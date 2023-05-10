Транспорт
Евгения Евсеева

Путин подписал указ об отмене запрета на полёты в Грузию для российских авиакомпаний Статьи редакции

Запрет действовал с лета 2019 года.

Обновлено в 13:43. Российские авиакомпании будут еженедельно выполнять по семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на «самолётах отечественного производства», заявили в Минтрансе. До приостановки авиасообщения из России в Грузию летали «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, Utair и «Победа». В Россию из Грузии — Georgian Airways и MyWay Airlines.
  • Его снимут с 15 мая — с этой же даты для грузинских граждан отменят визовый режим. Въехать в Россию без визы они смогут на срок до 90 дней по любому документу, удостоверяющему личность — в том числе по внутреннему паспорту.
  • Владимир Путин подписал указ, который отменяет действие другого указа — по нему с июля 2019 года ввели запрет на полёты и продажу туров в Грузию.
  • Вслед за указом МИД России отменил рекомендацию воздерживаться от полётов в Грузию. В ведомстве отметили, что «прямое авиасообщение восстанавливается», дополнительные комментарии по этому поводу должен дать Минтранс.
  • В январе 2023 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% «во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией», и выразил «надежду на скорое возобновление авиасообщения».
  • Россияне могут въехать в страну без визы, только по загранпаспорту, и находиться на её территории до года.
  • В 2022 году Грузия стала одним из самых популярных у россиян направлений. По данным МВД страны, с января по сентябрь 2022-го в Грузию приехали и остались более 112,7 тысяч граждан России.
Тбилиси. Фото Unsplash

#новость #грузия

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131 комментарий
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 ReLife global

Мы тут как раз недавно опубликовали статью о личном опыте переезда и жизни в Грузии: Цены здесь выросли на всё, и это основная причина так называемой «бытовой русофобии» — стендап-комик о жизни в Грузии

https://vc.ru/u/1245463-relife-global/678602-ceny-zdes-vyrosli-na-vse-i-eto-osnovnaya-prichina-tak-nazyvaemoy-bytovoy-rusofobii-stendap-komik-o-zhizni-v-gruzii

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5 комментариев
Ware Wow

Хорошая новость. Большая редкость.
Ждем теперь авиарейсов.
Может и как транзитный хаб разовьется, и на ценах возможно положительно отразится.

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Макс Бруквин

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала неприемлемыми отмену визового режима и возобновление прямых авиарейсов между РФ и Грузией — из-за того, что Россия продолжает войну против Украины и по-прежнему оккупирует часть территории Грузии.

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6 комментариев
Zoringer

А вот Президент Грузии назвала отмену визового режима Россией провокацией)

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1 комментарий
Сомалийский космонавт

авиарейсов пока кот наплакал. 7 р/н из Мск предварительно, это вообще ни о чем.

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3 комментария
Слегка Придурковатый

Ну на счёт цен ты хватанул, канеш.

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4 комментария
Rownie

очень неожиданная новость непонятно какие предпосылки к такой оттепели

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Zoringer

— Мальчик, ты не понял, киндзмараули нам принеси, мы в Тбилиси на выходные летим!

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S1m0ne

вот до чего довели, что хорошее (мозгом-то я понимаю) воспринимается как "пражская весна". Там танки подкатили.

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4 комментария
Скороход

Предпосылки в том, что с 2008 года развитие Грузии остановилось. Эуропейские партнэры кормят завтраками о вступлении в ЕС. События с принятием закона об инагентах хорошо показал, что у текущего правительства фактически нет никаких гарантий и они могут быть выставлены на мороз по щелчку левой пятки, 509 го кабинета вашингтонского обкома.
Похоже решили завязывать с этим ебучим европейским шапито, которое останавливает на десятилетия развитие страны и начинают обратно дружить с соседями.

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23 комментария
Чиф Никиф

Затишье перед бурей...

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Edo Defor

С нашей стороны — приличное поведение и неприсоединение к санкциям, с грузинской стороны — экономические профиты и надежда на дипломатическое решение конфликтов с СО и Абхазией

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Лена Головач

Чую подвох

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S.Capusta

Верно, нюх вас не подвёл..
Президент Грузии Зурабишвили: отмена визового режима со стороны России — провокация

https://www.rbc.ru/politics/10/05/2023/645b7be59a7947481a43c8c9?from=from_main_2

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5 комментариев
Толстой

В вашей стране осела чья-то оппозиция? Тогда мы летим к вам!

