Didi показала прототип беспилотного автомобиля для такси — у него есть механическая рука для загрузки багажа Статьи редакции
По плану компании, первые машины появятся в парке в 2025 году.
- 13 апреля Didi Global провела презентацию прототипа беспилотного такси, сообщило агентство Bloomberg. Компания разработала его в сотрудничестве с производителями электромобилей, добавила газета China Daily, но не указала, какими.
- У электрокара Didi Neuron длиной 4,5 м есть механическая рука, которая может помочь загрузить багаж. Места для водителя нет, за счёт этого в салоне больше места для пассажиров. Внутри есть экран с онлайн-играми, снаружи установлено восемь камер.
- Didi начала тестировать беспилотные автомобили в некоторых районах Шанхая и Гуанчжоу в июне 2020 года. Это обычные машины, оборудованные специальными датчиками, в которых находится водитель «для безопасности».
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Такую бы вещь да в доставку людей из баров с загрузкой механической рукой (-:
Мне нравится эта бизнес идея
Так, Иван, запускаем стартап!
Только не в России!
Беспилотное такси это миф. На практике никогда не будет
Это "никогда" случилось в прошлом году.
https://www.motorauthority.com/news/1136759_baidu-s-self-driving-taxis-deliver-rides-without-safety-driver-in-china
https://youtu.be/UfP5BMI3QcM
Оно может ездить только по идеальным дорогам, в идеальных условиях. На практике в перегруженных мегаполисах и заставленных узких дворах никогда не сможет. Это уже должен быть ИИ на уровне человека.
Еще один апологет превосходства человеческого разума над другими живыми существами, тем более над ИИ? )))) Блин, откуда вы такие только беретесь.
Мегаполисы это не что-то неизменное. Если людям будет достаточно выгодно иметь беспилотный транспорт, то и трафик и урбанистику подгонят.
При современных парктрониках узкий двор вообще не проблема, там скорее мадам кого-то чиркнет или таксист уставший, чем ИИ
Парктроник часто протираете?
Под "никогда не будет" ты имеешь в виду порядок на дорогах? Сингапур с тобой поспорит. Там даже если пешеходом в неположенном месте переходишь, можно 30к в рублях заплатить, я уж молчу про неправильную парковку
У нас начать можно хотя бы с закрытых территорий и адекватных дорожных знаков. В Питере знаки парковки на бордюре много где уже не соответствуют реальному трафику
Хочешь жить как в Сингапуре? Тюрьма на свежем воздухе?
Почему нет? Да, хотелось бы жить, как в Сингапуре. Правила, когда они для всех и эффективны, это очень хорошо. Что за странный вопрос.
В "шоу Трумена" вам тоже хотелось бы пожить?
Правила для всех - эту сказочку пора бы из головы выкинуть. В любой стране правила для быдла. Нормальные серьезные люди всегда выше законов.
А вот желание жить под полным контролем со стороны людей, которые тебе вообще никем не приходятся, но готовы тебе ободрать как липку за любой шаг в сторону - это уже наверно к врачу.
Наверно и масочку два года носил и бустер делал?
Сам додумал смысл, я лишь говорю, что пока у нас штрафы за парковку смешные, а условий для нормальной парковки, даже платной, не создано
Умникам, которые тряпочки и стикеры на номер вешают, я бы вообще ректальные штрафы выписывал
Так ты сам пример привёл. Тюрьму под открытым небом ставить в пример очень странно.
Дак уже. Только вот у нас вместо закона, за политическую целесообразность и за личный интерес чинуши могут тебя легко посадить. Что намного хуже.
Да полно тебе. Законов у нас всяких разных много, но применяются они крайне избирательно. Работало бы как в Сингапуре, так половина местных комментаторов уже бы срока мотали.
Немножко странно приводить в пример полуфашисткое тоталитарное государство, ну да ладно)
Мегаполисы имеют свойство появляться. Места на земле еще полно. Сделают что то типо Дубая и запустятю Нет проблем
Даааа. НИКОГДА они с этим не справятся! )))
https://youtu.be/HM1lJJ1dhn8?t=434
https://youtu.be/9qfsWOIfdJM?t=27
А так и будет. До запрета личных авто не так много лет осталось. Так что на дорогах будет посвободнее.
Плюс надо учесть, что во многих городах Европы ограничение скорости в центре города 30-40 км/ч. Тик что потихонечку введут.
почему?
Да когда нибудь будет, может даже и на нашем веку
в москве уже 2 года ездят от яндекса, сам ездил водилы не было. просто их мало
Это склад «Почты России»?
Уже спешит к тебе, кожаный мешок
для загрузки багажа))
больше похоже на концепт ради хайпа
На наших глазах меняется мир.
Starlink, Uber авиация, беспилотное такси и доставка, ИИ...
Всего не перечислить, что происходит.
Посмотрите как выглядят концепты обычных авто, и что потом идёт в серию)
Ну прототип и прототип
Dildo показала... У него есть механическая рука для... Чур меня, наваждение.
Для дрочки, правильно.
выглядит очень технологично и свременному и механическая рука вообще огонь идея
Когда в СПБ?
фантазии режиссеров фильмов про современный технологичный мир обретают реальность
выглядит она конечно фантастически