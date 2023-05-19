«Москвич» объявил о поставках 3000 автомобилей для «Таксовичкоф» и «Ситимобила» Статьи редакции
Первые машины появятся в Москве и Санкт-Петербурге в середине июня 2023 года.
- «Москвич» заключил соглашение с управляющей компанией People&People такси-сервисов «Таксовичкофф» и «Ситимобил». Об этом сообщил «Интерфакс» с церемонии подписания на форуме SPbTransportFest.
- 3000 автомобилей должны поставить до конца 2023 года, стороны не раскрыли сумму сделки.
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Объяснения почему это плохо, начнется через 3... 2... 1...
Это хорошо. Когда знакомые Собянина производят маски во время коронавируса это тоже хорошо
Собянин воз подговорил ,точняк
А может у Собянина есть знакомые с производством подгузников и вдруг вероятность эпидемии поноса в мире!
Хороший либеральный аргумент
Че тут, либерахи уже налетели с объяснением, почему это плохая новость?
А консервахи чего говорят? Как они оправдывают покупку китайских москвичей, вместо отечественных вест?
Для дурачков-коробкой автомат
Ну я бы еще понял, если бы речь шла о карше, но в чем проблема таксисту ездить на ручке?
Или ради коробки готовы променять поддержку отечественного автопрома на китайский миска рис? Хотя, в целом, это в духе "патриотов"🙂
*покупку китайских москвичей по троекратной стомости
В такси по фен-шую это Волга)
Заказчики в курсе? По какой цене?
Как будто есть выбор
Есть. Могли лады закупить.
Нет, конечно. Только в демократических странах люди заранее знают о ценах
ну для такси совсем не плохо
Чес говоря, имхо, для такси, авто в таком кузове, мягко говоря необычен..
так другого няма
Кроссовер удобней для посадки и перевозки багажа. Седан в качестве такси это пережиток прошлого.
седан удобнее тем, что он плавнее/мягче, особенно на заднем сиденье. Лучше шумоизоляция. Дальше от водителя. Больше объем багажника. Это если кроссовер и седан на одной базе
Сейчас бы в экономе про шумоизоляцию мягче и плавнее. Посмотри на лондонские такси, чудик.
Ты написал, что кроссовер удобнее? Я тебе привел факты, что это не так. Причем тут лондонское такси?
Тоже не понял прикола когда в модельной линейке представили четыре кроссовера. Хотя у JAC есть седан и можно было собирать и его тоже.
Да лан, нормально! Вместо 4 билетов на аэроэкспресс по 500 с комфортом и багажом у каждого без этих прыжков и скачек с чемоданами по переходам-лестницам метро семья доедет на таком!
А для мелких перевозок - самое оно, с 3-мя сумками и кошкой
Ну хотя бы симпатичные стали авто)
Дело не в этом, если бы написали что поставили 3000 Jac JS4, то никто бы ничего не говорил, но это всё подаётся иначе,
Иначе это как? Подписали соглашение, выпустили пресс-релиз. Когда начнутся поставки выпустят ещё пресс-релиз. Ну или не начнутся поставки. Некоторые всегда и вечно чем-то недовольны. Всё не так и неправильно. Не то сказали, не то сделали, не так подали.
Этого и следовало ожидать - авто под распил как в прямом так и переносном смысле.
А как же народное авто?
Ну только если такое…
В запазуху
Скоро отчитаются об успешности отвёрточного производства)
Ну вот, а то 50-60 в месяц как-то слабо выглядели.
Потом будут поставки для Росгвардии, для ФСИН и т.д
Все будет. Китайцы ручки потирают поди..
Уже поставляют как минимум для МВД
Таксовичкоф.. Ссканхйблт.. Кто такие название придумывает
Да это как с песнями на иностранных языках. Я когда-то думал, что они поют о чем-то интересном, великом, в отличие от отечественной эстрады, а когда появилась возможность почитать переводы текстов, оказалось, что от нашей попсы ну ничем не отличается))
Как такси — просто огонь, но вот 3000 через месяц... Но посмотрим, что остаётся?