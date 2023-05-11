«Атом» представил прототип своего первого электрокара с запасом хода до 500 км Статьи редакции
Массовое производство запланировано на 2025 год.
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- Длина автомобиля — 3995 мм, ширина — 1780 мм, высота — 1615 мм, пишет Autonews с презентации АО «Кама». Объём багажника — 300-350 л. Форм-фактор серийной версии не будет отличаться от прототипа, но могут немного измениться габариты, добавили представители бренда.
- По словам разработчиков, машина ориентирована на «молодое поколение водителей» и полностью адаптирована к российским условиям, в том числе погодным. Разработкой тяговой аккумуляторной батареи, электропривода и литий-ионной батареи занимаются структуры «Росатома».
- Запас хода составит около 500 км, но может меняться в зависимости от версии. Автомобиль будет поддерживать функцию быстрой зарядки. Разгон до 100 км/ч займёт 7-8 секунд, максимальная скорость — 170 км/ч.
- В салоне прототипа нет физических кнопок, но в серийной версии они будут. При этом управлять большинством функций можно будет через сенсорный экран на руле. Также электромобиль оборудован проекционным дисплеем и мультимедийной системой.
- Atom получит систему помощи водителю ADAS с функцией удержания в полосе, автоматической парковкой, системой распознавания дорожных знаков и другими функциями, пишет издание.
- Также создатели добавят маркетплейс Atomverse для приложений внешних разработчиков. Например, так пользователи смогут загружать новые голоса для мультимедийной системы.
- В августе 2023 года компания планирует выпустить партию из примерно 10 тестовых машин для полномасштабных лабораторных испытаний, а в конце 2024 года — представить предсерийную версию. Массовое производство «Атом» рассчитовал начать в 2025 году.
- Где будет выпускаться электромобиль, компания обещает рассказать в середине 2023 года. Поставками комплектующих будут заниматься около 90 компаний: из России, Турции, Индии и Китая. «Коммерсантъ» писал, что «Атом» будет представлен в четырёх вариантах: одноместная Delivery, двухместная Duo, четырёхместная Taxi и пятиместная Family.
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Панель на руле?! Вы серьёзно???
С одной стороны, когда крутишь руль, надо смотреть не на дисплей, а прямо и по сторонам. С другой — это пиздалгия головного мозга, антидизайн)
Секретные разработки из папочки "Аналоговнет". То ли еще будет, покупатели вздрогнут, а американцы перекрестятся.
ща так модно.. уже не в первом авто вижу. только не понятно, типа голову вместе с рулем нужно крутить?
Зато бардачок какой крутой будет
Зарядка утренняя))
Концепт поручили сделать xzibit'у видимо
По мотивам проекта Ёмобиль.
Ёбиль часть вторая!
Что за интересное решение с планшетом на руле? Ладно, что повключаешь и повыключаешь, там что-то... Но, баланс. Или ехать нужно только прямо?
Всё ок - кресло будет поворачиваться синхронно с рулём.
Вместо подушки планшетом по еб@лу
Странный Вы какой. А зачем руль поворачивать? Только прямо в светлое будущее. Они в ад, а мы в рай. Поэтому подушка безопасности в руле не предусмотрена.
А как это на баланс влияет? Его же не на весу держишь
Какая китайская машина на этот раз?
Китайский только планшет.
Очередной ёМобиль? Ну-ну.500 км, но может меняться в зависимости от версии
Ага, от 20 до 80-ти.
Там педальки будут! Если качок то и больше 500км пропедалишь...
Мне одному кажется, что шилдик на руле сделан так же как маркировали в СССР сыр воском?
Тогда вдавливали с нашей стороны)
Да
А она не взорвётся? Красивый цвет...
Ха ха
Только если будет угроза нац. безопасности
Ну не. Экран в руле, просто прошёлся лезвием по моему "перфекционизму"...
Я бы понял, если бы он был круглый и в центре.. И при повороте руля картинка оставалось горизонтальной (пойду запатентую), а так не.. Да и салон на 2-..
Там подушка, но конечно в условия тяжелого времени зачем подушка нужна :)
Цвет ок, кузов не ок
«ориентирована на «молодое поколение водителей»» Я думаю для молодого поколения перед выбором цены квартиры в ипотеку и эл.авто первое будет выигрывать…
Монитор на рулен, опасен тем, что отвлекает внимание водителя от дороги. Аварийность от этого может возрасти. Поэтому это решение полное дно.
Как будто тут ценятся человеческие жизни)
Да не переживайте вы. Никто ничего выпускать не будет. Очередной Ёмобиль, как уже отметили выше.
Сразу сделали бы на руле, бутылку водки и пару стаканов.
