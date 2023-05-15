Транспорт
Таня Боброва

«Алмаз-Антей» анонсировал выпуск электрических микрокаров L-type на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге Статьи редакции

Их официально представят в конце мая 2023 года.

  • По плану, на бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге кроме грузовиков и Е-Neva будут выпускать электрический микрокар L-type, цитируют «РИА Новости» гендиректора «Обуховского завода» Михаила Подвязникова. Это предприятие входит в «Алмаз-Антей» и в мае 2023 года стало управляющей компанией петербургского завода.

Презентация этой машины будет 25-26 мая на бывшем заводе Toyota [...] Будет показан первый образец. Мы будем выпускать их около 10-14 тысяч в год, до тех пор, пока не раскрутим производство электромобилей. Микрокары будут использоваться в коммерческих целях, они ограничены скоростными возможностями.

Михаил Подвязников (цитата по ТАСС)
  • Как пишет агентство со ссылкой на материалы компании, L-type — это компактный городской электромобиль. Все его комплектующие — российского производства.
  • Скорость машины — до 90 км/ч, запас хода на одном заряде — 183 км. Она может использоваться, например, в корпоративных автопарках для перевозок на складах, у торговых и медицинских сетей, ресторанного бизнеса, на закрытых территориях и так далее.
  • Старт серийного производства запланирован на 2024 год. Предприятие рассчитывает выпускать по 2000 автомобилей в год, а к 2029-му по 10-12 тысяч в год, пишет издание.
  • Предприятие Toyota в Санкт-Петербурге перешло в госсобственность в марте 2023-го. В мае «Обуховский завод» сообщал, что планирует начать выпускать на нём гражданские грузовики БАЗ-S36A11 в 2024 году, а с 2026-го — электромобили E-Neva. По словам Подвязникова, для этого «Алмаз-Антей» инвестирует 35–37 млрд рублей в завод.
Прототип E-Neva / Источник: Минпромторг

#новость #toyota

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71 комментарий
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 Вадим Д.

Они хотя бы с ракетной установкой в базовой комплектации?
Ну и в

Все его комплектующие — российского производства.

слабо верится.

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Olesia Shikhareva

Как я уже говорила не раз. 100% детали отечественные, только отчество не наше.

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1 комментарий
Иван Серик

С системой самонаведения

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2 комментария
Timur

там вообще нет сложных компонентов, и большая часть просто делается 100 лет на одном заовде и очень дешевые, бошевское говно типа абс и тп заменяется конроллером за 1 бакс китайским, было бы желание. маск на этом собна со своей теслой и выехал - отбросил весь старый хлам и сделал тачку заново, и китайцы тоже также делают сови электромобили поэтому маска обогнали уже

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2 комментария
Oleg

Что за страсть у чиновников рф наладить выпуск электромобилей? Под них же нет инфраструктуры, а стране, в текущих условиях изоляции, наоборот выгодно внутреннее потребление бензина и газа. Или просто нет технологий выпуска современных ДВС?

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Bruce Robertson

Электрокары проще делать. А про инфраструктуру пусть думают потом потребители)

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5 комментариев
nochnoy.ru

Отлично. Пару лет назад были ровно противоположные комментарии: все в мире делают электрокары, а чем занимаются наши чиновники???

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3 комментария
Дарья Смолякова

В ЖК элитного класса уже давно есть вся необходимая инфраструктура.

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12 комментариев
Никита

1) активно пкренимают китайский опыт, правда без должного внимания
2) активно продают ресурсы, чтобы их меньше скупал внутри

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under construction

Электромашины на порядок проще бензиновых конструктивно.

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Влад Светлый

Вся необходимая для анонсирования инфраструктура уже давно выстроена.

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1 комментарий
Zoringer
Все его комплектующие — российского производства.
Мы будем выпускать их около 10-14 тысяч в год
а к 2029-му по 10-12 тысяч в год

еще даже не начав производство они уже планируют его сокращение?)

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Федор Русаков
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New polymer

С нетерпением ждем на улицах наших городов

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Рэдрик Шухарт

Люблю запах обещаний выпуска российских электромобилей по утрам.
Лет 5-7 уже читаю их и ни одного не видел на дороге ни разу.
А последние годы так особенно урожайно на обещания и планы

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Чудак человек

Люблю запах обещаний выпуска.. а разве это не запах , тухлого и кислого?

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1 комментарий
Petr0vich71

Ёмобиль очередной?

