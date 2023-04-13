Транспорт
Таня Боброва

В Москве запустили серийное производство электрогрузовиков EVM Pro Статьи редакции

Компания открыла предзаказы на первые 250 машин в феврале, автомобили стоят 4,5 млн рублей.

  • Производство компании «Электромобили Мануфэкчуринг рус» в особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров, говорится на сайте мэра Москвы. Предприятие сможет выпускать до 1000 автомобилей в год. Инвестиции в проект составили 393 млн рублей.
  • Площадь комплекса — более 2700 м². Он включает цеха металлообработки, крупноузловой сборки и электротехнический цех — производство электродвигателей и бортовой электроники планируют открыть в третьем квартале 2023 года.
  • В пресс-службе отметили, что 77% комплектующих производится в России. По словам Мантуров, «с каждым месяцем уровень собственных технологических решений будет повышаться» — это касается электродвигателя, всей бортовой электроники и в перспективе — батарей.
  • «Электромобили Мануфэкчуринг рус» показала электрогрузовик EVM Pro в 2022 году. Компания разработала его на базе шасси «УАЗа Профи». Масса машины — 3,5 тонны, грузоподъёмность — до тонны, максимальная скорость — 120 км/ч (но рекомендуемая — 80 км/ч). На одном заряде автомобиль может проехать до 300 км.
  • В феврале 2023-го производитель открыл предзаказ — первые 250 машин будут стоить 4,5 млн рублей. В пресс-службе мэра Москвы уточнили, что сейчас в столице и Санкт-Петербурге проходит тест-драйв EVM Pro. В нём участвуют Whoosh, «ЕвроАвто», «Максидом» и «Петрович». Среди потенциальных заказчиков также — «Почта России», РЖД, «Газпромнефть», «Леруа Мерлен», «Мосэнерго», Ozon, Wildberries.
Источник: пресс-служба мэра и правительства Москвы

#новость #электромобили

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30 комментариев
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 Иван Серик

А по моему - это обычная газель!

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Аккаунт разморожен

Это китайсая газель, а вот название 100% российское, локализованное.

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Иван Серик

Тот самый 0,01%, который позволяет называть - это российским!

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Vania Ivanov

у вас, в изrаиле, всё куда хуже ☝️

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Иван Серик
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Serghei Maveriz

Прям прорыв за прорывом

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Sergey Folps

Такой электромобиль Маску в кошмаре не присниться

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Игорь Протасов

Это для почты россии. Что алкоголь не отбирали

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Крендель с перцем

Остался вопрос: Нафига это производство запускать в Москве?

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Иван Иванов

Как всегда дешевые понты и показуха ....

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Аккаунт разморожен

А в кузове аккумулятор?

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Сергей Степанов

да и его надо менять каждые два года по цене 4,2

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Слегка Придурковатый

Ералаш №88 (я не специально) "Сделка":

https://www.youtube.com/watch?v=0nJh6RH3bzw

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Timur Babaev

Электромобилли Мануфактуринг Руссия блеать

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Ник Климанов

Опять +1000 соц рейтинга и миска риса?

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Аккаунт разморожен

Кринж. "Лидер" говорил что это все порочные "альтернативные источники энергии". Так мы что еще и до родителя 1 и 2 дойдем? Куда катится РОССИЯ!?

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Вадим Д.

ЭВМ-66? (-:

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Иван Иванов

В каком месте он российский то? Электродвигатель чей? Электроника чья? :-))))

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Vania Ivanov

В твоём ипхоне, откуда чипы?

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Поручик молчать

Если он электро, нафига ему капот?

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Сергей Степанов

эта бардачОК!

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Слегка Придурковатый

"запустили Сергей Собянин и глава Минпромторга Денис Мантуров"

Масса — 3,5 тонны.
Грузоподъёмность — 1 тонна.
Максимальная скорость — 120 км/ч.
Дальность хода на одном заряде по асфальту — 300 км.
Дальность хода на одном заряде по плитке — 900 км.

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Иван Саблин

Как говорят локализация приличная
https://www.youtube.com/watch?v=OObhKSbWFxs&t=69s

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Denis Semenov

Локализация - это перевели инструкцию с китайского на русский?

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Элвис Пресли,поэт-песенник

Чо разнылись. Рост экономики и рост благосостояния не одно и тоже. Средний китаец имеет ВВП/человека процентов на 25% выше россиянина.

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Andrey Chuguev

Цена конь

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Костя Иванов

молодцы ребята!

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Uuno Turhopuru

"А не будут брать-отключим газ"©

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Удивленный

Странный выбор платформы.Перевозчики,которые занимаются доставками не очень любят бензинового собрата этого уаза.По городу ездить тяжело,низкая маневренность,компоновка с капотом неудобна в плотном трафике и на парковке.Для межгорода 300 км пробега(наверное при идеальных условиях) на одном заряде тоже ни о чем.Тяжело его будет продавать.Новый бензиновый с промтоварной будкой стоит 1,9 млн.В чем профит для эксплуататора?

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MEMEzya
первые 250 машин будут стоить 4,5 млн рублей

18000р за одну машину? Забираю все.
Автор не пейсатель.

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