«Яндекс Go» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды Статьи редакции
Пока только в Сочи и Адлере.
- В приложении «Яндекс Go» теперь можно найти и арендовать самокаты «Юрент». Компании договорились о партнёрстве и технической интеграции, рассказали vc.ru в «Юренте».
- Самокаты «Юрента» отмечены фиолетовым значком. Обслуживать их компания продолжит самостоятельно, а выбор моделей будет зависеть от парка сервиса в конкретном городе.
- Пока функция работает в тестовом режиме в Сочи и Адлере. В будущем компании планируют расширить интеграцию и на другие регионы присутствия «Юрента».
- Стоимость аренды фиолетовых самокатов такая же, как в приложении «Юрент» — 50 рублей за активацию и от 5 рублей в минуту.
- Сотрудничество поможет «Яндексу» расширить рынок присутствия ещё на более чем 140 городов, а «Юренту» — «догнать Whoosh по количеству поездок и выручке», прокомментировал соглашение «Ведомостям» издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев.
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А потом алеоп и всё у Яндекса.
Рано.
сейчас сотрудники яши набегут, скажут что их работадатель нитакой)
(здесь мог быть традиционный для меня негативный камент про засравшие города арендные электропомойки и мудаков, которые на них ездят)
(здесь мог быть традиционный коммент, что виноваты не электросамокатчики, а города, которые не умеют в велодорожки)
Для тебя любой коммент - негативный, замечал?
В воскресенье только связались на свою голову с этой говнокомпанией(Юрент), взяли в Сочи покататься, самокаты полудохлые, один умер через несколько метров после начала движения, пришлось ставить на паузу и тащить его на себе обратно, но деньги при этом все равно списали, как будто мы ехали куда-то. Техподдержка молчит четвертый день. Короче, советую обходить стороной
О, тоже хитро. Звонишь в поддержку, что у вас самокаты говно, а они тебе:
- Можете воспользоваться сервисом наших партнеров - Яндекс.Такси.
Ай да, Яндекс. Ай да, Волож сын.
Аналогичная история
Ща Яндекс поможет))) будете в саппорт яндекс писать)))
Напоминает история с убером)) так и не разу не воспользовался им)) успел только бонусы на старте собрать, которые не использовал)))
Я помню у меня около 1000 руб на поездки были
пишите в бот телеграмма
Так пауза не останавливает оплату времени проката. Это чисто техническая штука, ну или полезна, если взял тариф Пока не сядет.
Для начала надо смотреть на состояние батареи перед стартом, а не в темную арендовать.
Бросили круг утопающим
Было 3 попытки воспользоваться сервисом, все 3 провальные
Если ещё Яндекс поможет им с инфраструктурой, глядишь выплывут
юрент во многом лучше вуш, и появился раньше. там были проблеммы с аппкой, но сейчас все ок. апка юрента точно лучше яндекса и это бросание круга яндексу а не наоборот
юрент это вообще краснодарская компания изначально, потом ее мейлы купили.
Как минимум это помощь тем у кого Яндекс самокатов в округе постоянно нет. Хотя бы разбавить это Юрентом можно
Это удобно и память телефона сохраняет
яндекс теперь тоже ботов нагоняет под свои новости?) *сарказм*
Отлично когда в одном приложении куча функций
Яндекс этим выделяется, согласна
Прикольно когда в одном смартфоне куча приложений
ага,куча тебе не нужного
Проведём расследование:
Яндекса в Сочи не было (по крайней мере в том году я не встречал)
Юрент даёт сбои (судя по моему личному опыту и комментариям)
Естественно они теряют клиентов и рассчитывают только на "одноразовых" приезжих пользователей
Яндекс протянул "руку помощи" получив парк самокатов в новой локации, юрент избавился от "раненой лошади"
Ожидаем полного поглощения после "тестового периода"
Типичная конкуренция от яндекса на примере самокатов. Заставить всех игроков войти в твое приложение, чтобы сломать им бренд, оставить только свой, а они будут безликими поставщиками услуги. Ну и как всегда, куда же без самого непредвзятого поиска.
Тебя Яндекс на работу не взял?
а чаевые самокату можно оставлять?
да, там на руле специальная блямба чтобы класть на неё купюры
Хитро.
- Не нравится, девушка, можете на самокате ехать!
Пытался как-то воспользоваться самокатами Яндекса и Юрента. Получил настолько негативный опыт, что с тех пор больше никогда и не пытался. Woosh ван лав.
А что не так? Вуш наоборот чудовищно глючит - экраны прыгают, завершить поездку не может. У яндекса вроде чётко работает, хотя они дебилы и ставят полтора самоката на весь район.
Но у урента можно относительно бюджетно арендовать самокаты на сутки. Есть такое у яндекса?
Юрент наверное счастлив что теперь не надо переделывать его у@$&щное приложение на основе маилрушных карт. В конце концов наверное сольются. Яндекс умеет подсаживать конкурентов на совместное зарабатывание.
Это называется "отжимать взрощенный рынок"
яндекс самокат яндекс велосипед яндекс еда яндекс квартира яндекс самолет яндекс все
сейчас яндекс соберет дату и запустится в жирных городах.
Так-то они давненько в крупных городах
Сегодня как раз про это думал 👍👍👍
А я собирался и собираюсь полностью от Юрента отказаться.
будете собираться - тоже напишите.
Была веселая тема пару лет назад
Появились в моем Хуево-кукуево эти ваши юренты фиолетовые заметные, видел много, один-два раза катался
Поехал в другой город на другом конце страны отдохнуть, и там тоже они есть, приложение предлагало оформить подписку, я и оформил, как раз по идее конец сезона и в своем городе потом докатаю как не в себя.
В другом городе в итоге один раз покатался, а потом вернулся домой, а они уже лавочку свернули и на карте ни одного самоката. Как использовать подписку в городе, где самокаты были, а потом взяли и окончательно уехали? На мое предложение вернуть денег за подписку был отказ, мол поездка же была, зажали 2 сотки, вроде мелочь, но неприятно
Когда же уже @Тинькофф в свою фейк экосистему добавит возможность арендовать самокат?
А почему она фейк? Можете рассказать? Я правда не в курсе и мне интересно узнать ваше мнение
Приветствуем! Такие пожелания уже рассматриваем, если примем такое решение - обязательно всем сообщим!