоваться надо, что вообще на машину похож. Пущай даже и китайскую -)

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Андрей Рядькин

шах и мат либералам

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Дарья Смолякова

У ФАВ написано модель 2018 года...хм.

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Boby Fisher

Рецепт нового российского автомобиля. Берём китайский автомобиль, желательно не сильно популярный в Китае, используем таможенную власть, устраиваем дефицит, находим жадных и бесконтрольных дилеров и наш автомобиль готов. Всё, остаётся подать горяченьким в шоу-рум и ждать безутешно-кредитного loh_A.

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Удивленный

Самое главное забыли.Еще шильдик надо в Китае заказать

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1 комментарий
Black7

Очередное говно из Китая)

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Abyss

очередная китайщина ,с отечественным шильдиком

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Банан

На руле логотип забыли поменять

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Black7

Логотип отображает место где мы уже находимся, так что актуальненько

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3 комментария
Pavel Cree

Горжусь державой. Вроде только завод спи... запустили, а уже совершенно новый автомобиль готов к производству. Ну а китаёзы ничего нового, уже успели скопировать наш инженерный гений.

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Olesia Shikhareva

Я надеюсь запчасти отечественные ?
- Конечно отечественные на 100%. Только отечество не наше.

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Alex Shevchenko
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4 комментария
Anton Malgin

Надо же такой уродской мордой авто снабдить! Все нынешние тачки спереди похожи на какихто десептиконов. Неужели нельзя сделать чтото пригодное в нормальной человеческой эксплуатации? Когда не надо будет тратить при пустяковом тычке в ворота на даче охуллиард денег на замену решетки с блестяшками. Когда, наконец, автомобилестроение повернется лицом к обычным гражданам, которым ехать, а не сенсорные кнопочки жамкать.

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Мох

Пожалуйста. Дизайн не менялся 50 лет

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Alexey Belov

За Десептиконов - лайк)

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g1mb0s

Про десептиконов тоже думал. Еще бесит "китовый" ус на всех машинах под копирку.

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Alex Shevchenko

По моему тренд на эти уродские решётки задал Бэнтли..

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Ildar G

Хоть китайский, хоть африканский, хоть марсианский! сборка в РФ уже есть хорошо: рабочие места, налоги и т.д.

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sf

... и плюс один миллион к оригинальной цене автомобиля

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1 комментарий
Удивленный

С этой точки зрения абсолютно согласен.Только обидно,что за все время мы без помощи кого-либо так ничего и не сделали,а бабла влили....

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Мурад Муртазалиев

Методичка год назад: пусть валят, мы теперь своё будем производить, только мешали. Теперь конкурентов нет. Освободилось столько ниш.
Методика сегодня: ну да свое мы производить так и не стали. Но ведь рабочие места, налоги

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Alex Shevchenko

Без X в названии не катит?))

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Inna Moon

Чем больше x, тем лучше, нужно было назвать ее XxxLadaXxx Vesta super ultra turbo, Петровичи схавают

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2 комментария
Борис Латкин

ну как же этот x пару сотен тысяч к цене прибавляет

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muiren

Несолидно же без X.

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g1mb0s

Не пойму зачем ТАЗу китайцы. У них и патенты и технологии остались после выхода Рено. Можно сейчас все это монетизировать. И заебали уже вместо нормальных приборов ставить ебучий монитор. Дайте мои стрелочки спидометра и тахометра обратно! И крутилки все тоже.

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Банан

Нива все еще в продаже

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1 комментарий
Удивленный

За механические крутилки 100 плюсов в карму

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1 комментарий
g1mb0s

Хотя нет. Пойму. Кроссоверы - это одна из самых ходовых категорий, заводу на что-то надо жить, не останавливать производство и платить зарплаты. Вот тут ситуация хорошо описана, Кузьмич порадовал.

https://www.forbes.ru/biznes/483159-renault-usel-s-avtovaza-cto-on-posle-seba-ostavil-i-kakie-perspektivy-u-avtozavoda

Renault ушел с «АвтоВАЗа»: что он после себя…
В мае 2022 года французский концерн Renault за один рубль передал свою долю в «Автовазе», 67,61…
www.forbes.ru
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Dimitri

Видимо ничего у них нет если они не могут. Не понимаю зачем китайцам это российские шильдики. Можно просто продавать под своим брендом.

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3 комментария
Пиван Петрович

Очевидно, компетенций не хватает, а в Magna позвонить больше нельзя.

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Adam

Похоже из отечественного там только название

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Alex Shevchenko

https://youtu.be/DhF9oW5uvCI

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Rog Stok

Опять шильдик переклеили)

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Boby Fisher

Ребята, отвечаю, имею автопарк небольшой и не могу докупить ВАЗ, 21г ларгус затраха нн ый с сотней пробега 1.5 млн. Такими темпами я скоро буду выбирать похоже новую машину докупить или вертолёт ми-8.

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Alexey Belov

Вертолёт более реален будет)

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Anton Malgin

X-Cross с только передним приводом.
Машина не для России, а для двух столиц.

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muiren

Вот и весь АвтоВАЗ, вот чего он стоит – ничего своего, тупо клеить шильдики на китайцев.

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Veronica Baca

по другому они видимо не умеют

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Daniel Foe

у вас нет 2.5 миллиона на ерунду, вот и беситесь

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Илья Прокопенко

Я почти угадал...

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Евгений Фрост

Почему у меня от этой новости мысли только бордельной тематики?

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Сомалийский космонавт

а меня на пердежЪ пробило

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неформат

и эти шильдик приклеивать научились?

производство начнут через несколько месяцев, в 2023 году компания рассчитывает произвести до 10 тысяч автомобилей

яндекс уже заказал?

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Anton Malgin

Разводить зоопарк авто в стране это, несомненно, мудро.
Нельзя было унифицироваться с тем же "Москвичом"? Или опять те же грабли с выпуском одноклассников с невзаимозаменяемыми колесами, шинами, моторами, сиденьями, стеклами, фарами и всем прочим, как при Советах.

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Boby Fisher

Это забота налогоплательщика, а проблемы индейцев шерифа не волнуют.

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Алексей Родной

Я дико извиняюсь, а наши инженеры вообще существуют?

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Aleksandr Dubrovin

Все на фронте, так как времени на раскачку нет

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Юрий Раткин

в теории да... ну вы поняли

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Пиван Петрович

На автовазе их много. Просто для авпропромышленности их нужно не просто "много", а "едрить дохера".

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Alex J. Alen

И ты, Брут?

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muiren

Вот так вот нефритовый стержень за год осуществил пенетрацию в российский автопром. Работники будут получать зп мисками с рисом.

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Boby Fisher

Пенетрировалли сильно, возможно будет сквирт.

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Дарья Смолякова

Краштест машины..., кому интересно.
https://www.youtube.com/watch?v=AONPFZbSOLQ

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Boby Fisher

Дарья, машины китайцев прогрессируют сильно конечно, вспоминаю джили отака и смотрю сейчас, это нечто, такой прогресс за 12 лет думаю никому не по зубам. Но обеднели мы сильно. Я не против китайских машин но пусть прогрессируют хотябы соразмерно цене что ли.

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1 комментарий
Dudka Trubnik

Люди которые про «китайское говно» пишут отстали от жизни лет на 10-20.

И даже если бы это и было «говно», то это звучит абсурдно от граждан страны которое даже такое «говно» не может произвести

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Игорь Протасов

Так "китайское говно" сравнивают не со своим, а с "европейским говном".
Пока еще сильны фантомные боли

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Мурад Муртазалиев

Скажи, это уже импортозамещение?

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Boby Fisher

Это прорыв

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