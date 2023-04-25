Транспорт
Таня Боброва

Mercedes-Benz продал имущество в России дилеру «Автодом» — он получил завод и право на техобслуживание машин Статьи редакции

Нового партнёра предприятия, которое находится в простое, компания обещает назвать в ближайшее время.

  • «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz, пишет ТАСС со ссылкой на компанию. Сумму сделки стороны не раскрыли. В ноябре 2022-го «Интерфакс» писал, что у немецкой компании есть опцион на обратный выкуп «за справедливую рыночную цену, которую определит независимый оценщик».
  • Дилер получил доли и акции немецкого автопроизводителя в его российских «дочках»: дистрибуторе «Мерседес-Бенц Рус», подмосковном заводе, лизинговой компании. Также к «Автодому» перешли «Мерседес-Бенц Банк Рус» и «Мерседес-Бенц Капитал Рус», которая занималась лизингом, факторингом и страхованием машин.

Таким образом, «Автодом» получил право осуществлять техническое обслуживание автомобилей Mercedes-Benz, проданных на российском рынке, включая гарантийную и постгарантийную поддержку, возобновить работу российских компаний и отгрузки запчастей с центрального склада.

«Автодом» (цитата по РБК)
  • «В ближайшее время» компания назовёт технологического партнёра для возобновления производства на заводе в Есипово и расскажет о планах. В пресс-службе отметили, что «важнейший фактор» — сохранение штата. В Минпромторге допускали возможное партнёрство с компаниями из Китая.
  • Mercedes-Benz объявил, что приостановит производство и поставки автомобилей в России, в начале марта 2022 года. Предприятие открыли в 2019 году, его проектная мощность — 25 тысяч автомобилей в год. При полной загрузке количество рабочих мест превысит тысячу человек, писали «РИА Новости».

#новость #mercedes #автодом

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 Pavel Cree

Я правильно понимаю, что мы теперь сможем производить свои мерседесы, а может даже и лучше?

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Слегка Придурковатый

你沒看錯，帕維爾先生。

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Драка вегетарианца с людоедом

меня каждый раз прикалывают комментарии, которые по ошибке переводят на традиционный китайский, из-за чего вся речь внезапно обретает свободный тайваньский оттенок

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Deschain

Нет никакого "традиционно китайского". Есть тайваньский язык.

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Драка вегетарианца с людоедом
тайваньский язык

Какой из? Путунхуа? Миньнань? Хакка?
Все вышеперечисленные диалекты, кстати, никак не привязаны к письменности, и могут использоваться как с традиционным, так и упрощённым письмом

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Deschain

Ещё раз: нет никакой традиционной китайской чуши, которую вы описали.

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Драка вегетарианца с людоедом

Может, тогда расскажете, что значит "中文" в термине "繁體中文", который используется самими тайваньцами? :^)

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DosRaven

На самом деле там «производство» было на уровне: колеса прикрутить к уже готовой машине. В общем никакого производства полного цикла не было, просто собирали конструктор.

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Мурад Муртазалиев

А тогда мы только выиграли. Сейчас будем свои Мерседесы собирать. Даже лучше по качеству и дешевле.

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Сергей С.

https://www.youtube.com/watch?v=CcNLT1zTasE

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DosRaven

Вы хотели сказать китайские, но тут единственное в чем есть выигрыш, так это степенях этой самой сборки.

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Joe McEachern

Зато как звучит красиво

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Joe McEachern

Конечно конечно, будут не хуже немецких. Так все и будет.

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Никита Каляев

будут не хуже китайских

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Daniil Levi

Да, будет "Мерс Ц"

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Pok-Pok

Кто мы? Какое ты приложил усилие чтобы хоть что то произвести? Помимо продуктов жизнедеятельности.

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Олег Масленников

если под своими вы имеете ввиду китайские автомобили, то да

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Solodkin Denis

все верно, свои китайские мерседесы

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Вадим Д.

Мерседессодержащие москвичи или просто «продукт автосодержащий», вот он какой, .Автодом-Benz

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Joe McEachern

Хорошо что у меня BMW, хотя стоп....

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Фоксик

Особенно хорошо смотрится с этой новостью

Компания Mercedes-Benz отключила российским собственникам автомобилей электронный сервис Mercedes me ID.

