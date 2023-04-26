Транспорт
Артур Томилко

«Яндекс Go» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды Статьи редакции

Пока только в Сочи и Адлере.

  • В приложении «Яндекс Go» теперь можно найти и арендовать самокаты «Юрент». Компании договорились о партнёрстве и технической интеграции, рассказали vc.ru в «Юренте».
  • Самокаты «Юрента» отмечены фиолетовым значком. Обслуживать их компания продолжит самостоятельно, а выбор моделей будет зависеть от парка сервиса в конкретном городе.
  • Пока функция работает в тестовом режиме в Сочи и Адлере. В будущем компании планируют расширить интеграцию и на другие регионы присутствия «Юрента».
  • Стоимость аренды фиолетовых самокатов такая же, как в приложении «Юрент» — 50 рублей за активацию и от 5 рублей в минуту.
  • Сотрудничество поможет «Яндексу» расширить рынок присутствия ещё на более чем 140 городов, а «Юренту» — «догнать Whoosh по количеству поездок и выручке», прокомментировал соглашение «Ведомостям» издатель проекта «Трушеринг» Юрий Николаев.

#новость #яндекс #юрент

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63 комментария
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 Вадим Д.
договорились о партнёрстве

А потом алеоп и всё у Яндекса.

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Пропащий Муму

Рано.

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Domorost

сейчас сотрудники яши набегут, скажут что их работадатель нитакой)

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2 комментария
Слегка Придурковатый

(здесь мог быть традиционный для меня негативный камент про засравшие города арендные электропомойки и мудаков, которые на них ездят)

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Бублик static void

(здесь мог быть традиционный коммент, что виноваты не электросамокатчики, а города, которые не умеют в велодорожки)

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4 комментария
noname

Для тебя любой коммент - негативный, замечал?

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1 комментарий
Elena Shmarova

В воскресенье только связались на свою голову с этой говнокомпанией(Юрент), взяли в Сочи покататься, самокаты полудохлые, один умер через несколько метров после начала движения, пришлось ставить на паузу и тащить его на себе обратно, но деньги при этом все равно списали, как будто мы ехали куда-то. Техподдержка молчит четвертый день. Короче, советую обходить стороной

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Пропащий Муму

О, тоже хитро. Звонишь в поддержку, что у вас самокаты говно, а они тебе:
- Можете воспользоваться сервисом наших партнеров - Яндекс.Такси.
Ай да, Яндекс. Ай да, Волож сын.

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Sergey Nepomnyashchikh

Аналогичная история

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Kuper Bad

Ща Яндекс поможет))) будете в саппорт яндекс писать)))
Напоминает история с убером)) так и не разу не воспользовался им)) успел только бонусы на старте собрать, которые не использовал)))
Я помню у меня около 1000 руб на поездки были

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Timur

пишите в бот телеграмма

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1 комментарий
Иван Помидоров

Так пауза не останавливает оплату времени проката. Это чисто техническая штука, ну или полезна, если взял тариф Пока не сядет.

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1 комментарий
Дмитрий Сергеевич Ковригин

Для начала надо смотреть на состояние батареи перед стартом, а не в темную арендовать.

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1 комментарий
Sergey Nepomnyashchikh

Бросили круг утопающим
Было 3 попытки воспользоваться сервисом, все 3 провальные
Если ещё Яндекс поможет им с инфраструктурой, глядишь выплывут

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Timur

юрент во многом лучше вуш, и появился раньше. там были проблеммы с аппкой, но сейчас все ок. апка юрента точно лучше яндекса и это бросание круга яндексу а не наоборот

юрент это вообще краснодарская компания изначально, потом ее мейлы купили.

