{"id":13959,"url":"\/distributions\/13959\/click?bit=1&hash=3e504f7b176350354538806b2b3c72f263e69d5504c520ebf447170dc4ee79ed","title":"\u0422\u0430\u0431\u043b\u0438\u0447\u043a\u0438 \u0441 \u043f\u0430\u0440\u043e\u043b\u044f\u043c\u0438 \u2014 \u044d\u0442\u043e \u043f\u0440\u043e\u0448\u043b\u044b\u0439 \u0432\u0435\u043a","buttonText":"\u041f\u043e\u0447\u0435\u043c\u0443?","imageUuid":"9133a6f2-4291-5bdb-b75d-c389dca92e58","isPaidAndBannersEnabled":false}
Транспорт
Таня Боброва

«Атом» представил прототип своего первого электрокара с запасом хода до 500 км Статьи редакции

Массовое производство запланировано на 2025 год.

2982 просмотров
  • Длина автомобиля — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм, пишет Autonews с презентации АО «Кама». Объём багажника — 300-350 л. Форм-фактор серийной версии не будет отличаться от прототипа, но могут немного измениться габариты, добавили представители бренда.
Источник: Autonews
  • По словам разработчиков, машина ориентирована на «молодое поколение водителей» и полностью адаптирована к российским условиям, в том числе погодным. Разработкой тяговой аккумуляторной батареи, электропривода и литий-ионной батареи занимаются структуры «Росатома».
  • Запас хода составит около 500 км, но может меняться в зависимости от версии. Автомобиль будет поддерживать функцию быстрой зарядки. Разгон до 100 км/ч займёт 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч.
Источник: Autonews
  • В салоне прототипа нет физических кнопок, но в серийной версии они будут. При этом управлять большинством функций можно будет через сенсорный экран на руле. Также электромобиль оборудован проекционным дисплеем и мультимедийной системой.
  • Atom получит систему помощи водителю ADAS с функцией удержания в полосе, автоматической парковкой, системой распознавания дорожных знаков и другими функциями, пишет издание.
  • Также создатели добавят маркетплейс Atomverse для приложений внешних разработчиков. Например, так пользователи смогут загружать новые голоса для мультимедийной системы.
  • В августе 2023 года компания планирует выпустить партию из примерно 10 тестовых машин для полномасштабных лабораторных испытаний, а в конце 2024 года — представить предсерийную версию. Массовое производство «Атом» рассчитовал начать в 2025 году.
  • Где будет выпускаться электромобиль, компания обещает рассказать в середине 2023 года. Поставками комплектующих будут заниматься около 90 компаний: из России, Турции, Индии и Китая. «Коммерсантъ» писал, что «Атом» будет представлен в четырёх вариантах: одноместная Delivery, двухместная Duo, четырёхместная Taxi и пятиместная Family.

#новость #электромобили #кама

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
96 комментариев
Написать комментарий...
 Джо Пупкин

Панель на руле?! Вы серьёзно???

Ответить
Развернуть ветку
Максим Доника

С одной стороны, когда крутишь руль, надо смотреть не на дисплей, а прямо и по сторонам. С другой — это пиздалгия головного мозга, антидизайн)

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Вася Пражкин

Секретные разработки из папочки "Аналоговнет". То ли еще будет, покупатели вздрогнут, а американцы перекрестятся.

Ответить
Развернуть ветку
Цой жив

ща так модно.. уже не в первом авто вижу. только не понятно, типа голову вместе с рулем нужно крутить?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
БетонОк

Зато бардачок какой крутой будет

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
S1m0ne

Зарядка утренняя))

Ответить
Развернуть ветку
Ави

Концепт поручили сделать xzibit'у видимо

Ответить
Развернуть ветку
Тамерлан Кагарманов

По мотивам проекта Ёмобиль.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Ёбиль часть вторая!

Ответить
Развернуть ветку
ebanko
Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Что за интересное решение с планшетом на руле? Ладно, что повключаешь и повыключаешь, там что-то... Но, баланс. Или ехать нужно только прямо?

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Всё ок - кресло будет поворачиваться синхронно с рулём.

