«Алмаз-Антей» анонсировал выпуск электрических микрокаров L-type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге Статьи редакции
Их официально представят в конце мая 2023 года.
- По плану, на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге кроме грузовиков и Е-Neva будут выпускать электрический микрокар L-type, цитируют «РИА Новости» гендиректора «Обуховского завода» Михаила Подвязникова. Это предприятие входит в «Алмаз-Антей» и в мае 2023 года стало управляющей компанией петербургского завода.
- Как пишет агентство со ссылкой на материалы компании, L-type — это компактный городской электромобиль. Все его комплектующие — российского производства.
- Скорость машины — до 90 км/ч, запас хода на одном заряде — 183 км. Она может использоваться, например, в корпоративных автопарках для перевозок на складах, у торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, на закрытых территориях и так далее.
- Старт серийного производства запланирован на 2024 год. Предприятие рассчитывает выпускать по 2000 автомобилей в год, а к 2029-му по 10-12 тысяч в год, пишет издание.
- Предприятие Toyota в Санкт-Петербурге перешло в госсобственность в марте 2023-го. В мае «Обуховский завод» сообщал, что планирует начать выпускать на нём гражданские грузовики БАЗ-S36A11 в 2024 году, а с 2026-го — электромобили E-Neva. По словам Подвязникова, для этого «Алмаз-Антей» инвестирует 35–37 млрд рублей в завод.
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Они хотя бы с ракетной установкой в базовой комплектации?Все его комплектующие — российского производства.
Ну и в
слабо верится.
Как я уже говорила не раз. 100% детали отечественные, только отчество не наше.
С системой самонаведения
там вообще нет сложных компонентов, и большая часть просто делается 100 лет на одном заовде и очень дешевые, бошевское говно типа абс и тп заменяется конроллером за 1 бакс китайским, было бы желание. маск на этом собна со своей теслой и выехал - отбросил весь старый хлам и сделал тачку заново, и китайцы тоже также делают сови электромобили поэтому маска обогнали уже
Что за страсть у чиновников рф наладить выпуск электромобилей? Под них же нет инфраструктуры, а стране, в текущих условиях изоляции, наоборот выгодно внутреннее потребление бензина и газа. Или просто нет технологий выпуска современных ДВС?
Электрокары проще делать. А про инфраструктуру пусть думают потом потребители)
Отлично. Пару лет назад были ровно противоположные комментарии: все в мире делают электрокары, а чем занимаются наши чиновники???
В ЖК элитного класса уже давно есть вся необходимая инфраструктура.
1) активно пкренимают китайский опыт, правда без должного внимания
2) активно продают ресурсы, чтобы их меньше скупал внутри
Электромашины на порядок проще бензиновых конструктивно.
Вся необходимая для анонсирования инфраструктура уже давно выстроена.
Мы будем выпускать их около 10-14 тысяч в год
а к 2029-му по 10-12 тысяч в год
еще даже не начав производство они уже планируют его сокращение?)
С нетерпением ждем на улицах наших городов
Люблю запах обещаний выпуска российских электромобилей по утрам.
Лет 5-7 уже читаю их и ни одного не видел на дороге ни разу.
А последние годы так особенно урожайно на обещания и планы
Люблю запах обещаний выпуска.. а разве это не запах , тухлого и кислого?
Ёмобиль очередной?
ёбмобиль
"Все его комплектующие — российского производства."
Учитесь как поднять интерес к предстоящей презентации!)
Слабо верится, очень слабо...
Да на ту фразу всем плевать:
- обыватель давно не верит.. Особенно в части "все" . Ну резина, стекла 100% может быть отечественная. А так что бы прямо "всЁ".
- профессионалы - просто знают, что да как.
Просто модная политическая формулировка.
Да, видимо там шуруповёрт будет с свинцовыми батареями.Менеджера "Алмаз-Антея" застрелили
У «Обуховский завод» очень интересная история была в 90-20хх. Не мудрено, что за 30 миллиардов, может история повториться.
Высокопоставленный менеджер концерна "Алмаз-Антей" Андрей Барабенков был застрелен в конце прошлой недели в Москве. В руководстве компании заверяют, что это преступление не связано с его работой, поскольку он не был связан с секретными разработками, а значит, и убивать его было не за что. Однако, как выяснили "Известия", Барабенков стал уже четвертым погибшим менеджером "Алмаз-Антея". Причем все имели отношение не столько к оружию, сколько к деньгам...
Источник Известия https://iz.ru/news/351403
вот едешь 180км и остается 2-3 км до зарядки
Интересно, какой ценник будет на это чудо
Пусть хоть до серии дотащат
ой всЁ. Ну очевидно что высокий - потому что объемов заявленных не хватит. Ели е-москвич, из китая, стоит больше своего ДВС собрата. То тут даже рискованно ифру называть.
Есиб я был султан, я бы в такой последовательности запускал 6
1. Муниципальный транспорт. Муниципальная платформа: подметалки, мини грузовики, снегоуборщики, мусоровозки. Госфинансирование - отработка платформы. Обкатка экономики проекта с выходом на окупаемость.
2. Коммерческие внутри городские машины: пикапы, мини грузовики такси и микроавтобусы для такси. Частичное гос финансирование - закупка авто на муниципальные нужды. Доработка платформы. Установка ништяков которые любит частник. Коммерческая продажа. выход в прибыль.
3. Начало коммерческих продаж малых внутри городских авто, когда уже можно на объеме держать цену продукта. Выход на выпуск легковых и легких коммерческих авто.
4. Теперь о грустном: повышение требований к выбросам авто внутри города - мотивация на переход на электро авто, с бездымными двигателями.
По инфраструктуре отдельная тема.
зы лично мне симпатичны гибриды: газотурбинный двигатель вырабатывает энергию - заряжая батареи ( например на трассе или эксплуатация зимой. Дополнительное тепло для зимней эксплуатации) - электро двигатель тяговый. Да похоже на е-мобиль. Китайцы вроде так уже сделали.
От электрокаров страдает экология, так как весь этот отработанный литий никак не перерабатывается, но при этом травит планету, гораздо экологичнее автомобили работающие на спиртном
Электромобиль родить проще чем ДВС.
Так что другого выхода нет
Блин, что происходит, каждую неделю что-то показывают и анонсируют, обещают и красивое крутят! Осталось ещё только КамАЗу что-нить гражданское показать, и я уже точно пойму, что все это не случится! А пока показывают и показывают, и показывают! Красивая ведь мышка!
А до 90 км/ч - по МКАДу на дачу на таких, получается, можно не соваться.
Правый ряд поворотный через каждые 300 метров, второй тягачи и сцепки, а 3-5 или оббибикают в своём праве на 100, или собьют.
Хотя не. Не собьют. У нас же развитие. ""За последние пять лет средняя скорость движения выросла на 6% - с 48 км/ч до 51 км/ч", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Собянина."
Ужасная новость. Если в РФ что-то начинают производить, то это большой минус
А что начали производить в этой новости кроме самой новости?
Всё купим за границей!
Сообщение удалено
чукча не читатель
Хорошие новости! Посмотрим, что получится!
Очень хочу на тест драйв