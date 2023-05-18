Водители такси попросили правительство снизить стоимость ОСАГО — она доходит до 160 тысяч рублей в год Статьи редакции
Из-за этого многие работают без полисов, но с 1 сентября 2023 года таких водителей могут лишить разрешения на перевозку пассажиров.
- Национальный совет такси попросил правительство принять меры, чтобы снизить стоимость полисов ОСАГО на легковые автомобили такси, пишут «Ведомости» со ссылкой на письмо. В 2022 году ЦБ расширил тарифный коридор, так что теперь цена полиса в некоторых регионах доходит до 160 тысяч в год, отметили авторы. В 2021-м средняя цена без учёта Москвы составляла около 32 тысяч рублей.
- По данным правительственного аналитического центра за 2021 год, в городах с населением до 100 тысяч человек перевозчики получали в среднем 36 тысяч рублей в месяц до вычета налогов. Если ежемесячно откладывать из этой суммы более 10 тысяч на ОСАГО, легальная езда не будет иметь «экономического смысла», говорится в письме.
- Проблема легализации существует несколько лет: многие водители такси вынужденно «ушли из легального сегмента», потому что получали отказы от страховых компаний. Те якобы пытались избежать убытков по ОСАГО, но участники рынка замечают: для этого в 2022 году ЦБ организовал перестраховочный пул.
- В «Таксити» — это партнёр «Яндекс Такси» в Москве и Санкт-Петербурге — называют и другие нюансы. Страховщики применяют к такси максимальный коэффициент бонус-малус: чем он выше, тем выше аварийность и стоимость полиса. Перед оформлением они также просят предъявить автомобиль, но просмотр назначают «на следующий месяц и не в самой удобной локации: то есть делают всё, чтобы не страховать».
- В ставропольском такси «Престиж» говорят, что из-за этого у компании простаивает треть таксопарка: с учётом страховки и обслуживания работа по тарифам «Яндекса» становится «нерентабельной». В обеих службах подтверждают, что за последний год цены на ОСАГО выросли вдвое. Обеспокоенность партнёров признают и в «Яндекс Такси».
- В ЦБ и Российском союзе автостраховщиков (РСА) заявили, что жалобы носят единичный характер. По словам РСА, в 2022 году средняя стоимость полиса для такси составила 25 тысяч рублей. В ЦБ говорят, что получили «в текущем году» 43 жалобы — всего по три-четыре на разные компании.
- В Минфине допускают, что «величины в 160 тысяч рублей» существуют, но они, скорее всего, «не безосновательны». Водители такси попадают в аварии в 7,4 раза чаще других, и пробег у них в шесть-семь раз выше. Исходя из этого страховщики и рассчитывают цены, говорят в «Росгосстрахе».
- Чтобы это изменить, нужно снизить убыточность сегмента, отмечают в «Альфастраховании» и «РЕСО-гарантии». По их словам, этого можно добиться только одним способом: повысив квалификацию водителей такси и повлияв на их стиль вождения. Другая опция — ввести субсидии, «которые можно привязать к аварийности конкретного транспортного средства».
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А половина и без прав.легальная езда не будет иметь «экономического смысла»
Что всё больше легального перестаёт иметь смысл.
Ты плав
😏 Отвлёкся и не совладал с собой. Мануальная картавость 😁
Пробег выше в 7 раз - и аварийность выше в 7 раз. То есть точно такие же?
водителей можно понять, но навряд ли правительство пойдет на уступки
Подвозил министра кто-то
Когда рыночная экономика не рыночная. Причём тут правительство вообще .. выгодно по 50000 делать , значит выгодно, значит будет страховая готовая этим заниматься. А правительство , что субсидирует страховщика из денег бюджета уменьшит налоги? Или как этот механизм работает?