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Hero

Вместо подушки планшетом по еб@лу

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Very Sexy & Beautiful

Странный Вы какой. А зачем руль поворачивать? Только прямо в светлое будущее. Они в ад, а мы в рай. Поэтому подушка безопасности в руле не предусмотрена.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Mart

А как это на баланс влияет? Его же не на весу держишь

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Невероятный Блондин

Какая китайская машина на этот раз?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Китайский только планшет.

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Очередной ёМобиль? Ну-ну.

500 км, но может меняться в зависимости от версии

Ага, от 20 до 80-ти.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Там педальки будут! Если качок то и больше 500км пропедалишь...

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Мне одному кажется, что шилдик на руле сделан так же как маркировали в СССР сыр воском?

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Тогда вдавливали с нашей стороны)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Εгор Κонстантинов

Да

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

А она не взорвётся? Красивый цвет...

Ответить
Развернуть ветку
Ирек Маклер

Ха ха

Ответить
Развернуть ветку
ArtYk.inTrade

Только если будет угроза нац. безопасности

Ответить
Развернуть ветку
Генрих Сурковский

Ну не. Экран в руле, просто прошёлся лезвием по моему "перфекционизму"...

Я бы понял, если бы он был круглый и в центре.. И при повороте руля картинка оставалось горизонтальной (пойду запатентую), а так не.. Да и салон на 2-..

Ответить
Развернуть ветку
Sergey Titov

Там подушка, но конечно в условия тяжелого времени зачем подушка нужна :)

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Айрат Галиуллин

Цвет ок, кузов не ок

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Макароне

«ориентирована на «молодое поколение водителей»» Я думаю для молодого поколения перед выбором цены квартиры в ипотеку и эл.авто первое будет выигрывать…

Ответить
Развернуть ветку
Сократ Стофорандов

Монитор на рулен, опасен тем, что отвлекает внимание водителя от дороги. Аварийность от этого может возрасти. Поэтому это решение полное дно.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Как будто тут ценятся человеческие жизни)

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Да не переживайте вы. Никто ничего выпускать не будет. Очередной Ёмобиль, как уже отметили выше.

Ответить
Развернуть ветку
Alex E

Сразу сделали бы на руле, бутылку водки и пару стаканов.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Это в элитной версии будет!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Так для того и сделали. Когда запустят в производство, то ездить на них смогут только кто сможет водку за рулем)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Итить-колотить... Руль-то почему восьмиугольный?! О_о При Сталине такого не было.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Пятиконечный был? Но, в релиз не пошел....

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Друзья! А цена у него тоже "народная" как и у Москвича будет? А что-бы купить так-же в очередь как на Ёбиль записываться нужно будет?

Ответить
Развернуть ветку
БетонОк

Скорее всего как у чугунного моста, но может и дороже...

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

Ты правда думаешь сейчас предполагать цены 2025-го года?
Давай с молока начнём.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Maxim

Неужели все сами? А если ещё в серию пойдет... Мечты-мечты

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

Ё - мобиль, дата рождения 2011, дата смерти 2014.

2 года назад: Корреспондент AUTO.TUT.BY сфотографировал эти автомобили на стоянке одного из производственных цехов промзоны в столичном Дражне. Это прототипы некогда громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров. Всего мы нашли девять йо-мобилей. Владимир Путин лично водил один из них в 2011 году.

Напомним, что в 2011-2014 годах прогремел проект народного «Ё-мобиля». Поклонники и скептики сошлись в одном: таких смелых автомобильных идей на постсоветском пространстве еще не было. По задумке, инновационный гибридный автомобиль с роторно-пластинчатым двигателем и суперконденсатором должен был стоить 15 тысяч долларов, потребляя при этом всего 3,5 литра на сто километров. Обещали реализовать идею к концу 2012 года. Известно, что только за первые два месяца предварительный заказ на этот автомобиль сделали 150 тысяч человек, в том числе 2500 белорусов. Автомобиль, которого еще даже не создали!

