Транспорт
Таня Боброва

Российское отделение Mercedes-Benz сменит название на «МБ Рус» и расширит сотрудничество с другими автопроизводителями Статьи редакции

В апреле 2023 года активы компании в стране выкупил дилер «Автодом».

  • АО «Мерседес-Бенц рус» объявило о смене названия на АО «МБ-Рус». Постепенно компания поменяет «все визуальные элементы бренда, сайта и фирменного стиля».
  • «МБ-Рус» продолжит продавать легковые и коммерческие автомобили, обеспечивать послепродажное и гарантийное обслуживание. Основным останется бренд Mercedez-Benz, но компания планирует расширить портфель продуктов и сотрудничество с другими автопроизводителями.
  • Компания уже подписала дистрибуторское соглашение на эксклюзивные поставки малотоннажных и среднетоннажных шасси автобренда Forland в Россию. Старт продаж намечен на вторую половину 2023 года.
  • В апреле 2023 года дилер «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz — он получил доли и акции немецкого автопроизводителя в его российских «дочках», право на техобслуживание машин и предприятие в Подмосковье.
Источник: Mercedes-Benz

#новость #автодом #mercedesbenz

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 Вадим Д.

Конкурс вариантов "скрепных" названий открыт!
БрусМ!

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Anton Hovard

ООО Мир-собес

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Sergei Timofeyev

ГУП только

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Сомалийский космонавт

МБР, круче. - как одна из опций деятельности фей с низкой социальной ответственностью

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Sergei Timofeyev

Чёрная трёхконечная звезда, перевёрнутая на 180 градусов

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Alexey Petrov

Все компании, плюнувшие на своих клиентов, должны получить возможность вернуться на российский рынок только после выплаты компенсаций и последующую работу только через российскую фирму-посредника в связи с утратой доверия. Чтобы нельзя было свернуть обслуживание клиентов в стране одномоментно по велению левой пятки.

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