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Марк
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muiren

ёбмобиль

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ilia

"Все его комплектующие — российского производства."

Учитесь как поднять интерес к предстоящей презентации!)

Слабо верится, очень слабо...

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Чудак человек

Да на ту фразу всем плевать:
- обыватель давно не верит.. Особенно в части "все" . Ну резина, стекла 100% может быть отечественная. А так что бы прямо "всЁ".
- профессионалы - просто знают, что да как.
Просто модная политическая формулировка.

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Дарья Смолякова
Скорость машины — до 90 км/ч, запас хода на одном заряде — 183 км

Да, видимо там шуруповёрт будет с свинцовыми батареями.
У «Обуховский завод» очень интересная история была в 90-20хх. Не мудрено, что за 30 миллиардов, может история повториться.

Менеджера "Алмаз-Антея" застрелили

Высокопоставленный менеджер концерна "Алмаз-Антей" Андрей Барабенков был застрелен в конце прошлой недели в Москве. В руководстве компании заверяют, что это преступление не связано с его работой, поскольку он не был связан с секретными разработками, а значит, и убивать его было не за что. Однако, как выяснили "Известия", Барабенков стал уже четвертым погибшим менеджером "Алмаз-Антея". Причем все имели отношение не столько к оружию, сколько к деньгам...

Источник Известия https://iz.ru/news/351403

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Slava Itprofi

вот едешь 180км и остается 2-3 км до зарядки

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Инло Макс

Интересно, какой ценник будет на это чудо

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Maxim

Пусть хоть до серии дотащат

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Чудак человек

ой всЁ. Ну очевидно что высокий - потому что объемов заявленных не хватит. Ели е-москвич, из китая, стоит больше своего ДВС собрата. То тут даже рискованно ифру называть.

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Чудак человек

Есиб я был султан, я бы в такой последовательности запускал 6
1. Муниципальный транспорт. Муниципальная платформа: подметалки, мини грузовики, снегоуборщики, мусоровозки. Госфинансирование - отработка платформы. Обкатка экономики проекта с выходом на окупаемость.
2. Коммерческие внутри городские машины: пикапы, мини грузовики такси и микроавтобусы для такси. Частичное гос финансирование - закупка авто на муниципальные нужды. Доработка платформы. Установка ништяков которые любит частник. Коммерческая продажа. выход в прибыль.
3. Начало коммерческих продаж малых внутри городских авто, когда уже можно на объеме держать цену продукта. Выход на выпуск легковых и легких коммерческих авто.
4. Теперь о грустном: повышение требований к выбросам авто внутри города - мотивация на переход на электро авто, с бездымными двигателями.
По инфраструктуре отдельная тема.
зы лично мне симпатичны гибриды: газотурбинный двигатель вырабатывает энергию - заряжая батареи ( например на трассе или эксплуатация зимой. Дополнительное тепло для зимней эксплуатации) - электро двигатель тяговый. Да похоже на е-мобиль. Китайцы вроде так уже сделали.

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iMHO Tech

От электрокаров страдает экология, так как весь этот отработанный литий никак не перерабатывается, но при этом травит планету, гораздо экологичнее автомобили работающие на спиртном

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5 комментариев
Иван Саблин

Электромобиль родить проще чем ДВС.
Так что другого выхода нет

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S1m0ne

Блин, что происходит, каждую неделю что-то показывают и анонсируют, обещают и красивое крутят! Осталось ещё только КамАЗу что-нить гражданское показать, и я уже точно пойму, что все это не случится! А пока показывают и показывают, и показывают! Красивая ведь мышка!
А до 90 км/ч - по МКАДу на дачу на таких, получается, можно не соваться.
Правый ряд поворотный через каждые 300 метров, второй тягачи и сцепки, а 3-5 или оббибикают в своём праве на 100, или собьют.
Хотя не. Не собьют. У нас же развитие. ""За последние пять лет средняя скорость движения выросла на 6% - с 48 км/ч до 51 км/ч", - говорится в сообщении, опубликованном во вторник на сайте Собянина."

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Илья

Ужасная новость. Если в РФ что-то начинают производить, то это большой минус

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Влад Светлый

А что начали производить в этой новости кроме самой новости?

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Внешний хот-дог

Всё купим за границей!

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2 комментария
alpden

Сообщение удалено

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АВР

чукча не читатель

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Kirill

Хорошие новости! Посмотрим, что получится!

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Vladimir Akhapkin

Очень хочу на тест драйв

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