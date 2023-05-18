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Транспорт
Артур Томилко

BMW представила электролодку The Icon — она преодолевает до 90 км на одном заряде Статьи редакции

И способна развивать скорость в 55 км/ч.

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  • Презентация состоялась на Каннском кинофестивале. Партнёром концерна выступил производитель лодок Tyde. В BMW заявили, что судно готово к серийному производству, но не раскрыли его возможную стоимость.
  • The Icon оснащена двумя электродвигателями мощностью по 136 лошадиных сил каждый. Она способна развивать скорость в 55 км/ч и преодолевать расстояние до 90 км на одном заряде.
  • В конструкции лодки используется технология подводных крыльев, которая приподнимает её корпус над водой во время движения и позволяет экономить расход энергии.
  • Длина судна составляет около 13 метров, ширина — 4,5 метра. Внутри расположены столики, мягкие диваны и кресла, а также 32-дюймовый экран с разрешением 6K.

#новость #bmw

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18 комментариев
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 Вадим Д.

Ну ёпрст... Лодка BMW! Что с зарядками на причалах?

Но выглядит, скорее, как китайская лодка какая-то.

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Мох

Выглядит как нейросеть

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Куртуазный маньерист

Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.

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Вадим Д.

Многие так считали. Многие ошибались. Многих уж нет 🤫
На самом деле там больше минуты прошло. Старею, видимо.

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Копчик
на одном заряде

А на втором заряде сколько? Или на двух зарядах?

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Иван Саблин

Российский катер лучше, хоть запас хода 60 км
https://www.youtube.com/watch?v=-BAAwfJt5tw&t=797s

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Иван Саблин
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Павел Егоров

выглядит очень стильно

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Копчик

Хз, у нас точно не пойдёт. Из-за крыльев нужна большая глубинв у берега, т.е. оборудованная стоянка. Где-то в своё удовольствие поплавать, причалить к берегу не получится. Какая у неё осадка с крыльями?

Чтобы "экономить энергию" лодке нужно выйти на крылья, а это близко к максимальной скорости. На всех других скоростях крыло погружено в воду и будет создавать дополнительное сопротивление. Так что лодка будет не экономить, а наоборот потреблять больше энергии.

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Константин Петров

Дорохо бохато... Интерьер в стиле bmw, но никак не в стиле лодки. Так и не понял что на полу постелено, на ковер похоже. Сидушки мягкие, тоже явно не кожа. Зачем? все-таки это лодка, вода, грязь, влажность - все это будет попадать в салон, как бы ты не старался.

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Andrei Smirnovsky

Не сильно лучше чем московский речной трамвай

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Stepan K

а он разве электро?

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Иван Саблин

да

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S1m0ne

Синичка - да.

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Энтони Лавджой

Чуханство какое-то

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Meat Meet

Электробуханка на подводных крыльях. Завод "Красное Сормово" одобряет.

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Иван Саблин

В свое время сделали российский катамаран который до Астрахани на солнечных панелях доходил

https://youtu.be/tYXsRGs1v2A

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Иван Саблин

Как электрический он не взлетел, зато из него вышел успешный стартап по производству парусных океанских катамаранов
https://youtu.be/tXmTDLhM08E

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