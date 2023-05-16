Транспорт
Евгения Евсеева

Минюст США обвинил бывшего инженера Apple в краже у компании технологий для беспилотных автомобилей Статьи редакции

Это третий бывший сотрудник Apple, которого обвиняют в подобной краже.

  • Минюст США предъявил обвинение Ван Вэйбао, который работал в Apple с 2016-го по 2018 год, пишет CNBC. Ведомство считает, что он украл данные о разработке беспилотных автомобилей, чтобы передать их китайской фирме — но какой, не указано.
  • По данным Минюста, Ван входил в группу разработчиков и инженеров, которые работали над проектом беспилотного автомобиля Apple. Всего на апрель 2018-го в нём были задействованы около пяти тысяч сотрудников, у 2700 из них был доступ к закрытым базам данных. Ван входил в их число. Инженеру предъявили обвинения по шести пунктам, связанным с кражей «всего исходного кода» беспилотных машин, а также систем отслеживания, планирования поведения и другого.
  • Как утверждает ведомство, Ван уволился из Apple в апреле 2018 года — но за четыре месяца до этого, в ноябре 2017-го, принял предложение о работе в неназванной китайской компании, которая разрабатывала технологию автономного вождения. После этого он начал «выкачивать большие объёмы конфиденциальных данных».
  • В июне 2018 года правоохранительные органы провели обыск в квартире Вана и нашли эти данные. Инженер присутствовал при этом и пообещал не покидать страну, но вечером того же дня улетел в Китай. Сейчас ему грозит до десяти лет тюрьмы.
  • Это не первый бывший разработчик Apple, которого обвиняют в краже беспилотных технологий для китайской компании. В июле 2018 года власти США обвинили в этом инженера Чжан Сяолана, он признал вину в августе 2022 года. В 2019-м федеральные обвинения предъявили другому сотруднику Apple — Чэнь Цзичжуну. Его дело ещё рассматривают.

#новость #apple #беспилотники

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10 комментариев
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 Вася Пражкин
Ван Вэйбао, Чжан Сяолан, Чэнь Цзичжун

Ну ничему эппловцы не учатся. Хотя даже 5-летний ребенок с обычным IQ бы уже догадался, как проблему решить.

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Невероятный Блондин

Пойдешь по этому пути, обвинят в дискриминации.
Толерастия до добра не доводит

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QAWERTYUI

Свидетель коллективной отвественности?

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Игорь Сергеевич

Ну не одной же Apple разработки у других отжимать

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Алек Борисовский

Автомобиля нет, зато есть хайп вокруг.
Что за технология? Бровь вместо козырьков?

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Fred Han

Программный код

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ArtYk.inTrade

Ждем четвертного Джеки Чана

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v4nessss

теранос 2.0

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Слегка Придурковатый

"Инженер присутствовал при этом и пообещал не покидать страну, но вечером того же дня улетел в Китай"

Красавчик.

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Тесла-канадец

Потом не говорите мне что китайцы не копируют и не воруют технологии.

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