Интересно, что над проектом работали белорусы. Автором названия и логотипа стал дизайнер Владимир Цеслер, главным дизайнером был Андрей Гинзбург из Минска, внешний вид и интерьер придумал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, практически все руководящие должности заняли наши земляки. К этому приложил руку даже известный белорусский кастомайзер мотоциклов Юрий Шиф.

Но планам не суждено было сбыться: разработка оказалась намного дороже запланированной, и Прохоров в итоге потерял интерес к проекту. В итоге миллиардер свернул все работы, а все разработки безвозмездно передал Российскому государственному научно-исследовательскому институту.

Но в Беларуси у разработчиков еще есть несколько прототипов. Летом 2018 года они были выставлены на продажу. Цена вопроса от 32 до 200 тысяч долларов в зависимости от состояния, исполнения и наличия документов. Со временем объявление о продаже было удалено.

Итак, на стоянке сейчас девять Ё-мобилей. Два из них — самые первые прототипы, которые были показаны публике в конце 2010 года. Эти машины существуют в единственном экземпляре. Первый пример — грузовой фургон на каблуке. Второй — бело-голубой «Ё-кросс-купе». В апреле 2011 года этой машиной лично управлял Владимир Путин (в те годы он был на посту премьер-министра). Машину привезли в Ново-Огарево, где состоялось заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. После встречи Путин осмотрел образец и поехал на нем в президентскую резиденцию «Горки-9», где тогдашний президент России Дмитрий Медведев председательствовал на заседании Совета безопасности.

Никому больше не разрешалось водить эти образцы, даже журналистам. Оказалось, что их конструкция сильно отличалась от того, что намеревались реализовать разработчики, и была сильно упрощена. Например, вместо роторно-пластинчатого двигателя стоял обычный мотор от снегохода, а также в машине была простая подвеска.

Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — трудно представить, что еще каких-нибудь десять лет назад она воплощала в себе последние достижения науки. С приборной панели вырваны ЖК-экраны, в салоне нет сидений, в полу огромная дыра - асфальт видно. Почему-то передний ряд сидений грубо отделен от заднего ряда фанерной перегородкой, по салону разбросаны некоторые запчасти, ящики, трубы, фанера и другие запчасти. На машине снаружи нет решетки, а из дыры выглядывает ржавая балка кузова

Еще пять экземпляров, находящихся в Дражне, представляют собой доработанные «Ё-кроссоверы» более поздней модели. Их разработали в тайне под Минском, а представили в 2013 году: Михаил Прохоров с помпой приехал на одной из них на выставку в Санкт-Петербург.

Остальные пять машин (по сути, больше сделать не успели) тоже в Минске. Ходили слухи, что за один из таких экземпляров, который был на ходу и с документами, просили 200 тысяч долларов. Два из пяти на парковке смотрятся довольно неплохо — по крайней мере, визуально. Еще три спрятаны под кожухами — видно, что лопнувшие бампера на одном экземпляре банально прикручены на строительные саморезы.

«Цифра в 200 тысяч долларов не соответствует действительности, — опровергает слухи Андрей Гинзбург. - Цена, которую мы запросили за самую рабочую машину, составила около двух миллионов российских рублей, что составляет около 27 тысяч долларов. Но покупателей не нашлось. Были какие-то ребята из России, с которыми мы в свое время вели переговоры, но не смогли договориться.

Ответить
Развернуть ветку
Саша G

Наиболее ярким является алый электромобиль «ё-Crossback EV». Его история такова: после закрытия проекта, в 2014 году, по отдельному заказу Прохорова в Шабанах тайно построили четыре таких электромобиля, на что бизнесмен выделил миллион евро. Синяя машина была подарена Владимиру Жириновскому, белая – Прохорову, красная, по слухам, была отправлена ​​Путину. Еще один остался у разработчиков - наверное, это он сейчас на стоянке в Дражне. Три года назад за эту машину тоже просили 200 тысяч долларов, говоря, что у нее есть техпаспорт. Согласно сообщению телеканала ОНТ, продавец тогда заявил, что это «точная копия автомобиля для Путина, только вместо натуральной кожи кожзаменитель».

