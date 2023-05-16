«Общероссийское объединение пассажиров» предупредило о возможном дефиците перевозчиков из-за требований «закона о такси» Статьи редакции
Поправки требуют ведения специальных реестров таксистов, но их пока нет нигде, кроме Москвы, говорят в организации.
- Объединение попросило на год — до 1 сентября 2024 года — перенести вступление в силу части требований «закона о такси». Об этом пишет РБК со ссылкой на письмо главы организации, члена Общественной палаты Ильи Зотова в Совфед, его подлинность подтвердил отправитель.
- Госдума приняла «закон о такси» в декабре 2022 года. В частности, он предполагает создание в каждом регионе трёх реестров: с информацией о перевозчиках и выданных разрешениях, данными о транспорте, информацией о службах заказа легкового такси. Данные объединят в федеральной информационной госсистеме.
- Зотов в письме отмечает, что региональных реестров до сих пор нет — в местных бюджетах нет денег на это, а также технической базы. По его словам, поскольку с 1 сентября агрегаторы не смогут передавать заказы водителям, не включённым в реестры, получится, что пассажир не сможет вызвать такси. При этом единственный реестр, который «успешно работает», — в Москве.
- Ещё несколько поправок «Общероссийское объединение пассажиров» просит перенести на 1 января 2027 года. В частности, положения о недопуске водителей, не прошедших аттестацию на знание местности, и водителей с тремя и более неоплаченными штрафами за нарушения ПДД. Также организация просит отложить требование к цветовому оформлению такси в соответствии с требованиями региона.
- В сервисе «Максим» рассказали, что не видели письма объединения, но подтвердили, что сейчас фактически отсутствует инфраструктура для исполнения требований закона. При этом в компании отметили и другие проблемы — например, заведомо невыполнимы для самозанятых перевозчиков требования по ОСАГО, предрейсовым и послерейсовым медосмотрам, а также предрейсовым техосмотрам.
- В компании People & People, которая владеет «Ситимобилом», считают, что «совсем без такси пользователи не останутся». Но в регионах могут возникнуть сложности «с ведением и своевременным обновлением реестров легальных перевозчиков», и ситуация с такси там может стать хуже.
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Реестров много не бывает, считают в ГД.водителей, не прошедших аттестацию на знание местности
А вот существование «Общероссийского объединения пассажиров» удивило. Видимо, объединений тоже не бывает много.
😏 Большинство без навигатора за угол не повернут.
Знаю Москву идеально)
И мне это на руку 😂
С связи с последними событиями в Москве - заказов у меня стало в х10 больше, тк большинство водитилей иногородние и не знают город совсеми, следовательно работают за пределами ТТК. А я работаю в центре и собираю все сливки 🤗
Я каждое утро пробегаю по 10 км, работаю по 14 часов в сутки, веду 3 фирмы и одновременно пишу 2 книги. При этом мне хватает времени на семью, друзей и даже подработать на такси.
Видите, всё возможно, когда немного приукрасил!
В смысле? Что за последние события?
Ну что-то произошло, и моя карта перестала в Apple Pay работать. Опять наверное эти американцы что-то начудили /s
Ты дядя Петя?
Добавил тег сарказм для тех кому неочевидно
Добавь адекватность, когда отвечаешь на вопрос, который и не тебе был задан.
Святой отец, ну что Вы, ей богу 😁
да там внутри садового навигатор колом встаёт или ведёт неизвестно куда. Уже несколько месяцев там такая беда
Всё ещё?
в субботу внутри садового всё было очень плохо, может пешком нормально, но на машине - кромешный ад
Кстати, в пятницу шел пешком по Яндекс. Картам от Неглинной до Кузнецкого моста - никаких проблем не было.
Закон принимали те, кто услугами такси не пользовался уже несколько десятилетий.
Ждём цены в провинции как в Нью-Йорке )
Лучше бы ввели медосмотр перед и после пленарных заседаний в госдуме на предмет обнаружения в крови алкоголя и наркотиков. Думаю, что многие законы стали бы лучше.
Может ли считаться реестром экселька в облаке?