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1 комментарий
Охотник на свиней

Договорились обе стороны, обычно просто так такое с одной стороны не бывает.
Грузия не хочет открывать второй фронт как они сами же и говорили на что их подталкивают.
Они просто делают деньги

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Lidia Khomchenko

Почему-то теперь, если новость хорошая, то ждешь какой-то подвох

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Андрей Иванов

А подвох тут простой: "минтранс заявил, что летать буду самолёты отечественного производства". Короче с паршивой овцы, хоть шерсти клок. Свалил из страны? Поддержи хотя-бы авиапарк!

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2 комментария
Сергей Коновалов

Поздравляю, теперь Вы будете трезво смотреть на жизненные события 8))

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Вадим Д.

Вот это круто! Прямо реально круто 👍🏻
Хотелось бы, чтобы это было надолго.

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S1m0ne

А хули толку?
Не помнишь, как бронемашину на Ларс подогнали "для безопасности"?
https://www.interfax.ru/russia/865163

Повестки на пункте пропуска "Верхний Ларс" будут…
Режим повышенной готовности планируют ввести в Северной Осетии в связи с большим скоплением…
www.interfax.ru
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1 комментарий
Андрей Иванов

Ну наконец-то, а то в Ереване час сидеть в самолёте народ устал.

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M.R.T.

В каждый обратный рейс посадят по военкому

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Максим Клименко

Тут какой-то очень хитрый ход

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Lidia Khomchenko

те же мысли. может, пытаются помочь авиации как-то, хотя слабый аргумент

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Garmonbon

по любому. два месяца назад писали как опасное направление для россиян, а тут нате - прямой рейс

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Zoringer

Где-то выдохнул Верхний Ларс

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Aleks B

и вдохнул Нижний

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Печенька

Ничего себе, трезвый взгляд на вещи от Пу, понял что уже не может закручивать гаечки как в 2019, а то и сорвать может

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Макс Бруквин

Ну или авиакомпаниям надо куда то летать.

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Dev

думаю под капотом будет движуха по ограничению безвиза для россиян по аналогии до 90 дней

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3 комментария
Иван Иванов
В январе 2023 года глава МИД Сергей Лавров отметил, что в 2022 году ВВП Грузии вырос на 10% «во многом благодаря туризму и торговым отношениям с Россией», и выразил «надежду на скорое возобновление авиасообщения».

а поднять ввп на 20% за счет еще большего туризма в 2023 году не обещал?

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Yulay Mambetov

Ремонт кпп верхний Ларс закончат и можем повторить

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Data Ardbelava

Открывают коридор, чтобы людям проще было вернуться в Россию и там застрять:) хитрый ход

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Слегка Придурковатый

Хуясе многоходовочка.

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3 комментария
Murad Kakabaev

Интересно, на какой стороне теперь отказ во въезде политическим активистам будет происходить. Представляю ситуацию в аэропорту Тбилиси

- Так, а этот почему тут? Его еще в Домодедово тормознуть надо было!
- Смежники подвели

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Dead Punk Not

А крымчан туда пустят?

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Борис Вишневский

С паспортом Украины - да

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3 комментария
Платон
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Michael Sazonov

Это что же получается - никаких медалей за штурм?

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Иван Иванов

ну медали дырныэр еще выдаются, значит и за штурм получить тоже можно

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Андрей Епанчинцев

Ух, с женой прям ждали этого момента! Надо ехать за лишними килограммами :)

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Кирилл Таран

А что раньше останавливало?

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1 комментарий
Mr Black

Хоть на море в Батуми сгоняю

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Специальный динозавр

Пляжи в Гагре не хуже уж поверь.

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5 комментариев
Pavel Cree

Удобно.

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Екатерина Шестак

Наконец-то!

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Дмитрий Сергачёв

Ура

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Деда Миша

Кто все эти годы не давал дать разрешение? Почему именно сейчас? Всю правду мы не узнаем

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Yulay Mambetov

Это прорыв изоляции!

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соевый релокант

То есть сейчас не придется форсировать Верхний Ларс ?

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Андрей К.

*Верхний Ларс выдохнул

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Ненавижу Лицемеров

Кайф, теперь ясно куда этим летом )

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Андрей К.

там уже президент Грузии заднюю дала)

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Антон Татаринов

Неожиданно и приятно)))

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сплошное разочарование

очень хотелось бы в Грузию летоом, надеюсь цены будут не конь

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Сергей Паронян

Цены уже в космос улетели. На многое, дороже чем в России...

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1 комментарий
Хозяин

нахер Грузию, когда в Белгород можно будет слетать уже?

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US immigrant

Молодец, возьми с полки пирожок

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Кубик Рубика

Там вроде еще была новость, что Грузия закроет границы.. Типо самолетом можно будет, а на машине нет?

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