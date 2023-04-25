Каршеринг «Ситидрайв» начал работать с корпоративными клиентами Статьи редакции
Услуга доступна во всех городах присутствия сервиса — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.
- Корпоративные клиенты смогут арендовать любой из почти 12 тысяч машин в парке по фиксированному, поминутному и пакетным тарифам от двух часов до семи дней, объявила компания.
- В тариф включены ОСАГО и страхование жизни и здоровья, бензин, техобслуживание и открытые платные парковки. Дополнительно клиенты могут оформить каско, заказ автомобиля по адресу к конкретному времени и другие услуги.
- Компании могут подключить к корпоративному аккаунту любое количество сотрудников. Пользователи смогут выбрать способ оплаты — с корпоративного счёта или с собственной карты. Изменить настройки можно в приложении. Для бизнеса есть как предоплата, так и постоплата после получения закрывающих документов.
- Также компании смогут отслеживать в личном кабинете баланс, устанавливать индивидуальные лимиты для сотрудников и смотреть детализацию активных и завершённых поездок.
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Кстати, видел на одной тачке Ситидрайва пару дней назад, на колесе не было одной гайки. Это спецтюнинг у них такой или пользователь взял на память?
Посмотрите доп опции в приложении, может заказали без них.
Да я не заказывал, мимо проходил.
Неплохо, только городов присутствия, конечно, курам на смех.
Тарифы в Казахстан, Грузию, Молдавию?
Всей компанией, так сказать.