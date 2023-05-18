BMW представила электролодку The Icon — она преодолевает до 90 км на одном заряде Статьи редакции
И способна развивать скорость в 55 км/ч.
766 просмотров
- Презентация состоялась на Каннском кинофестивале. Партнёром концерна выступил производитель лодок Tyde. В BMW заявили, что судно готово к серийному производству, но не раскрыли его возможную стоимость.
- The Icon оснащена двумя электродвигателями мощностью по 136 лошадиных сил каждый. Она способна развивать скорость в 55 км/ч и преодолевать расстояние до 90 км на одном заряде.
- В конструкции лодки используется технология подводных крыльев, которая приподнимает её корпус над водой во время движения и позволяет экономить расход энергии.
- Длина судна составляет около 13 метров, ширина — 4,5 метра. Внутри расположены столики, мягкие диваны и кресла, а также 32-дюймовый экран с разрешением 6K.
Конкурс идей Помощь Volvo Assistance в любое время, если случилась поломка Забираем машину на техническое обслуживание и возвращаем обратно Бесплатное оформление второго водителя Только новые автомобили Три машины на выбор: кроссовер
Volvo XC60 T5, седан Volvo S90 T4 и внедорожник Volvo XC90 T8 Уже оплачена страховка автомобиля и транспортный налог По предварительному согласованию, на автомобилях можно выехать в Финляндию и Республику Беларусь Забираем машину для сезонной замены шин и возвращаем обратно Автомобиль уже поставлен на учет (function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Ну ёпрст... Лодка BMW! Что с зарядками на причалах?
Но выглядит, скорее, как китайская лодка какая-то.
Выглядит как нейросеть
Если нечто выглядит как утка, плавает как утка и крякает как утка, то это, вероятно, и есть утка.
Многие так считали. Многие ошибались. Многих уж нет 🤫
На самом деле там больше минуты прошло. Старею, видимо.
А на втором заряде сколько? Или на двух зарядах?
Российский катер лучше, хоть запас хода 60 км
https://www.youtube.com/watch?v=-BAAwfJt5tw&t=797s
выглядит очень стильно
Хз, у нас точно не пойдёт. Из-за крыльев нужна большая глубинв у берега, т.е. оборудованная стоянка. Где-то в своё удовольствие поплавать, причалить к берегу не получится. Какая у неё осадка с крыльями?
Чтобы "экономить энергию" лодке нужно выйти на крылья, а это близко к максимальной скорости. На всех других скоростях крыло погружено в воду и будет создавать дополнительное сопротивление. Так что лодка будет не экономить, а наоборот потреблять больше энергии.
Дорохо бохато... Интерьер в стиле bmw, но никак не в стиле лодки. Так и не понял что на полу постелено, на ковер похоже. Сидушки мягкие, тоже явно не кожа. Зачем? все-таки это лодка, вода, грязь, влажность - все это будет попадать в салон, как бы ты не старался.
Не сильно лучше чем московский речной трамвай
а он разве электро?
да
Синичка - да.
Чуханство какое-то
Электробуханка на подводных крыльях. Завод "Красное Сормово" одобряет.
В свое время сделали российский катамаран который до Астрахани на солнечных панелях доходил
https://youtu.be/tYXsRGs1v2A
Как электрический он не взлетел, зато из него вышел успешный стартап по производству парусных океанских катамаранов
https://youtu.be/tXmTDLhM08E