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3 комментария
Mansplaining

Как минимум это помощь тем у кого Яндекс самокатов в округе постоянно нет. Хотя бы разбавить это Юрентом можно

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1 комментарий
Александра Калугина

Это удобно и память телефона сохраняет

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legacy

яндекс теперь тоже ботов нагоняет под свои новости?) *сарказм*

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DivanPRJK

Отлично когда в одном приложении куча функций

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viktoria krasnova

Яндекс этим выделяется, согласна

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ЧятЖПТ

Прикольно когда в одном смартфоне куча приложений

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Phung

ага,куча тебе не нужного

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Sergey Nepomnyashchikh

Проведём расследование:
Яндекса в Сочи не было (по крайней мере в том году я не встречал)
Юрент даёт сбои (судя по моему личному опыту и комментариям)
Естественно они теряют клиентов и рассчитывают только на "одноразовых" приезжих пользователей
Яндекс протянул "руку помощи" получив парк самокатов в новой локации, юрент избавился от "раненой лошади"
Ожидаем полного поглощения после "тестового периода"

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Domorost

Типичная конкуренция от яндекса на примере самокатов. Заставить всех игроков войти в твое приложение, чтобы сломать им бренд, оставить только свой, а они будут безликими поставщиками услуги. Ну и как всегда, куда же без самого непредвзятого поиска.

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noname

Тебя Яндекс на работу не взял?

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3 комментария
don yagon

а чаевые самокату можно оставлять?

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nochnoy.ru

да, там на руле специальная блямба чтобы класть на неё купюры

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Пропащий Муму

Хитро.
- Не нравится, девушка, можете на самокате ехать!

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Sasha

Пытался как-то воспользоваться самокатами Яндекса и Юрента. Получил настолько негативный опыт, что с тех пор больше никогда и не пытался. Woosh ван лав.

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nochnoy.ru

А что не так? Вуш наоборот чудовищно глючит - экраны прыгают, завершить поездку не может. У яндекса вроде чётко работает, хотя они дебилы и ставят полтора самоката на весь район.

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1 комментарий
Qwerty54321

Но у урента можно относительно бюджетно арендовать самокаты на сутки. Есть такое у яндекса?

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nochnoy.ru

Юрент наверное счастлив что теперь не надо переделывать его у@$&щное приложение на основе маилрушных карт. В конце концов наверное сольются. Яндекс умеет подсаживать конкурентов на совместное зарабатывание.

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Domorost

Это называется "отжимать взрощенный рынок"

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Дарья Маркелова

яндекс самокат яндекс велосипед яндекс еда яндекс квартира яндекс самолет яндекс все

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Александр Борцов

сейчас яндекс соберет дату и запустится в жирных городах.

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Serghei Maveriz

Так-то они давненько в крупных городах

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Konstantin Gubaev

Сегодня как раз про это думал 👍👍👍

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Султанов Андрей

А я собирался и собираюсь полностью от Юрента отказаться.

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S1m0ne

будете собираться - тоже напишите.

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1 комментарий
Деда Миша

Была веселая тема пару лет назад
Появились в моем Хуево-кукуево эти ваши юренты фиолетовые заметные, видел много, один-два раза катался
Поехал в другой город на другом конце страны отдохнуть, и там тоже они есть, приложение предлагало оформить подписку, я и оформил, как раз по идее конец сезона и в своем городе потом докатаю как не в себя.

В другом городе в итоге один раз покатался, а потом вернулся домой, а они уже лавочку свернули и на карте ни одного самоката. Как использовать подписку в городе, где самокаты были, а потом взяли и окончательно уехали? На мое предложение вернуть денег за подписку был отказ, мол поездка же была, зажали 2 сотки, вроде мелочь, но неприятно

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Поручик молчать

Когда же уже @Тинькофф в свою фейк экосистему добавит возможность арендовать самокат?

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Domorost

А почему она фейк? Можете рассказать? Я правда не в курсе и мне интересно узнать ваше мнение

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1 комментарий
Тинькофф

Приветствуем! Такие пожелания уже рассматриваем, если примем такое решение - обязательно всем сообщим!

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