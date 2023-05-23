В App Store и Google Play появился сервис для заказа поездок drivee от команды российского бизнеса inDrive — ТАСС Статьи редакции
Официально о запуске компания не сообщала.
- В App Store и Google Play разработчиком drivee указана компания Indels. РБК в апреле 2023 года писал, что казахстанская «Индэлс» получила основное российское юрлицо такси-сервиса inDrive. Источники издания говорили, что под этим брендом компания будет развивать сервис поездок в России и СНГ.
- Источник ТАСС подтвердил, что drivee — проект команды российского приложения inDrive. По его словам, в мае 2023 года она решила полностью перезапустить бизнес под этим названием.
- Некоторым российским пользователям inDrive уже предлагают скачать drivee и перенести в него свои данные, а после полноценного запуска сервиса заказать поездку в приложении inDrive будет нельзя, добавил собеседник.
- Согласно сайту drivee, пользователи могут предлагать свою цену поездки по городу или между городами, также можно вызвать курьера. По словам источника ТАСС, компания сосредоточилась на развитии городских сервисов в России и временно отказалась от грузовых перевозок и услуг мастеров.
- При заходе в приложение drivee предлагает ввести номер телефона и получить проверочный код. После этого данные автоматически переносятся из inDrive, пишет агентство.
- В inDrive сообщили vc.ru, что передали российский бизнес якутскому менеджменту в июне 2022 года. C того времени российская компания развивается независимо. Новое приложение компания не комментирует. В пресс-службе drivee не ответили на запрос на момент написания заметки.
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Отлично. Буду кататься за сотку.
Казахи рулят.
Но это не Казахи;) InDriver был основан в Якутии и работал уже до этого в России
Но соглашаться на них никто не обязан. Зато какая подача!
Это сейчас так и работает в inDrive. Зачем ты высрал это?
Так якуты и делали его.