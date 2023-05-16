Транспорт
Таня Боброва

«Общероссийское объединение пассажиров» предупредило о возможном дефиците перевозчиков из-за требований «закона о такси» Статьи редакции

Поправки требуют ведения специальных реестров таксистов, но их пока нет нигде, кроме Москвы, говорят в организации.

  • Объединение попросило на год — до 1 сентября 2024 года — перенести вступление в силу части требований «закона о такси». Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы организации, члена Общественной палаты Ильи Зотова в Совфед, его подлинность подтвердил отправитель.
  • Госдума приняла «закон о такси» в декабре 2022 года. В частности, он предполагает создание в каждом регионе трёх реестров: с информацией о перевозчиках и выданных разрешениях, данными о транспорте, информацией о службах заказа легкового такси. Данные объединят в федеральной информационной госсистеме.
  • Зотов в письме отмечает, что региональных реестров до сих пор нет — в местных бюджетах нет денег на это, а также технической базы. По его словам, поскольку с 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы водителям, не включённым в реестры, получится, что пассажир не сможет вызвать такси. При этом единственный реестр, который «успешно работает», — в Москве.
  • Ещё несколько поправок «Общероссийское объединение пассажиров» просит перенести на 1 января 2027 года. В частности, положения о недопуске водителей, не прошедших аттестацию на знание местности, и водителей с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушения ПДД. Также организация просит отложить требование к цветовому оформлению такси в соответствии с требованиями региона.
  • В сервисе «Максим» рассказали, что не видели письма объединения, но подтвердили, что сейчас фактически отсутствует инфраструктура для исполнения требований закона. При этом в компании отметили и другие проблемы — например, заведомо невыполнимы для самозанятых перевозчиков требования по ОСАГО, предрейсовым и послерейсовым медосмотрам, а также предрейсовым техосмотрам.
  • В компании People & People, которая владеет «Ситимобилом», считают, что «совсем без такси пользователи не останутся». Но в регионах могут возникнуть сложности «с ведением и своевременным обновлением реестров легальных перевозчиков», и ситуация с такси там может стать хуже.

#новость #такси

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17 комментариев
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 Вадим Д.

Реестров много не бывает, считают в ГД.
А вот существование «Общероссийского объединения пассажиров» удивило. Видимо, объединений тоже не бывает много.

водителей, не прошедших аттестацию на знание местности

😏 Большинство без навигатора за угол не повернут.

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Alter Ego

Знаю Москву идеально)
И мне это на руку 😂
С связи с последними событиями в Москве - заказов у меня стало в х10 больше, тк большинство водитилей иногородние и не знают город совсеми, следовательно работают за пределами ТТК. А я работаю в центре и собираю все сливки 🤗

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S.Capusta

Я каждое утро пробегаю по 10 км, работаю по 14 часов в сутки, веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги. При этом мне хватает времени на семью, друзей и даже подработать на такси.
Видите, всё возможно, когда немного приукрасил!

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Святой отец

В смысле? Что за последние события?

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Антон Кузьмин

Ну что-то произошло, и моя карта перестала в Apple Pay работать. Опять наверное эти американцы что-то начудили /s

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Святой отец

Ты дядя Петя?

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Антон Кузьмин

Добавил тег сарказм для тех кому неочевидно

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Святой отец

Добавь адекватность, когда отвечаешь на вопрос, который и не тебе был задан.

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Вадим Д.

Святой отец, ну что Вы, ей богу 😁

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Алексей Долонгис

да там внутри садового навигатор колом встаёт или ведёт неизвестно куда. Уже несколько месяцев там такая беда

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Святой отец

Всё ещё?

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Алексей Долонгис

в субботу внутри садового всё было очень плохо, может пешком нормально, но на машине - кромешный ад

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Святой отец

Кстати, в пятницу шел пешком по Яндекс. Картам от Неглинной до Кузнецкого моста - никаких проблем не было.

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Вячеслав Пустохин

Закон принимали те, кто услугами такси не пользовался уже несколько десятилетий.

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Медовар

Ждём цены в провинции как в Нью-Йорке )

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Куртуазный маньерист

Лучше бы ввели медосмотр перед и после пленарных заседаний в госдуме на предмет обнаружения в крови алкоголя и наркотиков. Думаю, что многие законы стали бы лучше.

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Lexx Sky

Может ли считаться реестром экселька в облаке?

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