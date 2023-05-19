Транспорт
Таня Боброва

Volkswagen объявил о продаже активов в России местной компании, связанной с дилером «Авилон» Статьи редакции

Сумма сделки могла составить до €125 млн, говорил источник.

  • Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» и его местных «дочках», сообщила компания. Покупателем стало ООО «Арт-Финанс», связанное с дилером «Авилон».
  • В сделку вошли производство в Калуге, инфраструктура импортёра (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги. Сумму сделки Volkswagen не назвал. Источник «Интерфакса» на рынке говорил в мае 2023 года, что она могла составить до €125 млн.
  • На калужском заводе Volkswagen выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Его максимальная мощность — 225 тысяч автомобилей в год. С марта 2022-го площадка простаивает. У автопроизводителя также есть в Калуге завод бензиновых двигателей. По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году ООО «Фольксваген Груп Рус» получило 100 млрд рублей выручки и 8,8 млрд чистого убытка.
  • В России Volkswagen также занималась контрактной сборкой машин на нижегородском заводе «ГАЗ». В 2023 году последний подал три иска к немецкой компании в связи с приостановкой работы.
Источник: Volkswagen

#новость #volkswagen

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43 комментария
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 Вадим Д.
выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid

А теперь будут гужевые повозки? Или сборка очередных "москвичей"?

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S.Capusta

Да, тоже очень хочется узнать, что там будет дальше..
Интрига однако. ))

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Сергей Сергеев

будут сеточки для решеток в бампера делать, маржа бомбическая
себестоимость 100руб, цена продажи 10к, установка 10к

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S1m0ne
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Нейрослав Жепетеев
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Вадим Д.

Да если бы интрига... Скорее всего, ларчик просто открывается.

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Stas Sokolov

Сковородки, как в 90ые на заводах ВПК :)

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Roman

Китайцам отдадут, че бы нет

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Noir

Ушла эпоха. Так и не доехала до меня заказанная мной Polo.

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Рамзес

Очень жаль, я вот катаюсь на ней, купил как только она вышла, отличная машина.

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панкратович

я тоже себе хотел, не успел

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Иван

Это Поло-Рапид, лифтбэк Рапид с логотипом VW который?
VW вообще к российскому рынку плохо отнесся с обновлением модели Поло. Решил что 2 платформы старая и новая (поло седан и рапид) это нетехнологично, и перевел все на новую платформу New A05+ что была у Рапида. Вот только седан на этой платформе в мире существует, например, китайская Jetta VA3. но нет в России были Шкода Рапид и Поло-Рапид. Странный шаг на мой взгляд.

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Noir

Унификация с Рапидом тоже хорошее решение, на мой взгляд. Плюсом пользователи получили кузов лифтбек.

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Андрей Матросов

Можно ж из недружественных стран привезти

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Император Нолимоций

Сейчас «ГАЗ» и сюда исков подаст — где-то же должно прокатить.

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Allestor Klei

Газ хотел отжать завод у Авилона, чтобы Волгу собирать по договоренности с Ваг. Звучит как бред, но об этом Шпигель писал

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Олег Юрьевич

Ну раз пошла такая пьянка

Продам Тигуан 2015 года, не бит, не крашен, такси не ходил

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S1m0ne

@Leonid Bushuev порадуешься со своей бричкой?

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Leonid Bushuev

Дык для меня ничего не меняется жеж, с момента их приостановки деятельности ¯\_(ツ)_/¯
Ведь что тогда, что сейчас - логистика запчастей изменилась и теперь для меня всё стоит дороже :(

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S1m0ne

так тебе и надо)

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Leonid Bushuev

😞

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Alexander K.

До чего страну довели, конечно, и как потом тяжко будет инвесторов обратно заманивать(

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Сергей Леопольдович

Брат друга из кофейни напротив спрашивает:
инвесторы - это кто или что и зачем они нам?

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Eddie II
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Alexey Petrov

Пф, Минобороны с радостью примет нового сотрудника.
Или любители позакрывать бизнес в России не догадываются, кто единственный разом может трудоустроить десятки тысяч потерявших работу людей?

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Император Нолимоций

Кокикс с мужиком, который табуретки констролит для хипстеров, покажите ему. Запустите мыслительный процесс.

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Мия Сергеева

потом наступит лет через 100 не раньше)

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Allestor Klei

вернуть то можно, многие с опционом об обратном выкупе ушли, но улучшится ли все за пять лет?

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Alchakov Developer

Ваговоды сейчас заплачут от горя что цены будут х10

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Император Нолимоций

Пусть велосипеды берут — тут, наверное, тоже начнут собирать, когда поймут, что машины так себе получаются, как на «Москвиче».

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Сергей Сергеев

вы видимо не смотрели цены на норм велики...
они подорожали не меньше машин

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Лара Бёрд

и по чем сейчас?

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S1m0ne

от 45-ти

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Сергей Сергеев

и то будет на микрошифтах

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Allestor Klei

Стелсы?

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Император Нолимоций

Ну не как автомобиль всё-таки стоят. И налога нет. Экология, опять же. Одни плюсы.

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Cynth

на счет москвичей они пока что ничего не поняли

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Леонид Белкин

а у меня ЖИГУЛИ )

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Вильгельм Богачев

Шоха?

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Александр Блинов

Продаёшь?

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Эмиль Давыдов

Нам этого и своего не надо! Китайчину подавай!!!!

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Фоксик

Танк уже 6,5 ляма. И берут

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Владимир Титов

Volkswagen
Das Vidanya

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