Это в элитной версии будет!
Так для того и сделали. Когда запустят в производство, то ездить на них смогут только кто сможет водку за рулем)
Итить-колотить... Руль-то почему восьмиугольный?! О_о При Сталине такого не было.
Пятиконечный был? Но, в релиз не пошел....
Друзья! А цена у него тоже "народная" как и у Москвича будет? А что-бы купить так-же в очередь как на Ёбиль записываться нужно будет?
Скорее всего как у чугунного моста, но может и дороже...
Ты правда думаешь сейчас предполагать цены 2025-го года?
Давай с молока начнём.
Неужели все сами? А если ещё в серию пойдет... Мечты-мечты
Ё - мобиль, дата рождения 2011, дата смерти 2014.
2 года назад: Корреспондент AUTO.TUT.BY сфотографировал эти автомобили на стоянке одного из производственных цехов промзоны в столичном Дражне. Это прототипы некогда громкого проекта «Ё-мобиль», который продвигал российский миллиардер Михаил Прохоров. Всего мы нашли девять йо-мобилей. Владимир Путин лично водил один из них в 2011 году.
Напомним, что в 2011-2014 годах прогремел проект народного «Ё-мобиля». Поклонники и скептики сошлись в одном: таких смелых автомобильных идей на постсоветском пространстве еще не было. По задумке, инновационный гибридный автомобиль с роторно-пластинчатым двигателем и суперконденсатором должен был стоить 15 тысяч долларов, потребляя при этом всего 3,5 литра на сто километров. Обещали реализовать идею к концу 2012 года. Известно, что только за первые два месяца предварительный заказ на этот автомобиль сделали 150 тысяч человек, в том числе 2500 белорусов. Автомобиль, которого еще даже не создали!
Интересно, что над проектом работали белорусы. Автором названия и логотипа стал дизайнер Владимир Цеслер, главным дизайнером был Андрей Гинзбург из Минска, внешний вид и интерьер придумал белорусский дизайнер Андрей Трофимчук, практически все руководящие должности заняли наши земляки. К этому приложил руку даже известный белорусский кастомайзер мотоциклов Юрий Шиф.
Но планам не суждено было сбыться: разработка оказалась намного дороже запланированной, и Прохоров в итоге потерял интерес к проекту. В итоге миллиардер свернул все работы, а все разработки безвозмездно передал Российскому государственному научно-исследовательскому институту.
Но в Беларуси у разработчиков еще есть несколько прототипов. Летом 2018 года они были выставлены на продажу. Цена вопроса от 32 до 200 тысяч долларов в зависимости от состояния, исполнения и наличия документов. Со временем объявление о продаже было удалено.
Итак, на стоянке сейчас девять Ё-мобилей. Два из них — самые первые прототипы, которые были показаны публике в конце 2010 года. Эти машины существуют в единственном экземпляре. Первый пример — грузовой фургон на каблуке. Второй — бело-голубой «Ё-кросс-купе». В апреле 2011 года этой машиной лично управлял Владимир Путин (в те годы он был на посту премьер-министра). Машину привезли в Ново-Огарево, где состоялось заседание правительственной комиссии по высоким технологиям и инновациям. После встречи Путин осмотрел образец и поехал на нем в президентскую резиденцию «Горки-9», где тогдашний президент России Дмитрий Медведев председательствовал на заседании Совета безопасности.
Никому больше не разрешалось водить эти образцы, даже журналистам. Оказалось, что их конструкция сильно отличалась от того, что намеревались реализовать разработчики, и была сильно упрощена. Например, вместо роторно-пластинчатого двигателя стоял обычный мотор от снегохода, а также в машине была простая подвеска.
Сейчас эта машина представляет собой унылое зрелище — трудно представить, что еще каких-нибудь десять лет назад она воплощала в себе последние достижения науки. С приборной панели вырваны ЖК-экраны, в салоне нет сидений, в полу огромная дыра - асфальт видно. Почему-то передний ряд сидений грубо отделен от заднего ряда фанерной перегородкой, по салону разбросаны некоторые запчасти, ящики, трубы, фанера и другие запчасти. На машине снаружи нет решетки, а из дыры выглядывает ржавая балка кузова
Еще пять экземпляров, находящихся в Дражне, представляют собой доработанные «Ё-кроссоверы» более поздней модели. Их разработали в тайне под Минском, а представили в 2013 году: Михаил Прохоров с помпой приехал на одной из них на выставку в Санкт-Петербург.
