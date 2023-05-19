Транспорт
Маша Цепелева

«Москвич» объявил о поставках 3000 автомобилей для «Таксовичкоф» и «Ситимобила» Статьи редакции

Первые машины появятся в Москве и Санкт-Петербурге в середине июня 2023 года.

  • «Москвич» заключил соглашение с управляющей компанией People&People такси-сервисов «Таксовичкофф» и «Ситимобил». Об этом сообщил «Интерфакс» с церемонии подписания на форуме SPbTransportFest.
  • 3000 автомобилей должны поставить до конца 2023 года, стороны не раскрыли сумму сделки.

Преимущественно, автомобили будут реализовываться в Санкт-Петербурге и Москве. Первые машины «Москвич-3» в брендированной оклейке «Ситимобил» и «Таксовичкоф» появятся на улицах в середине июня.

Дмитрий Коваленко, управляющий директор «Ситимобил» и «Таксовичкоф»

  • Владелец «Таксовичкоф» купил «Ситимобил» в апреле 2022 года.
  • В ноябре 2022 года на бывшем заводе Renault в Москве началась серийная сборка автомобилей «Москвич-3», похожих на модели китайской JAC.
  • В апреле 2023 года «Москвич» объявил о поставках 3000 автомобилей для такси и каршеринга «Яндекса».

#новость #ситимобил #москвич #таксовичкоф

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35 комментариев
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 Leonid Bushuev

Объяснения почему это плохо, начнется через 3... 2... 1...

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Roman

Это хорошо. Когда знакомые Собянина производят маски во время коронавируса это тоже хорошо

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ЧятЖПТ

Собянин воз подговорил ,точняк
А может у Собянина есть знакомые с производством подгузников и вдруг вероятность эпидемии поноса в мире!

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Dima Alexeev

Хороший либеральный аргумент

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Виктор Исаков

Че тут, либерахи уже налетели с объяснением, почему это плохая новость?

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Eddie II

А консервахи чего говорят? Как они оправдывают покупку китайских москвичей, вместо отечественных вест?

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ЧятЖПТ

Для дурачков-коробкой автомат

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Eddie II

Ну я бы еще понял, если бы речь шла о карше, но в чем проблема таксисту ездить на ручке?
Или ради коробки готовы променять поддержку отечественного автопрома на китайский миска рис? Хотя, в целом, это в духе "патриотов"🙂

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Наглый Кот

*покупку китайских москвичей по троекратной стомости

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Alex Shevchenko

В такси по фен-шую это Волга)

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Дарья Смолякова

Заказчики в курсе? По какой цене?

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Dimitri

Как будто есть выбор

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Бублик static void

Есть. Могли лады закупить.

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Dima Alexeev

Нет, конечно. Только в демократических странах люди заранее знают о ценах

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Дмитрий Затокин

ну для такси совсем не плохо

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Alex Shevchenko

Чес говоря, имхо, для такси, авто в таком кузове, мягко говоря необычен..

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Сомалийский космонавт

так другого няма

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habanero

Кроссовер удобней для посадки и перевозки багажа. Седан в качестве такси это пережиток прошлого.

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Сомалийский космонавт

седан удобнее тем, что он плавнее/мягче, особенно на заднем сиденье. Лучше шумоизоляция. Дальше от водителя. Больше объем багажника. Это если кроссовер и седан на одной базе

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habanero

Сейчас бы в экономе про шумоизоляцию мягче и плавнее. Посмотри на лондонские такси, чудик.

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Сомалийский космонавт

Ты написал, что кроссовер удобнее? Я тебе привел факты, что это не так. Причем тут лондонское такси?

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Копчик

Тоже не понял прикола когда в модельной линейке представили четыре кроссовера. Хотя у JAC есть седан и можно было собирать и его тоже.

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S1m0ne

Да лан, нормально! Вместо 4 билетов на аэроэкспресс по 500 с комфортом и багажом у каждого без этих прыжков и скачек с чемоданами по переходам-лестницам метро семья доедет на таком!
А для мелких перевозок - самое оно, с 3-мя сумками и кошкой

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Анюта Алехнович

Ну хотя бы симпатичные стали авто)

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Framework Юзернеймович

Дело не в этом, если бы написали что поставили 3000 Jac JS4, то никто бы ничего не говорил, но это всё подаётся иначе,

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Копчик

Иначе это как? Подписали соглашение, выпустили пресс-релиз. Когда начнутся поставки выпустят ещё пресс-релиз. Ну или не начнутся поставки. Некоторые всегда и вечно чем-то недовольны. Всё не так и неправильно. Не то сказали, не то сделали, не так подали.

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Савва

Этого и следовало ожидать - авто под распил как в прямом так и переносном смысле.
А как же народное авто?

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Mr Black

Ну только если такое…

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Gosoo Gosoo

В запазуху

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Sergey Prince

Скоро отчитаются об успешности отвёрточного производства)

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S.Capusta

Ну вот, а то 50-60 в месяц как-то слабо выглядели.
Потом будут поставки для Росгвардии, для ФСИН и т.д
Все будет. Китайцы ручки потирают поди..

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Dmitrii

Уже поставляют как минимум для МВД

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Сомалийский космонавт

Таксовичкоф.. Ссканхйблт.. Кто такие название придумывает

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Alex Shevchenko

Да это как с песнями на иностранных языках. Я когда-то думал, что они поют о чем-то интересном, великом, в отличие от отечественной эстрады, а когда появилась возможность почитать переводы текстов, оказалось, что от нашей попсы ну ничем не отличается))

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Вадим Д.

Как такси — просто огонь, но вот 3000 через месяц... Но посмотрим, что остаётся?

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