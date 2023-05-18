Транспорт
Маша Цепелева

Китайская Geely вложила $295 млн в Aston Martin и стала третьим по величине акционером Статьи редакции

На фоне новости стоимость акций британского автопроизводителя росла до 25% — £2,8 за штуку.

  • Китайский автопроизводитель Geely купил около 42 млн обыкновенных акций у компании Yew Tree, крупнейшего акционера Aston Martin, и получил возможность приобрести ещё 28 млн новых акций. В общей сложности компания вложила в британского производителя спорткаров £234 млн ($295 млн) и стала владеть долей в 17%.

Они предложили нам глубокое понимание ключевого стратегического рынка для роста — Китая, а также доступ к их технологиям и компонентам.

Лоуренс Стролл, владелец Yew Tree
  • После сделки Aston Martin получит £95 млн ($120 млн) наличными, это приведёт к сокращению чистого долга компании. На конец марта он составлял £868,1 млн ($1,1 млрд), приводит данные Reuters.
  • На фоне новости акции Aston Martin выросли почти на 25%, до £2,8 штуку. По данным на 18:20 мск, они стоят £2,6 за штуку. Акции China Oceanwide Holdings (владелец бренда Geely) к закрытию торгов на бирже в Гонконге выросли на 5,8%.
  • Geely также владеет британским автопроизводителем Lotus и шведским Volvo. Впервые Geely купила 7,6% акций Aston Martin в сентябре 2022 года.
Aston Martin DBX

#новость #geely #astonmartin

2159 просмотров
(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
26 комментариев
Написать комментарий...
 Мох

Китайцы молодцы, кто бы что ни говорил. Таким темпам развития можно только позавидовать.

Был в 2010 в Пекине и там большинство ездило на старых ушатанных фольцвагенах и ауди, а на местные авто нельзя было взглянуть без слез. Сейчас – полстраны уже ездит на электрокарах уровня Теслы, китайские компании покупают известные заводы, а их бренды завоевывают престижные награды.

Думаю, лет через 10 там уже будут вовсю летать на своих авто.

Ответить
Развернуть ветку
Eddie II

Вот уж кто точно не тратил время на раскачку

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Согласен кроме последнего предложения.

Не будут летать, не в Китае и вообще нигде. Как минимум точно не половина, максимум единицы как сейчас на вертолётах.

Ответить
Развернуть ветку
Мох

Там уже тестят прототипы. Массовым продуктом это конечно не будет, но для богатых гиков – вполне интересный проект
https://www.autonews.ru/news/6177c0e89a79470b5d5211b8?utm_source=amp_autonews_full-link

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

Да этих прототипов у куча производителей есть, и далеко не один год. Ни у кого так нечего не вышло и не выйдет. Тут не нужно быть большим экспертом понять почему.

Батареи не хватает даже на сотку километров. Эту штуку только пилот может управлять, простому водителю никто такое не доверить. Власти будут опасаться разрешать такую штуку над городом, они если на голову упадет будет скандал эпический. Эта штука стоит нереальных денег. Проще вертолет купить.

Помните лет 8 про аэротакси говорили? И где они сейчас? Вроде парочка у арабов летает и все.

Ответить
Развернуть ветку
Рэдрик Шухарт

А надо было всего лишь ввести смертную казнь за коррупцию и начать работать, а не рисовать цыферки в отчётах

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Golubev

И давать Кошка-Жена лучшим людям.

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Да уж, было бы круто видеть новости Автоваз купил Volvo и стал совладельцем Aston Martin. А ведь это было возможно.

Ответить
Развернуть ветку
muiren

Только не с Автовазом)

Ответить
Развернуть ветку
Ri Kha

Опель же не дали купить нам когда хотели, сделку заблокировали

Ответить
Развернуть ветку
Рэдрик Шухарт

Кому вам? Долю Опеля собирался покупать Сбербанк. Автоваз там не при чём.

Ответить
Развернуть ветку
Katerina Koshkina

тотальное поглощение

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Ого. Да уж, москвич из Aston Martin не выйдет. Не получиься так изуродовать.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Да? А почему не в ВАЗ?

Ответить
Развернуть ветку
Вильгельм Богачев

А вы можете себе представить Джеймса Бонда на ВАЗе? Хотя в фильме засветились рядом )

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Ну не Бонда а нашего майора Пронина...

Ответить
Развернуть ветку
Вильгельм Богачев

Я знал только одного майора, который ездил пару месяцев на ВАЗ 2115. В это время его крузак был в ремонте, который он расхерачил по пьяне.

Ответить
Развернуть ветку
Невероятный Блондин
Geely также владеет британским автопроизводителем Lotus и шведским Volvo.

вот это открытие для меня 😧

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Откуда у Астон Мартин такой долг?

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

У практически всех производителей долги, это нормально для такого бизнеса. У VW и Toyota каждого больше 200 миллиардов долларов долга.

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Я думал, у таких мажорных компаний, где всё чуть ли не вручную пилят, и где продукция стоит буквально охулион деняк, ваще никаких долгов быть не должно.

Ответить
Развернуть ветку
Fanvisin

Астон были на грани вымирания вообще. Были надежды на DBX, но машина ситуацию не улучшила)
Так что спасибо Лоуренсу, что готов для своего сына купить и гоночную команду, и автопроизводителя.
Стролл сейчас строит огромную крутую базу под гоночную команду, с собственной аэротрубой. Не знаю как китайцы к этому отнеслись вообще)

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

А из-за чего на грани-то были? Плохое управление, или чо? С узнаваемостью у них всё збс - у многих стопудова возникают ассоциации с Астон Мартин, когда слышат о Джеймс Бонде.

Ответить
Развернуть ветку
Stanislav Zley

Ну так машин сколько продается в год? А разработка озерки сколько стоит. У всех премиальных марок огромные проблемы. Вот Ленд Ровер на ладан дышит.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri

На разработку каждый модели все равно десятки миллионов долларов уходить. И это при условии что закупают практически готовые двигатели от БМВ или Мерседес а так же мультимедиа и тд. По этому там тоже ни так все просто.

Ответить
Развернуть ветку
Dima Alexeev

Великобританского автопрома не осталось совсем?

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 26 комментариев
null