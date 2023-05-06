«ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — снова на 15,6 млрд рублей Статьи редакции
Это третий крупный иск российского предприятия с марта 2023 года.
- 5 мая 2023 года ООО «Автомобильный завод “ГАЗ”» подало в Арбитражный суд Нижегородской области иск к ООО «Фольксваген груп рус» и немецой Volkswagen, следует из картотеки дел. Внимание на это обратил «Интерфакс».
- Сумма требований — 15,57 млрд рублей. Детали дела не приводятся.
- В марте 2023 года завод уже подавал иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей. В эту сумму он оценил убытки за расторжения соглашения о контрактной сборке в Нижнем Новгороде. Суд арестовал активы Volkswagen в России по этому иску, но затем снял арест. Следующее заседание запланировано на 18 мая 2023 года.
- В апреле «ГАЗ» подал ещё один иск к Volkswagen — на 28,4 млрд рублей. По нему предприятие, в частности, хотело получить компенсацию упущенной выгоды. Суд отказал заводу в обеспечении иска. Следующее заседание назначено на 7 июня 2023-го.
- «Фольксваген Груп Рус» и «Группа ГАЗ» заключили соглашение о контрактной сборке машин Volkswagen и Skoda на нижегородском заводе «ГАЗ» в 2011 году. Соглашение должно было действовать до конца 2025 года, но в марте 2022-го Volkswagen объявил о приостановке работы в России.
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Если я усну и проснусь через 100 лет, и меня спросят, чем занят «ГАЗ», то я отвечу: «ГАЗ» подает иск к Volkswagen на очередные хулиарды рублей.
p/s ну и так же пьют и воруют.. ))
Ну да, а нарушать соглашение в одностороннем порядке со стороны VW это правильный, партнерский подход к ведению бизнеса.
* Volkswagen заявило, что соглашение с ГАЗом на сборку автомобилей в Нижнем Новгороде было расторгнуто по согласию обеих сторон.
Или это был другой ГАЗ, и 4 млрд отступных по соглашению сторон выплатили не тому ГАЗу?
https://www.forbes.ru/biznes/487594-volkswagen-otvetil-na-iski-gaza-o-rastorzenii-dogovora-po-sborke-avtomobilej
Где 4 и где 15.. ГАЗ просто с немчуры еще денег стрясти планируют. Не на машинах же зарабатывать, там им 100 лет работать при текущей прибыльности, а тут за несколько месяцев можно нарубить капусты!
это многое меняет, и в суде будет легче оспорить иск
Если так, то в суде все будет очень просто
Вторгаться в соседние страны , это тоже вроде неправильно
а причем здесь частный бизнес?
Не в бизнесе дело
Если бы из-за подобного весь мир останавливался, то человечество так и сидело в древнем мире.
Весь не останавливается, только у долбоебов которые такую херню начинают
Всегда есть причина. Не могут быть пчелы против мёда. Может что то случилось
а как можно нарушить соглашения в двустороннем порядке 😂
Его можно расторгнуть по взаимному согласию или в одностороннем порядке через суд
тут прикол самой фразы
да и они расторгали его уже по взаимному согласию
Ну нустало обоюдное решение о расторжении договора на взаимовыгодных условиях». «Его поддержали обе стороны
"Упущенная выгода". Ахахаха. Россия сегодня - это сплошные упущенные выгоды. Они (в ГАЗе) не думали подавать в суд на государство?
А за сверхдоходы - плоти.
Аппетит приходит во время еды.
Хочешь жить, умей вертеться, ответили в пресс службе ГАЗа.
Нет чтоб китайцев пригласить на освободившиеся мощности, какой то первобытной хренью занимаются
c ними такая х-ня не пройдет, поэтому не приглашают
Им это зачем? Они сюда везут нелеквид за 2 цены, а заводы строить им тож не надо, безопасней в казахстане и др таможеносоюзных странах и везти готовое а рф
Китайцы на своих мощностях работают) Скоро каждая вторая машина в России будет хавал и гили ☺️
Новая бизнес модель бизнеса по-русски
Называется "защищать свои интересы в суде"
Называется "интеллегентный гопник решил заработать бабок через суд"
Конечно, в суды ведь только гопники и подают иски.
Учитывая кто судит.
Это в вашем мире
Ваш мир - мир розовых пони?
Не можешь заработать-отсуди
ГАЗует автозавод, не сдаётся в своём «нелёгком» деле.
Ну знаете, 200 долл есть 200 долларов
Обычное арбитражное дело из категории "Исполнение обязательств по договорам аренды"
Только вот договор был разорван еще прошлой осенью, по соглашению сторон, с выплатой компенсации со стороны VW.
Ну я думаю, можно ГАЗу троечку поставить за настойчивость. Троечку миллиардиков, конечно.
Так подали бы сразу на 1488 триллионов
Помнится, суд какого-то мухосранска постановил взимать с гугла миллиарды долларов (с постоянным увеличением пени). Ну и как там успехи?)
да московские кажется. от иска того же Малофеева к твичу
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28 ярдов за два года постоя. Ничего так упущенная выгода. Предлагаю фольксу посчитать выгоду за 2022 год и перевести эти жалкие пару лимонов на заблокированные счета Дерипаски или кто там из друганов Озера сейчас на ГАЗе смотрящий по распилу
Совершенно ох...евшие ху...сосы х..есосят нормальных ребят. Доколе этот беспредел
решил сыграть в одного известного персонажа?
роль витает в воздухе