«Электромобиль тоже не на ходу, у него снята батарея, он долго простаивал и пришел в негодность», — рассказал Гинзбург подробности. - Но у этой машины есть техпаспорт.

Так или иначе, покупателей на эти машины не нашлось.

«Мы не знаем, что делать с прототипами, — признался Андрей Гинзбург, который сейчас возглавляет инжиниринговую компанию Keiji Impex. Его костяк составляют люди из нашумевшего проекта Yo-mobile.

Эти машины сейчас припаркованы за пределами производственных помещений компании. Судя по всему, это все, что осталось от того громкого проекта.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Класс! Телевизер прямо в сруль встроен!

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Зато бардачок на всю торпеду!!!

Ответить
Развернуть ветку
Garmonbon

хотя бы не в лобовое стекло

Ответить
Развернуть ветку
Hero

По цене атомной бомбы

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Boldyrev

При покупке автомобиля внимание налоговых органов — бесплатно!

Ответить
Развернуть ветку
Zloy Marketolog

Не умеют в России делать дизайн от слова совсем

Ответить
Развернуть ветку
lakoros

Внутри да страшненькая, но снаружи симпатично. Хотя непонятно что с фарами.

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
lakoros

"В салоне прототипа нет физических кнопок, но в серийной версии они будут"

Я не настоящий водитель, но мне кажется сенсор это полное говно.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Почему ты сразу решил, что вместо кнопок будет сенсор? Там будут тумблеры. Вот это будет годно.

Ответить
Развернуть ветку
Ави

Какое то дежавю...Имя Михаил Прохоров вам о чем то говорит?

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

да, обсудили уже в комментах не раз, и не 2.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

"двухместная Duo"
То что надо! Для меня и гитары!

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А если серьёзно, я опять в недоумении. Корпорация, которая запиливает по всему миру атомные станции, хвастается выпуском (а даже не выпуском, а возможным выпуском) сраной электрички с ходом в 500 км.

Вам нужно пилить хотя бы прототипы тачек с ядерным движком с гарантированным ходом в 1488 млрд км на одной заправке, а не этим срамом заниматься. Тьфу.

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Титов

Блин, то черно-белые планшеты из Сколково, теперь Атом из Росатом. Твою мать, деньги что ли деть некуда

Ответить
Развернуть ветку
Аккаунт разморожен

«Представил», другими словами сфантазировал.

Ответить
Развернуть ветку
БетонОк

Дайте мне оценить ваш мирный Атом. Стаж вождения с 1995 года. А не всяким этим "для молодёжи". Они ещё на права не накопили. А от меня уже дальнобойщики устали рыдать)))

Ответить
Развернуть ветку
Kiss1nger

Капсула Смерти

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

А сбоку это 01 это цифра или буква?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Введенский

Там написано же кириллицей благославной - ферст эдисьон

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Makar H

"Массовое производство «Атом» рассчитовал начать в 2025 году."
Да? А теперь что? На 2030 год планируют?

Ответить
Развернуть ветку
Ави

3025. В это охотно поверю

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

"машина ориентирована на «молодое поколение водителей»"
А-а-а так это не для меня...

Ответить
Развернуть ветку
S1m0ne

11 ноября 2020 года Государственная дума одобрила проект о повышении возраста молодёжи до 35 лет (с 14 до 35 лет).

Ответить
Развернуть ветку
تقي

В чем проблема сделать блок дисплея статичным а той же области?
Крутящийся дисплей - треш.
Но удачки, хоть что-то свое может разработают

Ответить
Развернуть ветку
Анна Яковлева

Не ахти конечно
Как в танке

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Монитор на руле сделан специально, чтобы комментаторы на VC обратили на него внимание вместо традиционного "переклеили шильдики". Старый советский приём

Ответить
Развернуть ветку
Gennady Gennady

Кто вам сказал что руль будет до конца крутится ? На тесле я такое уже видел

Ответить
Развернуть ветку
БетонОк

Зато бардачок какой крутой будет))) На всю панель...

P. S. Лучшее, что есть в стране - это бетоны. Читай саммари (выжимку) статей на моём канале. Поддержи реально крутую тему... А не вот это вот всё)))

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 96 комментариев
null