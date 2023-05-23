Транспорт
Таня Боброва

В App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee от команды бывших сотрудников inDrive Статьи редакции

Официально о запуске компания не сообщала.

  • В App Store и Google Play разработчиком drivee указана компания Indels. РБК в апреле 2023 года писал, что казахстанская «Индэлс» получила основное российское юрлицо такси-сервиса inDrive. Источники издания говорили, что под этим брендом компания будет развивать сервис поездок в России и СНГ.
  • Источник ТАСС подтвердил, что drivee — проект бывшей команды российского приложения inDrive. По его словам, в мае 2023 года она решила полностью перезапустить бизнес под этим названием.
  • Некоторым российским пользователям inDrive уже предлагают скачать drivee и перенести в него свои данные, а после полноценного запуска сервиса заказать поездку в приложении inDrive будет нельзя, добавил собеседник.
  • Согласно сайту drivee, пользователи могут предлагать свою цену поездки по городу или между городами, также можно вызвать курьера. По словам источника ТАСС, компания сосредоточилась на развитии городских сервисов в России и временно отказалась от грузовых перевозок и услуг мастеров.
  • При заходе в приложение drivee предлагает ввести номер телефона и получить проверочный код. После этого данные автоматически переносятся из inDrive, пишет агентство.
  • В inDrive сообщили vc.ru, что передали российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо. Новое приложение компания не комментирует. В пресс-службе drivee не ответили на запрос на момент написания заметки.

#новость #indrive

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27 комментариев
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 Вадим Д.
Пользователи могут предлагать свою цену поездки

Но соглашаться на них никто не обязан. Зато какая подача!

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Sherry Price

правила как на рынке-главное поиск компромисса

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Костя Маслов

никогда из-за этого не понимал смысл индрайва. все равно соглашаются только на цену, которая по итогу в убере. смысл тогда

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Цукерберг Позвонит

Казахи рулят.

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Дмитрий

Но это не Казахи;) InDriver был основан в Якутии и работал уже до этого в России

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Цукерберг Позвонит

Казахами не рождаются, казахами становятся.

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Саша Панина

че за любовь к казахам)

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Aleh Perentov

уже казахи

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Vitold S.

Ценность бренда в его узнаваемости. Приехал в турцию в отпуск катаешься на инДрайве, а когда россыпь брендов их просто не найти. Да есть локальные бренды но их искать нафиг нужно. Основное преимущество убили.

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ЧятЖПТ

Приехал в Италию,Францию и ешь в Макдоналдсе,Бургер Кинге
Бренд,чо
Говоришь своей спутнице
"Локальные искать нафиг нужно,пошли в KFC"

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Den Kotov

Ну когда надо быстро (некогда искать) и относительно недорого, то чем не вариант. Часто так делаю. Если время на поиск есть, можно и локальное найти.

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ЧятЖПТ

А вы что там сильно заняты когда приезжаете в Италию или Францию что все на бегу, в перекусах)))Или вы тот самый который там "по работе")

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Виктор Исаков

На мамкины деньги🤣

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Энтони Лавджой

Отлично. Буду кататься за сотку.

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Ashley Green

никто не повезет за сотку

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Федор Русаков

Скорее за десять соток)

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Тот самый партизан
В inDrive сообщили vc.ru, что передали российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо.

Так якуты и делали его.

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Aleh Perentov

*казахи

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Тот самый партизан

Indrive это ykt.ru, какие казахи?

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Aleh Perentov

казах это состояние души

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Вячеслав Ермаков

"При заходе в приложение drivee предлагает ввести номер телефона и получить проверочный код." сначала вводишь номер телефона, потом твои данные сливают

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BlaCk Smith

...профит! ))

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Григорий Красильников

А как заказать такси без номера телефона🧐

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Vladimir

;(

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IvEr

В ярике пишет прирешистрации иди лесом, сиди на индрайве

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Alexander Kulebyakin

А зачем? Это какой-то корпоративный конфликт?

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ShadowMoon

Арсен Томский продался казахам, все из-за сво

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