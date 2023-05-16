Маск потребовал согласовывать с ним наём каждого сотрудника в Tesla — CNBC Статьи редакции
Предприниматель не впервый раз лично контролирует работу сотрудников в компании.
- Глава Tesla разослал сотрудникам письмо, в котором попросил вице-президентов раз в неделю присылать ему список запросов на наём в их отделах. Он хотел бы лучше понимать, как компания нанимает сотрудников, пишет CNBC со ссылкой на письмо.
- «Никто не может присоединиться к Tesla, даже в качестве подрядчика, пока вы не получите моё согласие по электронной почте», — цитирует издание Маска. В компании не ответили на запрос о комментарии.
- Сотрудники Tesla посчитали письмо либо знаком заморозки найма, либо сигналом о том, что Маск возвращает своё внимание к автомобильной компании, рассказал один из работников. В последние месяцы предприниматель тесно работал с Twitter. В середине мая 2023 года он объявил, что покинет пост гендиректора соцсети — его сменит глава рекламного отдела медиакомпании NBCUniversal Линда Яккарино.
- Маск не впервый раз сам контролирует работу сотрудников в Tesla. Летом 2022 года он запретил удалёнку в компании и лично согласовывал исключения, писал Bloomberg со ссылкой на письмо предпринимателя топ-менеджерам. После этого компания стала отслеживать, как часто сотрудники используют свои пропуски для входа в офис.
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Я хуею с его тайм менеджмента
Судя по тому, что из вас двоих миллиардер все же Маск, то лучше не хуеть, а учиться у лучших.
Я миллиардер
Судя по тому, что из двоих - Путин и Вася Пражкин - первый миллиардер, то лучше ... ?
Это контроль, Маугли. Просто с ебанцой, связанный с сотрудниками.
больше действительно похоже на манию контролировать все самостоятельно
Во многих компаниях, где пеняет во всем на руководство, чаще всего руководитель даже о тебе не узнает, уж не говоря о выходе на него. Тут хотя бы плюс небольшой есть, что руководитель насчёт тебя хоть действительно что-то решил, а не очередной обдолбанных инфоцыганскими курсами hr.
Вряд ли он каждого человека будет сам пробивать) Просто посмотрит на общее количество и если в какой-то отдел внезапно 100500 человек хотят добавить - спросит у местного начальства "а зачем?"
Жесткий контроль расходов. Только так можно остаться на плаву или даже развиваться.
Смысл этого не только в том, что он лично это делает, а еще и в том, что это всем неудобно, из-за этого происходит медленно, и люди пытаются обойтись теми ресурсами, что уже есть
Главное чтобы ресурсы не охуели от такого расклада и не перешли куда-то еще
Блях, у него других дел вообще нет? Скучно ему, что ли?
Вылет на Марс опять отложили, вот и пытается человек хоть чем-то себя занять. Очень это непросто, когда ты самый богатый человек планеты.
😂😂
Ну вы не смотрели что-ли его нашумевшее интервью Карлсону?😁 Он же там тоже четко пояснил за предыдущую оптимизацию компании, что много нахлебников там находилось)
А-ха-ха, у меня точно есть дела важнее просмотра его интервью (-:
Ну я подобные интервью как подкасты на фоне включаю, по ходу дел)
Я требую, что бы Рябинина Ольга Владимировна согласовывала каждый комментарий на vc. Сколько можно терпеть этот бардак?
Ну правильно, а то понаберут по объявлениям, а потом:
Ну как бы уборщицу можно и по объявлению
Вы не знали, что уборщица самая главная опасность в помещениях с компьютерами?!) Там нужны люди с самой высокой квалификацией клинера))
Да уборщицы везде опасны
В кабинет директора банка входит уборщица.
- Дайте мне ключ от хранилища, - говорит она.
- Вы с ума сошли! Только я и мой заместитель имеем право открывать эту дверь.
- Жаль, мне уже надоело каждое утро ковырять заколкой, чтобы открыть дверь и навести там порядок
Мамы клинеров действительно очень важны.
У меня на прошлой работе вообще не пришлось объявление подавать. Просто один сотрудник -инфоцыганин запорол рекламный бюджет на 200 тысяч, а потом отрабатывал два года на полставки
Ну может он красивых хотел уборщиц, а набирали всяких
Болезнь прогрессирует.
Продаем TSLA.
Таких у нас полно руководителей
Так он у наших учится ? :))
хз, такое типично для руководителей, которые начинали с малого и доросли до среднего бизнеса, они боятся делегировать и любят ручное управление, что в предприятиях с несколькими тысячами сотрудников, имхо, не очень оптимально.
Как он всё успевает 🤯
Не факт , что успевает. Е возможно успевать на уровне такого микроменеджмента.
Давайте возьмём интервью у человека, который все успевает.
- как вы все успеваете?
- идите на#% мне некогда.
Готовится к "дефолту"
Правильно, понаберут сброд за низкие зарплаты, пятнают высокое имя бренда
Не хочет создания отдела счастья
На таких новостях можно и 145 по TSLA увидеть..