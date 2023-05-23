Тренинги для смены тарифа и курсы по общению для водителей: «Яндекс Такси» рассказало о мерах безопасности сервиса Статьи редакции
Например, есть алгоритм, который анализирует сложность маршрута и подбирает более опытного водителя для поездки.
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- «Яндекс Такси» впервые опубликовало политику в области безопасности — она содержит описание всех инструментов и мер, которые сервис использует для контроля безопасности каждой поездки. О них «Такси» также рассказывает в новом эпизоде сериала о работе сервиса.
- Также компания рассказала, что в 2022 году направила на разработку, внедрение и развитие технологий, описанных в документе, 1,7 млрд рублей.
- Политика делится на четыре направления — доступ к сервису, меры безопасности в поездке, реагирование на инциденты и общественное взаимодействие.
Доступ к сервису
- Перед подключением водители проходят обязательную предварительную проверку, для которой «Яндекс» использует данные из открытого доступа — просто установить приложение и начать заказы не получится. Водителя не подключат, если «Такси» выяснит, что тот уже сотрудничал с сервисом и допустил нарушения — например, домогался до пассажира или передавал аккаунт другому человеку.
- «Такси» проверяет данные водительских удостоверений, и регулярно — не лишён ли водитель прав. После подключения нужно также систематически проходить фотоконтроль — если этого не сделать, доступ к сервису отключат.
- Машины тоже проходят фотоконтроль раз в десять дней: проверяется внешний вид, повреждения, наличие ремней безопасности. Если есть проблемы — автомобиль отстраняют от заказов, а водителю дают другую машину. Проверку могут провести и после жалоб пассажиров — но уже очно.
- При подключении нужно пройти онлайн-курс по безопасному вождению и взаимодействию с сервисом, а чтобы перейти к более высокому тарифу — закончить специальный тренинг. Отдельная подготовка предусмотрена для тарифа «Детский»: водителей учат устанавливать кресла и общаться с родителями и детьми. Регулярно нужно сдавать тесты на знание ПДД, стандартов безопасности и законов, которые касаются такси.
Безопасность в поездке
- При заказе такси работает алгоритм навигации — он анализирует сложность маршрута, его протяжённость, среднюю допустимую скорость в пути и историю аварийности на каждом отрезке. Затем алгоритм соотносит данные с оценкой надёжности водителей, которая формируется на основе стажа, количества заказов, нарушений, участий в ДТП и жалоб пользователей. На сложный маршрут назначат водителя с большим опытом безопасных поездок.
- В поездке с помощью датчиков на смартфоне водителя фиксируются внезапное резкое торможение. Тогда с водителем и клиентом свяжутся из поддержки, чтобы подтвердить, что всё в порядке. Если произошло ДТП — проконсультируют по всем вопросам или помогут вызвать другую машину, чтобы продолжить поездку. Также фиксируются отклонение от маршрута, слишком долгие остановки или завершение поездки слишком далеко от пункта назначения.
- Алгоритмы реагируют и на превышение скорости. Если водитель нарушает правила слишком часто, ему сначала приходит автоматическое уведомление, а затем доступ к сервису могут ограничить до выяснения причин.
- Если на общение с водителем жалуются пассажиры, «Такси» может пригласить его пройти «курс по комфортному общению». Пока он его не окончит, выполнять заказы нельзя. Также доступ ограничивают, если водитель выполняет слишком много заказов.
Разбор инцидентов и взаимодействие с общественностью
- Команда, которая разбирает инциденты, работает круглосуточно, на конец 2022 года в ней было более 300 человек. Перед попаданием в команду нужно пройти тесты на стрессоустойчивость и способность реагировать на экстренные ситуации, затем — пройти обучение.
- Также «Такси» сотрудничает с правоохранительными органами и консультируется с некоммерческими организациями, чтобы повысить эффективность мер безопасности.
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Опытного? Водителя?! (-:назначат водителя с большим опытом безопасных поездок
Не, если серьёзно — подтянуть общение и знание русского дополнительно, точно не помешает.
А он мог заработать рейтинг на коротких простых поездках? Тогда оценка надёжности так себе. Да и в целом, водитель, который 15 лет без ДТП ездил, может в любой момент на столб намотаться или в остановку, полную людей въехать по причинам, никак от него не зависящим.
Интересно, если водителям не показывают конечную точку прибытия, эти более опытные будут соглашаться за эту цену?
Вот мои варианты культурного общения таксистами:
1) Подходит для снежного периода:
— Уважаемый, бархатные тяги тук-тук, потом садитесь пожалуйста. Кэфтэме!
2) Подходит для таксистов, которые не могут без музыки:
— Если вам музыка не нравится, поставим Скибидидоб ес ес ес, хорошо, дорогой?
3) Предлагайте ваши варианты, сделаем поездки лучше.
Не понимаю людей, которые не отряхивают обувь от снега при посадке. Неужели самим охота садиться в лужу после такого же прошлого пассажира?
А вы с ними по английски, плиз.
Когда уже сделают функцию «только русский водитель»?
А Бизнесом Вам дорого?
В комфорт+, независимо от национальности, адекватные водители. Страна у нас многонациональная, надо это принять
Да невозможно за такие небольшие деньги нормальных водителей найти.
Им придется брать почти всех, исключая самых неадекватных.
Значит нужна опция чтобы можно было доплатить за такие вещи.
Да увы, издержки растут зп не очень, качество будет ползти вниз.
"отдельная подготовка для тарифа Детский", видимо поэтому у нас в городе практически нереально дождаться машину по этому тарифу. Как говорят сами водители - "нафиг надо"
тренинги для общения с водителями некоторым людям тоже нужны
Если на водителя жалуются пассажиры может нафик такого водителя, а не беседы проводить?
Как продавец, могу сказать, что часто и пассажиры хамы. Помните же вирусное видео: "вези меня, мразь"
Чтоб вы понимали нет никаких бесед с водителями от слова совсем))
Так конечно. Я согласен.
Если водитель полный неадекват, то "с пляжа" его.
Просто проблема в том, что за эти деньги никто не будет ездить.
Ну пассажиры тоже неадекват полный бывают. И бухте, и нервные, и просто ебнутые. Мало ты таких роликов видел в сети? Поэтому я бы так с плеча не рубил.
Достаточно, чтобы в экономе насвай не кидали. Уже будет жирный плюс)
Надо чтоб в руки передавал ?)
В чеке появится новая графа - за тренинг водителя
Схема проверенная
+39 рублей, надеюсь.
То то блядь, ваши водители со второго ряда поворачивают каждый раз. Не видел ни одного таксиста, который бы стоял в пробке как все. Обязательно нужно либо объехать всех и повернуть со второго ряда, либо ебашить по обочине. Спасибо яндекс