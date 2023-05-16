Минюст США обвинил бывшего инженера Apple в краже у компании технологий для беспилотных автомобилей Статьи редакции
Это третий бывший сотрудник Apple, которого обвиняют в подобной краже.
- Минюст США предъявил обвинение Ван Вэйбао, который работал в Apple с 2016-го по 2018 год, пишет CNBC. Ведомство считает, что он украл данные о разработке беспилотных автомобилей, чтобы передать их китайской фирме — но какой, не указано.
- По данным Минюста, Ван входил в группу разработчиков и инженеров, которые работали над проектом беспилотного автомобиля Apple. Всего на апрель 2018-го в нём были задействованы около пяти тысяч сотрудников, у 2700 из них был доступ к закрытым базам данных. Ван входил в их число. Инженеру предъявили обвинения по шести пунктам, связанным с кражей «всего исходного кода» беспилотных машин, а также систем отслеживания, планирования поведения и другого.
- Как утверждает ведомство, Ван уволился из Apple в апреле 2018 года — но за четыре месяца до этого, в ноябре 2017-го, принял предложение о работе в неназванной китайской компании, которая разрабатывала технологию автономного вождения. После этого он начал «выкачивать большие объёмы конфиденциальных данных».
- В июне 2018 года правоохранительные органы провели обыск в квартире Вана и нашли эти данные. Инженер присутствовал при этом и пообещал не покидать страну, но вечером того же дня улетел в Китай. Сейчас ему грозит до десяти лет тюрьмы.
- Это не первый бывший разработчик Apple, которого обвиняют в краже беспилотных технологий для китайской компании. В июле 2018 года власти США обвинили в этом инженера Чжан Сяолана, он признал вину в августе 2022 года. В 2019-м федеральные обвинения предъявили другому сотруднику Apple — Чэнь Цзичжуну. Его дело ещё рассматривают.
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Ну ничему эппловцы не учатся. Хотя даже 5-летний ребенок с обычным IQ бы уже догадался, как проблему решить.
Пойдешь по этому пути, обвинят в дискриминации.
Толерастия до добра не доводит
Свидетель коллективной отвественности?
Ну не одной же Apple разработки у других отжимать
Автомобиля нет, зато есть хайп вокруг.
Что за технология? Бровь вместо козырьков?
Программный код
Ждем четвертного Джеки Чана
теранос 2.0
"Инженер присутствовал при этом и пообещал не покидать страну, но вечером того же дня улетел в Китай"
Красавчик.
Потом не говорите мне что китайцы не копируют и не воруют технологии.