Он позволял водителям удалённо закрывать автомобиль, запускать двигатель или кондиционер. Также с помощью сервиса можно было припарковать машину стоя рядом с ней и найти её на парковке.

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S.Capusta

Именно так выглядит деградация. Постепенно, по чуть-чуть, практически незаметно..

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Юрий Хачецуков

Согласен. Немцы деградируют, превращаясь в бессловесных исполнителей воли деменционизирующего Байдена.

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Марк Силин

Вам опять Байден в подъезде насрал?

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Pavel Cree
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Слегка Придурковатый

Главное сейчас сидеть тихо и не суетиться. Просто переждать и всё будет заебись, там все схвачено.

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Родитель 1

Там умные люди наверху сидят.

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Garmonbon

и опытные. 20 лет уже принимают решения - точно знают, что делают.

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Марк Силин
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Булка хлеба

Щас старлайн подсуетиться, сделает все это на своей платформе

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Родитель 1

Скатертью дорога, фашистский Мерседес. У нас есть отечественный Москвич!!1

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Энтони Лавджой

Забудьте про мерседесы, бмв и остальные нормальные авто. Только джили, омода и прочая моча

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DosRaven

Ну тут я не был столь категоричен, ибо тот же Geely делает на платформе Volvo (китайцы купили Volvo), ну и «европейские» марки массового жанра уже давно не те. Китайские бренды уже прилично так подросли в качестве, даже в плане качества сборки/сварки сильно шагнули в перед, а европейцы на оборот стали откатываться. Единственное что европейцев еще может спасать, так это управляемость. Ибо китайцы как американское авто - хорошо едет только в перед). Но и тут уже есть изменения (на примере того же Geely). А про «наполнение» уже и говорить не приходиться - в китайцах в базе есть все то, что у европейцев и американцев не всегда есть в фул версии.

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Дмитрий Долгов

Китайские автомобили станут сильно интереснее когда начнут (минимум) на 4* проходить нормальные краш-тесты, а не те тесты, что они придумали сами для себя.

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DosRaven
нормальные краш-тесты

Ну китайские тесты были «мягкими» до 2012 года, сейчас они схожие с «европейскими», хотя и имеют небольшие отличия. C-NCAP отличается от Euro-NCAP: отсутствием блока безопастности детей и фронтальное столкновение с перекрытием не 45%, а 50%.

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Иван

Я не против китайских авто, я против цены на китайский авто как за японский или европейский.

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Dima Alexeev

А я против цены на японский или европейский, как на Роллс или Бентли

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DosRaven

Если вы про российские цены, то тут уже вопрос к нашим «отчислениям». Ибо тот же 2х миллионный Geely в россии «волшебным» способом конвертируется в 4 с половиной миллиона. А так китайцы все еще в большинстве своем дешевле, особенно если учитывать их комплектации.

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Пропащий Муму

Моча? Что замарка?

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Grandzlo

Я тут ехал в новом омоха или как он. Блять, все скрипит, кода (если это кожа) ужасная, все на соплях, ручка дверей открывается даже через жопу.

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Dima Alexeev

Глупый ход, вызванный политическими причинами вопреки экономической ситуации.
А, с точки зрения, экономики, в России выгодно расширять производство, а не сворачивать: дешевые ресурсы и электроэнергия, образованное население, невысокий уровень оплаты труда, развитая логистика.

Но в текущей ситуации руководство Мерседес ничего поделать не может, остаётся только закрывать заводы в Европе и переносить производство в США, где налоговые льготы и более дешевая электроэнергия.

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DosRaven

Европейцы уже не те.

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Dima Alexeev

Да европейцы те же, условия изменились

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Mr. Z

Хех. У меня утерян второй ключ от GLS 2020. И никто не может его восстановить. Отвязать да, а заказать второй - нет. И такая хрень только у мерса.

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Dima Alexeev

В Белоруссии могут?

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Mr. Z

Нет. Надо везти в Армению или Казахстан и там ставить на учет.

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Невероятный Блондин

Откусили кусочек 🍰

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Jo Beck

цап царап было ваше стало наше

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Пропащий Муму

Да там и так было заочно "наше". Открывая бизнес в России будь готов в отжиму.

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Сергей С.

Топ-10 брендов Китая за январь 2023

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