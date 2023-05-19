Hyundai и Kia согласились на $200 млн компенсации, чтобы урегулировать иск после серии краж по обучающим видео в TikTok Статьи редакции
Челлендж в соцсети привёл как минимум к 14 авариям в США.
- Автопроизводители выплатят до $200 млн для урегулирования коллективного иска, пишет The New York Times. Мировое соглашение может затронуть примерно 9 млн автомобилей в США.
- Представители пострадавших автовладельцев заявили, что компании не оснастили несколько моделей 2011-2022 годов иммобилайзером — системой, которая используется против угонов. Среди других недостатков конструкции они назвали лёгкий доступ к системе зажигания.
- Эта уязвимость привела к всплеску краж машин, в частности, после появления в TikTok и на YouTube видео угонов. Их авторы показывали, как легко можно запустить двигатель чужого автомобиля Kia или Hyundai.
- По данным Национального управления безопасностью движения на трассах США, Kia Challenge в TikTok привёл минимум к 14 зарегистрированным авариям в стране и восьми смертельным случаям. Сколько всего было угнано машин из-за видео, неизвестно.
- Hyundai и Kia возместят пострадавшим убытки, связанные с кражами. Также компании бесплатно обновляют ПО автомобилей и распространяют блокираторы руля и другие средства для предотвращения угонов.
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ничего не понял. угон. 14 смертей. еще и челлендж какой-то был...
Скорее всего, в ходе угона, были застрелены угонщики
а почему именно застрелены?
возможно придушены полицией
Тем более, что смертей 8 и это про аварии.
вот это статистика, тикток топ, как обычно
Хорошо показывает эффективность рекламы в тиктоке =) Надо Cost Per Death посчитать.
ну можно только гадать, я ничего не понял
А что не понятно? В процессе угонов 14 ДТП, в этих ДТП 8 смертей.
https://www.securitylab.ru/news/536476.php
А вот оригинал - в статье есть ссылка
https://www.theverge.com/2023/5/18/23729229/hyundai-kia-settlement-car-theft-challenge-tiktok
Таня уже пару бокальчиков опрокинула, пятница же🤗
Корейцы сэкономили и непоставили имобилайзеры на некоторые модели. Поэтому их можно было угнать с помощью отвёртки. Кто то слил в тикток какие это модели и как их угонять. Начался челендж по угонам. Про аварии не уверен. Может угонщики молодёжь и тупо не умеет водить а может часть челенджа.
Вероятно, угонщики были неопытными водителями, а может даже ещё и детьми, и посмотрели только видео про угон, но не стали смотреть длинные видео про безаварийное управление транспортным средством, и вот это вот всё привело к тому, что они попадали в аварии, в ходе которых погибали люди... Ну или действительно всех застрелили как в GTA
Странные челенджи какие-то
Смертей всего 8
Афтор, приложи видео с инструкцией
Он не может, там симку иностранную мутить надо. Российские кии и хендаи в безопасности
Здравствуй, будущее! Дожили, блин.
Угоняют машины уголовники, а отвечать за них пришлось производителям авто
Заголовок запутал. Подумал, автопроизводители согласились получить компенсацию $200 млн. от TikTok за то, что инструкцию по угону помогал распространять.