Остальные пять машин (по сути, больше сделать не успели) тоже в Минске. Ходили слухи, что за один из таких экземпляров, который был на ходу и с документами, просили 200 тысяч долларов. Два из пяти на парковке смотрятся довольно неплохо — по крайней мере, визуально. Еще три спрятаны под кожухами — видно, что лопнувшие бампера на одном экземпляре банально прикручены на строительные саморезы.
«Цифра в 200 тысяч долларов не соответствует действительности, — опровергает слухи Андрей Гинзбург. - Цена, которую мы запросили за самую рабочую машину, составила около двух миллионов российских рублей, что составляет около 27 тысяч долларов. Но покупателей не нашлось. Были какие-то ребята из России, с которыми мы в свое время вели переговоры, но не смогли договориться.
Наиболее ярким является алый электромобиль «ё-Crossback EV». Его история такова: после закрытия проекта, в 2014 году, по отдельному заказу Прохорова в Шабанах тайно построили четыре таких электромобиля, на что бизнесмен выделил миллион евро. Синяя машина была подарена Владимиру Жириновскому, белая – Прохорову, красная, по слухам, была отправлена Путину. Еще один остался у разработчиков - наверное, это он сейчас на стоянке в Дражне. Три года назад за эту машину тоже просили 200 тысяч долларов, говоря, что у нее есть техпаспорт. Согласно сообщению телеканала ОНТ, продавец тогда заявил, что это «точная копия автомобиля для Путина, только вместо натуральной кожи кожзаменитель».
«Электромобиль тоже не на ходу, у него снята батарея, он долго простаивал и пришел в негодность», — рассказал Гинзбург подробности. - Но у этой машины есть техпаспорт.
Так или иначе, покупателей на эти машины не нашлось.
«Мы не знаем, что делать с прототипами, — признался Андрей Гинзбург, который сейчас возглавляет инжиниринговую компанию Keiji Impex. Его костяк составляют люди из нашумевшего проекта Yo-mobile.
Эти машины сейчас припаркованы за пределами производственных помещений компании. Судя по всему, это все, что осталось от того громкого проекта.
Класс! Телевизер прямо в сруль встроен!
Зато бардачок на всю торпеду!!!
хотя бы не в лобовое стекло
По цене атомной бомбы
При покупке автомобиля внимание налоговых органов — бесплатно!
Не умеют в России делать дизайн от слова совсем
Внутри да страшненькая, но снаружи симпатично. Хотя непонятно что с фарами.
"В салоне прототипа нет физических кнопок, но в серийной версии они будут"
Я не настоящий водитель, но мне кажется сенсор это полное говно.
Почему ты сразу решил, что вместо кнопок будет сенсор? Там будут тумблеры. Вот это будет годно.
Какое то дежавю...Имя Михаил Прохоров вам о чем то говорит?
да, обсудили уже в комментах не раз, и не 2.
"двухместная Duo"
То что надо! Для меня и гитары!
А если серьёзно, я опять в недоумении. Корпорация, которая запиливает по всему миру атомные станции, хвастается выпуском (а даже не выпуском, а возможным выпуском) сраной электрички с ходом в 500 км.
Вам нужно пилить хотя бы прототипы тачек с ядерным движком с гарантированным ходом в 1488 млрд км на одной заправке, а не этим срамом заниматься. Тьфу.
Блин, то черно-белые планшеты из Сколково, теперь Атом из Росатом. Твою мать, деньги что ли деть некуда
«Представил», другими словами сфантазировал.
Дайте мне оценить ваш мирный Атом. Стаж вождения с 1995 года. А не всяким этим "для молодёжи". Они ещё на права не накопили. А от меня уже дальнобойщики устали рыдать)))
Капсула Смерти
А сбоку это 01 это цифра или буква?
Там написано же кириллицей благославной - ферст эдисьон
"Массовое производство «Атом» рассчитовал начать в 2025 году."
Да? А теперь что? На 2030 год планируют?
3025. В это охотно поверю
"машина ориентирована на «молодое поколение водителей»"
А-а-а так это не для меня...
11 ноября 2020 года Государственная дума одобрила проект о повышении возраста молодёжи до 35 лет (с 14 до 35 лет).
В чем проблема сделать блок дисплея статичным а той же области?
Крутящийся дисплей - треш.
Но удачки, хоть что-то свое может разработают
Не ахти конечно
Как в танке
Монитор на руле сделан специально, чтобы комментаторы на VC обратили на него внимание вместо традиционного "переклеили шильдики". Старый советский приём
Кто вам сказал что руль будет до конца крутится ? На тесле я такое уже видел
Зато бардачок какой крутой будет))) На всю панель...
P. S. Лучшее, что есть в стране - это бетоны. Читай саммари (выжимку) статей на моём канале. Поддержи реально крутую тему... А не вот это вот всё)))