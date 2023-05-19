Volkswagen объявил о продаже активов в России местной компании, связанной с дилером «Авилон» Статьи редакции
Сумма сделки могла составить до €125 млн, говорил источник.
- Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус» и его местных «дочках», сообщила компания. Покупателем стало ООО «Арт-Финанс», связанное с дилером «Авилон».
- В сделку вошли производство в Калуге, инфраструктура импортёра (дистрибуция и послепродажный бизнес), а также складская деятельность и финансовые услуги. Сумму сделки Volkswagen не назвал. Источник «Интерфакса» на рынке говорил в мае 2023 года, что она могла составить до €125 млн.
- На калужском заводе Volkswagen выпускали Tiguan и Polo, а также Skoda Rapid. Его максимальная мощность — 225 тысяч автомобилей в год. С марта 2022-го площадка простаивает. У автопроизводителя также есть в Калуге завод бензиновых двигателей. По данным «Контур.Фокуса», в 2022 году ООО «Фольксваген Груп Рус» получило 100 млрд рублей выручки и 8,8 млрд чистого убытка.
- В России Volkswagen также занималась контрактной сборкой машин на нижегородском заводе «ГАЗ». В 2023 году последний подал три иска к немецкой компании в связи с приостановкой работы.
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А теперь будут гужевые повозки? Или сборка очередных "москвичей"?
Да, тоже очень хочется узнать, что там будет дальше..
Интрига однако. ))
будут сеточки для решеток в бампера делать, маржа бомбическая
себестоимость 100руб, цена продажи 10к, установка 10к
Да если бы интрига... Скорее всего, ларчик просто открывается.
Сковородки, как в 90ые на заводах ВПК :)
Китайцам отдадут, че бы нет
Ушла эпоха. Так и не доехала до меня заказанная мной Polo.
Очень жаль, я вот катаюсь на ней, купил как только она вышла, отличная машина.
я тоже себе хотел, не успел
Это Поло-Рапид, лифтбэк Рапид с логотипом VW который?
VW вообще к российскому рынку плохо отнесся с обновлением модели Поло. Решил что 2 платформы старая и новая (поло седан и рапид) это нетехнологично, и перевел все на новую платформу New A05+ что была у Рапида. Вот только седан на этой платформе в мире существует, например, китайская Jetta VA3. но нет в России были Шкода Рапид и Поло-Рапид. Странный шаг на мой взгляд.
Унификация с Рапидом тоже хорошее решение, на мой взгляд. Плюсом пользователи получили кузов лифтбек.
Можно ж из недружественных стран привезти
Сейчас «ГАЗ» и сюда исков подаст — где-то же должно прокатить.
Газ хотел отжать завод у Авилона, чтобы Волгу собирать по договоренности с Ваг. Звучит как бред, но об этом Шпигель писал
Ну раз пошла такая пьянка
Продам Тигуан 2015 года, не бит, не крашен, такси не ходил
@Leonid Bushuev порадуешься со своей бричкой?
Дык для меня ничего не меняется жеж, с момента их приостановки деятельности ¯\_(ツ)_/¯
Ведь что тогда, что сейчас - логистика запчастей изменилась и теперь для меня всё стоит дороже :(
так тебе и надо)
😞
До чего страну довели, конечно, и как потом тяжко будет инвесторов обратно заманивать(
Брат друга из кофейни напротив спрашивает:
инвесторы - это кто или что и зачем они нам?
Пф, Минобороны с радостью примет нового сотрудника.
Или любители позакрывать бизнес в России не догадываются, кто единственный разом может трудоустроить десятки тысяч потерявших работу людей?
Кокикс с мужиком, который табуретки констролит для хипстеров, покажите ему. Запустите мыслительный процесс.
потом наступит лет через 100 не раньше)
вернуть то можно, многие с опционом об обратном выкупе ушли, но улучшится ли все за пять лет?
Ваговоды сейчас заплачут от горя что цены будут х10
Пусть велосипеды берут — тут, наверное, тоже начнут собирать, когда поймут, что машины так себе получаются, как на «Москвиче».
вы видимо не смотрели цены на норм велики...
они подорожали не меньше машин
и по чем сейчас?
от 45-ти
и то будет на микрошифтах
Стелсы?
Ну не как автомобиль всё-таки стоят. И налога нет. Экология, опять же. Одни плюсы.
на счет москвичей они пока что ничего не поняли
а у меня ЖИГУЛИ )
Шоха?
Продаёшь?
Нам этого и своего не надо! Китайчину подавай!!!!
Танк уже 6,5 ляма. И берут
Volkswagen
Das Vidanya