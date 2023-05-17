Выступление предпринимателя подняло акции компании на 1%. На закрытии торгов они стоили по $166,52 за штуку.

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Кадр с собрания. Источник: Electrek

16 мая 2023 года Tesla провела ежегодное собрание акционеров в Остине, США. По его итогам в совет директоров в качестве независимого лица вошёл бывший техдиректор Tesla и глава компании по переработке аккумуляторов Redwood Materials Джей Би Штробел.

Инвесторы ожидали, что Маск поделится планом передачи преемничества, поскольку сейчас компания слишком сильно зависит от него одного, а это — риск. Но кандидатов, которые могли бы сменить его, не назвали.

В остальном предприниматель рассказал, когда компания планирует выпустить уже анонсированные модели, какую позицию занимает на рынке ИИ и скажется ли на ней экономический кризис. Собрали главное из материалов CNBC и TechCrunch.

Про производственные планы

Первые пикапы Cybertruck компания планирует поставить в 2023 году. По прогнозам Маска, объём выпуска составит 250-500 тысяч единиц в год. Компания не раз переносила сроки выхода, но предприниматель за это извинился и пообещал, что автомобиль «превзойдёт ожидания».

Проектировать «дом на колёсах» Tesla пока не планирует, но в него можно будет превратить сам Cybertruck. Пикап оснастят «множеством точек крепления», так что сторонние производители смогут выпустить дополнительные установки, чтобы «прокачать» машину.

В 2017 году Tesla анонсировала спорткар Roadster «нового поколения». Он должен был выйти в 2020 году, но выпуск откладывали. Маск заявил, что компания рассчитывает завершить проектно-конструкторские работы в 2023 году и надеется приступить к производству в 2024-м. Но пообещать этого не может.

Предприниматель также назвал Roadster лишь «вишенкой на торте» — предполагая, что он не окажет существенного влияния на выручку Tesla.

Прототип Cybertruck. Источник: Electrek

На собрании акционеров Tesla рассказала о производстве двух новых электрических автомобилей. Один «проектируют», другой уже «строят». Оба поступят в продажу по «доступным ценам», а выпускать их будут в «гораздо больших объёмах». По прогнозам Маска, общее количество единиц выпуска в год превысит 5 млн штук.

Предприниматель обещал провести отдельные презентации, а пока показал лишь силуэт одной из машин. Исходя из размеров, TechCrunch предполагает, что это может быть хетчбэк за $25 тысяч, о котором компания говорила в 2020 году.

Слайд из презентации. Источник: TechCrunch

Производство новых автомобилей Tesla потребует меньше карбида кремния и обойдётся без редкоземельных металлов. Помимо этого, компания перейдёт на новую низковольтную архитектуру — это позволит ей сократить объёмы использования меди.

Ещё одна инициатива Tesla — провести внешний аудит цепочки поставок кобальта, критически важного для аккумуляторов элемента. Маск хочет убедиться, что партнёры не эксплуатируют детский труд.

Про искусственный интеллект

Tesla сыграет важную роль в развитии ИИ и «универсального ИИ», или AGI, — это концепция, согласно которой искусственный интеллект может выполнять любые задачи, которые подвластны человеку или животному, способному на умственную деятельность. Так считает Маск. По его словам, среди всех техкомпаний у Tesla пока что самая продвинутая ИИ-модель, если говорить о решении прикладных задач.

Важным в этой отрасли будет развитие робота-гуманоида Optimus. Его, помимо прочего, научили распознавать и запоминать окружающую среду. Именно Optimus должен принести Tesla «большую часть долгосрочной ценности».

В последующем интервью CNBC Маск сказал, что Tesla ещё повторит успех чат-бота ChatGPT — если не в этом году, то не позднее 2024-го. «Не успеете оглянуться, как 3 млн автомобилей будут ездить по дорогам сами, без водителей. Это сперва. Затем их будет 5 млн, а потом и все 10 млн», — заявил он.

В той же беседе предприниматель заявил, что OpenAI — разработчик ChatGPT — «существует только потому, что это он захотел разработать некоммерческую альтернативу решениям Google, которая доминировала на рынке ИИ».

захотел разработать некоммерческую альтернативу решениям Google, которая доминировала на рынке ИИ». Там же он добавил, что разочарован решением OpenAI монетизировать деятельность, и признался, что больше не дружит с сооснователем Google Ларри Пейджем. Последний раскритиковал Маска за позицию, которая продвигает «прочеловеческое» сознание, а не машинное.

Презентация обновленных роботов

Про рекламную политику

На собрании Маска спросили, не хочет ли он пересмотреть отказ Tesla от традиционной рекламы. Она, в отличие от других автопроизводителей, продвигалась с помощью рассылок, реферальных программ, сарафанного радио и публичности самого руководителя.

Маск согласился с замечанием. «В наших автомобилях много отличных функций и возможностей, о которых водители могут не знать. Безусловно, огромное количество людей следят за аккаунтом Tesla и мной, но так мы будто ломимся в и без того открытую дверь», — признал он и заявил, что попробует начать с малого, чтобы посмотреть, как пойдёт.

Про вовлечённость в управление Twitter

Инвесторы и акционеры Tesla не раз критиковали Маска за то, что он потратил миллиарды долларов на покупку соцсети и слишком сильно отвлекался от работы в Tesla. Они также недоумевали, почему совет директоров не смог «обуздать» его энтузиазм и защитить интересы вкладчиков.

Маск заявил, что Twitter был для него «краткосрочным увлечением». Ему пришлось «провести операцию на открытом сердце, чтобы соцсеть выжила». Приход в Twitter с «отрицательным денежным потоком и $1 млрд на счету» он сравнил с «телепортацией в падающий самолёт, у которого горят двигатели и не работает штурвал».

Предприниматель сказал, что не собирается покидать Tesla, будет уделять меньше времени Twitter и рад назначению нового гендиректора — Линды Яккорино.

Про экономический кризис

Высокие процентные ставки скажутся на ценовой доступности машин. Взять кредит будет сложнее: банки «с трудом выживают», в частности после краха SVB, так что выдача автозаймов — это явно не первоочерёдная забота, полагает он.

Маск предупредил, что грядущий год будет трудным для всех компаний, часть из которых объявит себя банкротом. Но посоветовал «не смотреть на рынки» в течение этого года и помнить: после чёрной полосы всегда появляется белая.

Tesla, в свою очередь, находится в «хорошем положении», «переживёт бурю и станет ещё сильнее», заявил он. А кроссовер Model Y «станет лидером по мировым продажам в 2023 году».



Бонус: что думает Маск об удалёнке

В интервью с журналистом CNBC предприниматель обсудил призыв разных компаний вернуться в офис — с учётом, что они же до этого продвигали возможность удалённой работы.

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Маск заявил, что удалёнка — привилегия, которой нет у многих специалистов, благодаря которым «"ноутбучная" каста, живущая в стране грёз» и может позволить себе работать из дома. Например, у специалистов, которые строят и чинят их жилища, готовят еду и выпускают транспортные средства, на которых эту еду можно привезти на дом.

Дело не только в продуктивности, но и в совести: с моральной точки зрения «неправильно» ожидать, что все эти работники должны ездить в офис или на производство, а текущие удалёнщики — нет, считает предприниматель.