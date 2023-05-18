Китайская Geely вложила $295 млн в Aston Martin и стала третьим по величине акционером Статьи редакции
На фоне новости стоимость акций британского автопроизводителя росла до 25% — £2,8 за штуку.
Китайский автопроизводитель Geely купил около 42 млн обыкновенных акций у компании Yew Tree, крупнейшего акционера Aston Martin, и получил возможность приобрести ещё 28 млн новых акций. В общей сложности компания вложила в британского производителя спорткаров £234 млн ($295 млн) и стала владеть долей в 17%.
- После сделки Aston Martin получит £95 млн ($120 млн) наличными, это приведёт к сокращению чистого долга компании. На конец марта он составлял £868,1 млн ($1,1 млрд), приводит данные Reuters.
- На фоне новости акции Aston Martin выросли почти на 25%, до £2,8 штуку. По данным на 18:20 мск, они стоят £2,6 за штуку. Акции China Oceanwide Holdings (владелец бренда Geely) к закрытию торгов на бирже в Гонконге выросли на 5,8%.
- Geely также владеет британским автопроизводителем Lotus и шведским Volvo. Впервые Geely купила 7,6% акций Aston Martin в сентябре 2022 года.
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Китайцы молодцы, кто бы что ни говорил. Таким темпам развития можно только позавидовать.
Был в 2010 в Пекине и там большинство ездило на старых ушатанных фольцвагенах и ауди, а на местные авто нельзя было взглянуть без слез. Сейчас – полстраны уже ездит на электрокарах уровня Теслы, китайские компании покупают известные заводы, а их бренды завоевывают престижные награды.
Думаю, лет через 10 там уже будут вовсю летать на своих авто.
Вот уж кто точно не тратил время на раскачку
Согласен кроме последнего предложения.
Не будут летать, не в Китае и вообще нигде. Как минимум точно не половина, максимум единицы как сейчас на вертолётах.
Там уже тестят прототипы. Массовым продуктом это конечно не будет, но для богатых гиков – вполне интересный проект
https://www.autonews.ru/news/6177c0e89a79470b5d5211b8?utm_source=amp_autonews_full-link
Да этих прототипов у куча производителей есть, и далеко не один год. Ни у кого так нечего не вышло и не выйдет. Тут не нужно быть большим экспертом понять почему.
Батареи не хватает даже на сотку километров. Эту штуку только пилот может управлять, простому водителю никто такое не доверить. Власти будут опасаться разрешать такую штуку над городом, они если на голову упадет будет скандал эпический. Эта штука стоит нереальных денег. Проще вертолет купить.
Помните лет 8 про аэротакси говорили? И где они сейчас? Вроде парочка у арабов летает и все.
А надо было всего лишь ввести смертную казнь за коррупцию и начать работать, а не рисовать цыферки в отчётах
И давать Кошка-Жена лучшим людям.
Да уж, было бы круто видеть новости Автоваз купил Volvo и стал совладельцем Aston Martin. А ведь это было возможно.
Только не с Автовазом)
Опель же не дали купить нам когда хотели, сделку заблокировали
Кому вам? Долю Опеля собирался покупать Сбербанк. Автоваз там не при чём.
тотальное поглощение
Ого. Да уж, москвич из Aston Martin не выйдет. Не получиься так изуродовать.
Да? А почему не в ВАЗ?
А вы можете себе представить Джеймса Бонда на ВАЗе? Хотя в фильме засветились рядом )
Ну не Бонда а нашего майора Пронина...
Я знал только одного майора, который ездил пару месяцев на ВАЗ 2115. В это время его крузак был в ремонте, который он расхерачил по пьяне.
вот это открытие для меня 😧
Откуда у Астон Мартин такой долг?
У практически всех производителей долги, это нормально для такого бизнеса. У VW и Toyota каждого больше 200 миллиардов долларов долга.
Я думал, у таких мажорных компаний, где всё чуть ли не вручную пилят, и где продукция стоит буквально охулион деняк, ваще никаких долгов быть не должно.
Астон были на грани вымирания вообще. Были надежды на DBX, но машина ситуацию не улучшила)
Так что спасибо Лоуренсу, что готов для своего сына купить и гоночную команду, и автопроизводителя.
Стролл сейчас строит огромную крутую базу под гоночную команду, с собственной аэротрубой. Не знаю как китайцы к этому отнеслись вообще)
А из-за чего на грани-то были? Плохое управление, или чо? С узнаваемостью у них всё збс - у многих стопудова возникают ассоциации с Астон Мартин, когда слышат о Джеймс Бонде.
Ну так машин сколько продается в год? А разработка озерки сколько стоит. У всех премиальных марок огромные проблемы. Вот Ленд Ровер на ладан дышит.
На разработку каждый модели все равно десятки миллионов долларов уходить. И это при условии что закупают практически готовые двигатели от БМВ или Мерседес а так же мультимедиа и тд. По этому там тоже ни так все просто.
Великобританского автопрома не осталось совсем?