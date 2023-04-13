Транспорт
Маша Цепелева

Didi показала прототип беспилотного автомобиля для такси — у него есть механическая рука для загрузки багажа Статьи редакции

По плану компании, первые машины появятся в парке в 2025 году.

Фото Didi Global.
  • 13 апреля Didi Global провела презентацию прототипа беспилотного такси, сообщило агентство Bloomberg. Компания разработала его в сотрудничестве с производителями электромобилей, добавила газета China Daily, но не указала, какими.
  • У электрокара Didi Neuron длиной 4,5 м есть механическая рука, которая может помочь загрузить багаж. Места для водителя нет, за счёт этого в салоне больше места для пассажиров. Внутри есть экран с онлайн-играми, снаружи установлено восемь камер.
Фото China Daily
  • Didi начала тестировать беспилотные автомобили в некоторых районах Шанхая и Гуанчжоу в июне 2020 года. Это обычные машины, оборудованные специальными датчиками, в которых находится водитель «для безопасности».

#новость #didi

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46 комментариев
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 Вадим Д.

Такую бы вещь да в доставку людей из баров с загрузкой механической рукой (-:

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Доллар по 28
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Иван Серик

Мне нравится эта бизнес идея

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Вадим Д.

Так, Иван, запускаем стартап!

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Иван Серик

Только не в России!

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Балкон.Ру
есть механическая рука
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Yaroslav R.
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Alex R

Беспилотное такси это миф. На практике никогда не будет

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nochnoy.ru

Это "никогда" случилось в прошлом году.
https://www.motorauthority.com/news/1136759_baidu-s-self-driving-taxis-deliver-rides-without-safety-driver-in-china

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Сергей Бадалов

https://youtu.be/UfP5BMI3QcM

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Alex R

Оно может ездить только по идеальным дорогам, в идеальных условиях. На практике в перегруженных мегаполисах и заставленных узких дворах никогда не сможет. Это уже должен быть ИИ на уровне человека.

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абсолютный вездеход

Еще один апологет превосходства человеческого разума над другими живыми существами, тем более над ИИ? )))) Блин, откуда вы такие только беретесь.

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kotova lidiya

Мегаполисы это не что-то неизменное. Если людям будет достаточно выгодно иметь беспилотный транспорт, то и трафик и урбанистику подгонят.

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Олег Павлов

При современных парктрониках узкий двор вообще не проблема, там скорее мадам кого-то чиркнет или таксист уставший, чем ИИ

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Pedal Horse Mashineries Inc

Парктроник часто протираете?

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Олег Павлов

Под "никогда не будет" ты имеешь в виду порядок на дорогах? Сингапур с тобой поспорит. Там даже если пешеходом в неположенном месте переходишь, можно 30к в рублях заплатить, я уж молчу про неправильную парковку

У нас начать можно хотя бы с закрытых территорий и адекватных дорожных знаков. В Питере знаки парковки на бордюре много где уже не соответствуют реальному трафику

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vvtwittep

Хочешь жить как в Сингапуре? Тюрьма на свежем воздухе?

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Человек мира

Почему нет? Да, хотелось бы жить, как в Сингапуре. Правила, когда они для всех и эффективны, это очень хорошо. Что за странный вопрос.

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nochnoy.ru

В "шоу Трумена" вам тоже хотелось бы пожить?

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vvtwittep

Правила для всех - эту сказочку пора бы из головы выкинуть. В любой стране правила для быдла. Нормальные серьезные люди всегда выше законов.

А вот желание жить под полным контролем со стороны людей, которые тебе вообще никем не приходятся, но готовы тебе ободрать как липку за любой шаг в сторону - это уже наверно к врачу.

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vvtwittep

Наверно и масочку два года носил и бустер делал?

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Олег Павлов

Сам додумал смысл, я лишь говорю, что пока у нас штрафы за парковку смешные, а условий для нормальной парковки, даже платной, не создано

Умникам, которые тряпочки и стикеры на номер вешают, я бы вообще ректальные штрафы выписывал

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vvtwittep

Так ты сам пример привёл. Тюрьму под открытым небом ставить в пример очень странно.

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Kirill Korobkin

Дак уже. Только вот у нас вместо закона, за политическую целесообразность и за личный интерес чинуши могут тебя легко посадить. Что намного хуже.

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vvtwittep

Да полно тебе. Законов у нас всяких разных много, но применяются они крайне избирательно. Работало бы как в Сингапуре, так половина местных комментаторов уже бы срока мотали.

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Евгений Викторович
Сингапур с тобой поспорит

Немножко странно приводить в пример полуфашисткое тоталитарное государство, ну да ладно)

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Mansplaining

Мегаполисы имеют свойство появляться. Места на земле еще полно. Сделают что то типо Дубая и запустятю Нет проблем

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nochnoy.ru

Даааа. НИКОГДА они с этим не справятся! )))
https://youtu.be/HM1lJJ1dhn8?t=434
https://youtu.be/9qfsWOIfdJM?t=27

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vvtwittep

А так и будет. До запрета личных авто не так много лет осталось. Так что на дорогах будет посвободнее.
Плюс надо учесть, что во многих городах Европы ограничение скорости в центре города 30-40 км/ч. Тик что потихонечку введут.

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Виталий Ермаков

почему?

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Ale K

Да когда нибудь будет, может даже и на нашем веку

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Михаил Смирнов

в москве уже 2 года ездят от яндекса, сам ездил водилы не было. просто их мало

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Невероятный Блондин
механическая рука для загрузки багажа
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Askar Tuleev

Это склад «Почты России»?

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Андрей Иванов

Уже спешит к тебе, кожаный мешок

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Zloy Marketolog

для загрузки багажа))

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Айнур

больше похоже на концепт ради хайпа

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S.Capusta

На наших глазах меняется мир.
Starlink, Uber авиация, беспилотное такси и доставка, ИИ...
Всего не перечислить, что происходит.

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Андрей Иванов

Посмотрите как выглядят концепты обычных авто, и что потом идёт в серию)

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Крендель с перцем

Ну прототип и прототип

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абсолютный вездеход

Dildo показала... У него есть механическая рука для... Чур меня, наваждение.

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Сексорцист Милфхантерович

Для дрочки, правильно.

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Глеб Буряков

выглядит очень технологично и свременному и механическая рука вообще огонь идея

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Сексорцист Милфхантерович

Когда в СПБ?

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Геннадий Горн

фантазии режиссеров фильмов про современный технологичный мир обретают реальность

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Igor Tarasov

выглядит она конечно фантастически

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