Транспорт
Таня Боброва

Каршеринг «Ситидрайв» начал работать с корпоративными клиентами Статьи редакции

Услуга доступна во всех городах присутствия сервиса — Москве, Санкт-Петербурге и Сочи.

  • Корпоративные клиенты смогут арендовать любой из почти 12 тысяч машин в парке по фиксированному, поминутному и пакетным тарифам от двух часов до семи дней, объявила компания.
  • В тариф включены ОСАГО и страхование жизни и здоровья, бензин, техобслуживание и открытые платные парковки. Дополнительно клиенты могут оформить каско, заказ автомобиля по адресу к конкретному времени и другие услуги.
  • Компании могут подключить к корпоративному аккаунту любое количество сотрудников. Пользователи смогут выбрать способ оплаты — с корпоративного счёта или с собственной карты. Изменить настройки можно в приложении. Для бизнеса есть как предоплата, так и постоплата после получения закрывающих документов.
  • Также компании смогут отслеживать в личном кабинете баланс, устанавливать индивидуальные лимиты для сотрудников и смотреть детализацию активных и завершённых поездок.
Источник: «Ситидрайв»

#новость #ситидрайв

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6 комментариев
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 Вася Пражкин

Кстати, видел на одной тачке Ситидрайва пару дней назад, на колесе не было одной гайки. Это спецтюнинг у них такой или пользователь взял на память?

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Пропащий Муму

Посмотрите доп опции в приложении, может заказали без них.

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Вася Пражкин

Да я не заказывал, мимо проходил.

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Пропащий Муму
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Вадим Д.

Неплохо, только городов присутствия, конечно, курам на смех.

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Пропащий Муму

Тарифы в Казахстан, Грузию, Молдавию?
Всей компанией, так сказать.

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