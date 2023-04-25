Mercedes-Benz продал имущество в России дилеру «Автодом» — он получил завод и право на техобслуживание машин Статьи редакции
Нового партнёра предприятия, которое находится в простое, компания обещает назвать в ближайшее время.
- «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Сумму сделки стороны не раскрыли. В ноябре 2022-го «Интерфакс» писал, что у немецкой компании есть опцион на обратный выкуп «за справедливую рыночную цену, которую определит независимый оценщик».
- Дилер получил доли и акции немецкого автопроизводителя в его российских «дочках»: дистрибуторе «Мерседес-Бенц Рус», подмосковном заводе, лизинговой компании. Также к «Автодому» перешли «Мерседес-Бенц Банк Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которая занималась лизингом, факторингом и страхованием машин.
- «В ближайшее время» компания назовёт технологического партнёра для возобновления производства на заводе в Есипово и расскажет о планах. В пресс-службе отметили, что «важнейший фактор» — сохранение штата. В Минпромторге допускали возможное партнёрство с компаниями из Китая.
- Mercedes-Benz объявил, что приостановит производство и поставки автомобилей в России, в начале марта 2022 года. Предприятие открыли в 2019 году, его проектная мощность — 25 тысяч автомобилей в год. При полной загрузке количество рабочих мест превысит тысячу человек, писали «РИА Новости».
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Я правильно понимаю, что мы теперь сможем производить свои мерседесы, а может даже и лучше?
你沒看錯，帕維爾先生。
меня каждый раз прикалывают комментарии, которые по ошибке переводят на традиционный китайский, из-за чего вся речь внезапно обретает свободный тайваньский оттенок
Нет никакого "традиционно китайского". Есть тайваньский язык.
Какой из? Путунхуа? Миньнань? Хакка?
Все вышеперечисленные диалекты, кстати, никак не привязаны к письменности, и могут использоваться как с традиционным, так и упрощённым письмом
Ещё раз: нет никакой традиционной китайской чуши, которую вы описали.
Может, тогда расскажете, что значит "中文" в термине "繁體中文", который используется самими тайваньцами? :^)
На самом деле там «производство» было на уровне: колеса прикрутить к уже готовой машине. В общем никакого производства полного цикла не было, просто собирали конструктор.
А тогда мы только выиграли. Сейчас будем свои Мерседесы собирать. Даже лучше по качеству и дешевле.
https://www.youtube.com/watch?v=CcNLT1zTasE
Вы хотели сказать китайские, но тут единственное в чем есть выигрыш, так это степенях этой самой сборки.
Зато как звучит красиво
Конечно конечно, будут не хуже немецких. Так все и будет.
будут не хуже китайских
Да, будет "Мерс Ц"
Кто мы? Какое ты приложил усилие чтобы хоть что то произвести? Помимо продуктов жизнедеятельности.
если под своими вы имеете ввиду китайские автомобили, то да
все верно, свои китайские мерседесы
Мерседессодержащие москвичи или просто «продукт автосодержащий», вот он какой, .Автодом-Benz
Хорошо что у меня BMW, хотя стоп....
Особенно хорошо смотрится с этой новостью
Компания Mercedes-Benz отключила российским собственникам автомобилей электронный сервис Mercedes me ID.
Он позволял водителям удалённо закрывать автомобиль, запускать двигатель или кондиционер. Также с помощью сервиса можно было припарковать машину стоя рядом с ней и найти её на парковке.
Именно так выглядит деградация. Постепенно, по чуть-чуть, практически незаметно..
Согласен. Немцы деградируют, превращаясь в бессловесных исполнителей воли деменционизирующего Байдена.
Вам опять Байден в подъезде насрал?
Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.
Там умные люди наверху сидят.
и опытные. 20 лет уже принимают решения - точно знают, что делают.
Щас старлайн подсуетиться, сделает все это на своей платформе
Скатертью дорога, фашистский Мерседес. У нас есть отечественный Москвич!!1
Забудьте про мерседесы, бмв и остальные нормальные авто. Только джили, омода и прочая моча
Ну тут я не был столь категоричен, ибо тот же Geely делает на платформе Volvo (китайцы купили Volvo), ну и «европейские» марки массового жанра уже давно не те. Китайские бренды уже прилично так подросли в качестве, даже в плане качества сборки/сварки сильно шагнули в перед, а европейцы на оборот стали откатываться. Единственное что европейцев еще может спасать, так это управляемость. Ибо китайцы как американское авто - хорошо едет только в перед). Но и тут уже есть изменения (на примере того же Geely). А про «наполнение» уже и говорить не приходиться - в китайцах в базе есть все то, что у европейцев и американцев не всегда есть в фул версии.
Китайские автомобили станут сильно интереснее когда начнут (минимум) на 4* проходить нормальные краш-тесты, а не те тесты, что они придумали сами для себя.
Ну китайские тесты были «мягкими» до 2012 года, сейчас они схожие с «европейскими», хотя и имеют небольшие отличия. C-NCAP отличается от Euro-NCAP: отсутствием блока безопастности детей и фронтальное столкновение с перекрытием не 45%, а 50%.
Я не против китайских авто, я против цены на китайский авто как за японский или европейский.
А я против цены на японский или европейский, как на Роллс или Бентли
Если вы про российские цены, то тут уже вопрос к нашим «отчислениям». Ибо тот же 2х миллионный Geely в россии «волшебным» способом конвертируется в 4 с половиной миллиона. А так китайцы все еще в большинстве своем дешевле, особенно если учитывать их комплектации.
Моча? Что замарка?
Я тут ехал в новом омоха или как он. Блять, все скрипит, кода (если это кожа) ужасная, все на соплях, ручка дверей открывается даже через жопу.
Глупый ход, вызванный политическими причинами вопреки экономической ситуации.
А, с точки зрения, экономики, в России выгодно расширять производство, а не сворачивать: дешевые ресурсы и электроэнергия, образованное население, невысокий уровень оплаты труда, развитая логистика.
Но в текущей ситуации руководство Мерседес ничего поделать не может, остаётся только закрывать заводы в Европе и переносить производство в США, где налоговые льготы и более дешевая электроэнергия.
Европейцы уже не те.
Да европейцы те же, условия изменились
Хех. У меня утерян второй ключ от GLS 2020. И никто не может его восстановить. Отвязать да, а заказать второй - нет. И такая хрень только у мерса.
В Белоруссии могут?
Нет. Надо везти в Армению или Казахстан и там ставить на учет.
Откусили кусочек 🍰
цап царап было ваше стало наше
Да там и так было заочно "наше". Открывая бизнес в России будь готов в отжиму.
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