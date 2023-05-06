Транспорт
Таня Боброва

«ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — снова на 15,6 млрд рублей Статьи редакции

Это третий крупный иск российского предприятия с марта 2023 года.

  • 5 мая 2023 года ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”» подало в Арбитражный суд Нижегородской области иск к ООО «Фольксваген груп рус» и немецой Volkswagen, следует из картотеки дел. Внимание на это обратил «Интерфакс».
  • Сумма требований — 15,57 млрд рублей. Детали дела не приводятся.
  • В марте 2023 года завод уже подавал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей. В эту сумму он оценил убытки за расторжения соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Суд арестовал активы Volkswagen в России по этому иску, но затем снял арест. Следующее заседание запланировано на 18 мая 2023 года.
  • В апреле «ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — на 28,4 млрд рублей. По нему предприятие, в частности, хотело получить компенсацию упущенной выгоды. Суд отказал заводу в обеспечении иска. Следующее заседание назначено на 7 июня 2023-го.
  • «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе «ГАЗ» в 2011 году. Соглашение должно было действовать до конца 2025 года, но в марте 2022-го Volkswagen объявил о приостановке работы в России.

#новость #газ #volkswagen

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45 комментариев
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 S.Capusta

Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, чем занят «ГАЗ», то я отвечу: «ГАЗ» подает иск к Volkswagen на очередные хулиарды рублей.
p/s ну и так же пьют и воруют.. ))

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Милфхантер

Ну да, а нарушать соглашение в одностороннем порядке со стороны VW это правильный, партнерский подход к ведению бизнеса.

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S.Capusta

* Volkswagen заявило, что соглашение с ГАЗом на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде было расторгнуто по согласию обеих сторон.

Или это был другой ГАЗ, и 4 млрд отступных по соглашению сторон выплатили не тому ГАЗу?

https://www.forbes.ru/biznes/487594-volkswagen-otvetil-na-iski-gaza-o-rastorzenii-dogovora-po-sborke-avtomobilej

Volkswagen ответил на иски ГАЗа о расторжении…
Российское представительство Volkswagen заявило, что соглашение с ГАЗом на сборку автомобилей в…
www.forbes.ru
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Вася Пражкин

Где 4 и где 15.. ГАЗ просто с немчуры еще денег стрясти планируют. Не на машинах же зарабатывать, там им 100 лет работать при текущей прибыльности, а тут за несколько месяцев можно нарубить капусты!

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Анна Архипова

это многое меняет, и в суде будет легче оспорить иск

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Pavel S

Если так, то в суде все будет очень просто

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Михаил

Вторгаться в соседние страны , это тоже вроде неправильно

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Анастасия

а причем здесь частный бизнес?

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Михаил

Не в бизнесе дело

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DosRaven

Если бы из-за подобного весь мир останавливался, то человечество так и сидело в древнем мире.

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stark

Весь не останавливается, только у долбоебов которые такую херню начинают

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При себе ничего нет

Всегда есть причина. Не могут быть пчелы против мёда. Может что то случилось

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Похер

а как можно нарушить соглашения в двустороннем порядке 😂

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Pavel S

Его можно расторгнуть по взаимному согласию или в одностороннем порядке через суд

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Похер

тут прикол самой фразы
да и они расторгали его уже по взаимному согласию

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Мурад Муртазалиев

Ну ну

стало обоюдное решение о расторжении договора на взаимовыгодных условиях». «Его поддержали обе стороны
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Аккаунт разморожен

"Упущенная выгода". Ахахаха. Россия сегодня - это сплошные упущенные выгоды. Они (в ГАЗе) не думали подавать в суд на государство?

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Sergei Timofeyev

А за сверхдоходы - плоти.

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Невероятный Блондин

Аппетит приходит во время еды.

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Мурад Муртазалиев

Хочешь жить, умей вертеться, ответили в пресс службе ГАЗа.

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Огурец Молодец

Нет чтоб китайцев пригласить на освободившиеся мощности, какой то первобытной хренью занимаются

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Вадим Чиняев

c ними такая х-ня не пройдет, поэтому не приглашают

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Aleksei M

Им это зачем? Они сюда везут нелеквид за 2 цены, а заводы строить им тож не надо, безопасней в казахстане и др таможеносоюзных странах и везти готовое а рф

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Anna K.

Китайцы на своих мощностях работают) Скоро каждая вторая машина в России будет хавал и гили ☺️

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Black7

Новая бизнес модель бизнеса по-русски

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Pavel S

Называется "защищать свои интересы в суде"

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Аккаунт разморожен

Называется "интеллегентный гопник решил заработать бабок через суд"

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Ildjarn

Конечно, в суды ведь только гопники и подают иски.

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Аккаунт разморожен

Учитывая кто судит.

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Pavel S

Это в вашем мире

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Аккаунт разморожен

Ваш мир - мир розовых пони?

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Талызина София

Не можешь заработать-отсуди

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Вадим Д.

ГАЗует автозавод, не сдаётся в своём «нелёгком» деле.

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Сергей Леопольдович

Ну знаете, 200 долл есть 200 долларов

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Ildjarn

Обычное арбитражное дело из категории "Исполнение обязательств по договорам аренды"

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John Doe

Только вот договор был разорван еще прошлой осенью, по соглашению сторон, с выплатой компенсации со стороны VW.

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Вася Пражкин

Ну я думаю, можно ГАЗу троечку поставить за настойчивость. Троечку миллиардиков, конечно.

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Деда Миша

Так подали бы сразу на 1488 триллионов

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Генерал Ермолов

Помнится, суд какого-то мухосранска постановил взимать с гугла миллиарды долларов (с постоянным увеличением пени). Ну и как там успехи?)

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Александр Б.

да московские кажется. от иска того же Малофеева к твичу

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Павел Шкутко

28 ярдов за два года постоя. Ничего так упущенная выгода. Предлагаю фольксу посчитать выгоду за 2022 год и перевести эти жалкие пару лимонов на заблокированные счета Дерипаски или кто там из друганов Озера сейчас на ГАЗе смотрящий по распилу

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Darina Asinkritova
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абсолютный вездеход

Совершенно ох...евшие ху...сосы х..есосят нормальных ребят. Доколе этот беспредел

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Tony Joke

решил сыграть в одного известного персонажа?

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абсолютный вездеход

роль витает в воздухе

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