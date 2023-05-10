Путин подписал указ об отмене запрета на полёты в Грузию для российских авиакомпаний Статьи редакции
Запрет действовал с лета 2019 года.
- Его снимут с 15 мая — с этой же даты для грузинских граждан отменят визовый режим. Въехать в Россию без визы они смогут на срок до 90 дней по любому документу, удостоверяющему личность — в том числе по внутреннему паспорту.
- Владимир Путин подписал указ, который отменяет действие другого указа — по нему с июля 2019 года ввели запрет на полёты и продажу туров в Грузию.
- Вслед за указом МИД России отменил рекомендацию воздерживаться от полётов в Грузию. В ведомстве отметили, что «прямое авиасообщение восстанавливается», дополнительные комментарии по этому поводу должен дать Минтранс.
- В январе 2023 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% «во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией», и выразил «надежду на скорое возобновление авиасообщения».
- Россияне могут въехать в страну без визы, только по загранпаспорту, и находиться на её территории до года.
- В 2022 году Грузия стала одним из самых популярных у россиян направлений. По данным МВД страны, с января по сентябрь 2022-го в Грузию приехали и остались более 112,7 тысяч граждан России.
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Мы тут как раз недавно опубликовали статью о личном опыте переезда и жизни в Грузии: Цены здесь выросли на всё, и это основная причина так называемой «бытовой русофобии» — стендап-комик о жизни в Грузии
https://vc.ru/u/1245463-relife-global/678602-ceny-zdes-vyrosli-na-vse-i-eto-osnovnaya-prichina-tak-nazyvaemoy-bytovoy-rusofobii-stendap-komik-o-zhizni-v-gruzii
Хорошая новость. Большая редкость.
Ждем теперь авиарейсов.
Может и как транзитный хаб разовьется, и на ценах возможно положительно отразится.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми отмену визового режима и возобновление прямых авиарейсов между РФ и Грузией — из-за того, что Россия продолжает войну против Украины и по-прежнему оккупирует часть территории Грузии.
А вот Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией)
авиарейсов пока кот наплакал. 7 р/н из Мск предварительно, это вообще ни о чем.
Ну на счёт цен ты хватанул, канеш.
очень неожиданная новость непонятно какие предпосылки к такой оттепели
— Мальчик, ты не понял, киндзмараули нам принеси, мы в Тбилиси на выходные летим!
вот до чего довели, что хорошее (мозгом-то я понимаю) воспринимается как "пражская весна". Там танки подкатили.
Предпосылки в том, что с 2008 года развитие Грузии остановилось. Эуропейские партнэры кормят завтраками о вступлении в ЕС. События с принятием закона об инагентах хорошо показал, что у текущего правительства фактически нет никаких гарантий и они могут быть выставлены на мороз по щелчку левой пятки, 509 го кабинета вашингтонского обкома.
Похоже решили завязывать с этим ебучим европейским шапито, которое останавливает на десятилетия развитие страны и начинают обратно дружить с соседями.
Затишье перед бурей...
С нашей стороны — приличное поведение и неприсоединение к санкциям, с грузинской стороны — экономические профиты и надежда на дипломатическое решение конфликтов с СО и Абхазией
Чую подвох
Верно, нюх вас не подвёл..
Президент Грузии Зурабишвили: отмена визового режима со стороны России — провокация
https://www.rbc.ru/politics/10/05/2023/645b7be59a7947481a43c8c9?from=from_main_2
В вашей стране осела чья-то оппозиция? Тогда мы летим к вам!
Договорились обе стороны, обычно просто так такое с одной стороны не бывает.
Грузия не хочет открывать второй фронт как они сами же и говорили на что их подталкивают.
Они просто делают деньги
Почему-то теперь, если новость хорошая, то ждешь какой-то подвох
А подвох тут простой: "минтранс заявил, что летать буду самолёты отечественного производства". Короче с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Свалил из страны? Поддержи хотя-бы авиапарк!
Поздравляю, теперь Вы будете трезво смотреть на жизненные события 8))
Вот это круто! Прямо реально круто 👍🏻
Хотелось бы, чтобы это было надолго.
А хули толку?
Не помнишь, как бронемашину на Ларс подогнали "для безопасности"?
https://www.interfax.ru/russia/865163
Ну наконец-то, а то в Ереване час сидеть в самолёте народ устал.
В каждый обратный рейс посадят по военкому
Тут какой-то очень хитрый ход
те же мысли. может, пытаются помочь авиации как-то, хотя слабый аргумент
по любому. два месяца назад писали как опасное направление для россиян, а тут нате - прямой рейс
Где-то выдохнул Верхний Ларс
и вдохнул Нижний
Ничего себе, трезвый взгляд на вещи от Пу, понял что уже не может закручивать гаечки как в 2019, а то и сорвать может
Ну или авиакомпаниям надо куда то летать.
думаю под капотом будет движуха по ограничению безвиза для россиян по аналогии до 90 дней
а поднять ввп на 20% за счет еще большего туризма в 2023 году не обещал?
Ремонт кпп верхний Ларс закончат и можем повторить
Открывают коридор, чтобы людям проще было вернуться в Россию и там застрять:) хитрый ход
Хуясе многоходовочка.
Интересно, на какой стороне теперь отказ во въезде политическим активистам будет происходить. Представляю ситуацию в аэропорту Тбилиси
- Так, а этот почему тут? Его еще в Домодедово тормознуть надо было!
- Смежники подвели
А крымчан туда пустят?
С паспортом Украины - да
Это что же получается - никаких медалей за штурм?
ну медали дырныэр еще выдаются, значит и за штурм получить тоже можно
Ух, с женой прям ждали этого момента! Надо ехать за лишними килограммами :)
А что раньше останавливало?
Хоть на море в Батуми сгоняю
Пляжи в Гагре не хуже уж поверь.
Удобно.
Наконец-то!
Ура
Кто все эти годы не давал дать разрешение? Почему именно сейчас? Всю правду мы не узнаем
Это прорыв изоляции!
То есть сейчас не придется форсировать Верхний Ларс ?
*Верхний Ларс выдохнул
Кайф, теперь ясно куда этим летом )
там уже президент Грузии заднюю дала)
Неожиданно и приятно)))
очень хотелось бы в Грузию летоом, надеюсь цены будут не конь
Цены уже в космос улетели. На многое, дороже чем в России...
нахер Грузию, когда в Белгород можно будет слетать уже?
Молодец, возьми с полки пирожок
Там вроде еще была новость, что Грузия закроет границы.. Типо самолетом можно будет, а на машине нет?