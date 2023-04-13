В Москве запустили серийное производство электрогрузовиков EVM Pro Статьи редакции
Компания открыла предзаказы на первые 250 машин в феврале, автомобили стоят 4,5 млн рублей.
- Производство компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» в особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров, говорится на сайте мэра Москвы. Предприятие сможет выпускать до 1000 автомобилей в год. Инвестиции в проект составили 393 млн рублей.
- Площадь комплекса — более 2700 м². Он включает цеха металлообработки, крупноузловой сборки и электротехнический цех — производство электродвигателей и бортовой электроники планируют открыть в третьем квартале 2023 года.
- В пресс-службе отметили, что 77% комплектующих производится в России. По словам Мантуров, «с каждым месяцем уровень собственных технологических решений будет повышаться» — это касается электродвигателя, всей бортовой электроники и в перспективе — батарей.
- «Электромобили Мануфэкчуринг рус» показала электрогрузовик EVM Pro в 2022 году. Компания разработала его на базе шасси «УАЗа Профи». Масса машины — 3,5 тонны, грузоподъёмность — до тонны, максимальная скорость — 120 км/ч (но рекомендуемая — 80 км/ч). На одном заряде автомобиль может проехать до 300 км.
- В феврале 2023-го производитель открыл предзаказ — первые 250 машин будут стоить 4,5 млн рублей. В пресс-службе мэра Москвы уточнили, что сейчас в столице и Санкт-Петербурге проходит тест-драйв EVM Pro. В нём участвуют Whoosh, «ЕвроАвто», «Максидом» и «Петрович». Среди потенциальных заказчиков также — «Почта России», РЖД, «Газпромнефть», «Леруа Мерлен», «Мосэнерго», Ozon, Wildberries.
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А по моему - это обычная газель!
Это китайсая газель, а вот название 100% российское, локализованное.
Тот самый 0,01%, который позволяет называть - это российским!
у вас, в изrаиле, всё куда хуже ☝️
Прям прорыв за прорывом
Такой электромобиль Маску в кошмаре не присниться
Это для почты россии. Что алкоголь не отбирали
Остался вопрос: Нафига это производство запускать в Москве?
Как всегда дешевые понты и показуха ....
А в кузове аккумулятор?
да и его надо менять каждые два года по цене 4,2
Ералаш №88 (я не специально) "Сделка":
https://www.youtube.com/watch?v=0nJh6RH3bzw
Электромобилли Мануфактуринг Руссия блеать
Опять +1000 соц рейтинга и миска риса?
Кринж. "Лидер" говорил что это все порочные "альтернативные источники энергии". Так мы что еще и до родителя 1 и 2 дойдем? Куда катится РОССИЯ!?
ЭВМ-66? (-:
В каком месте он российский то? Электродвигатель чей? Электроника чья? :-))))
В твоём ипхоне, откуда чипы?
Если он электро, нафига ему капот?
эта бардачОК!
"запустили Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров"
Масса — 3,5 тонны.
Грузоподъёмность — 1 тонна.
Максимальная скорость — 120 км/ч.
Дальность хода на одном заряде по асфальту — 300 км.
Дальность хода на одном заряде по плитке — 900 км.
Как говорят локализация приличная
https://www.youtube.com/watch?v=OObhKSbWFxs&t=69s
Локализация - это перевели инструкцию с китайского на русский?
Чо разнылись. Рост экономики и рост благосостояния не одно и тоже. Средний китаец имеет ВВП/человека процентов на 25% выше россиянина.
Цена конь
молодцы ребята!
"А не будут брать-отключим газ"©
Странный выбор платформы.Перевозчики,которые занимаются доставками не очень любят бензинового собрата этого уаза.По городу ездить тяжело,низкая маневренность,компоновка с капотом неудобна в плотном трафике и на парковке.Для межгорода 300 км пробега(наверное при идеальных условиях) на одном заряде тоже ни о чем.Тяжело его будет продавать.Новый бензиновый с промтоварной будкой стоит 1,9 млн.В чем профит для эксплуататора?
18000р за одну машину? Забираю все.
Автор не пейсатель.