Российское отделение Mercedes-Benz сменит название на «МБ Рус» и расширит сотрудничество с другими автопроизводителями Статьи редакции
В апреле 2023 года активы компании в стране выкупил дилер «Автодом».
- АО «Мерседес-Бенц рус» объявило о смене названия на АО «МБ-Рус». Постепенно компания поменяет «все визуальные элементы бренда, сайта и фирменного стиля».
- «МБ-Рус» продолжит продавать легковые и коммерческие автомобили, обеспечивать послепродажное и гарантийное обслуживание. Основным останется бренд Mercedez-Benz, но компания планирует расширить портфель продуктов и сотрудничество с другими автопроизводителями.
- Компания уже подписала дистрибуторское соглашение на эксклюзивные поставки малотоннажных и среднетоннажных шасси автобренда Forland в Россию. Старт продаж намечен на вторую половину 2023 года.
- В апреле 2023 года дилер «Автодом» закрыл сделку по покупке российских активов Mercedes-Benz — он получил доли и акции немецкого автопроизводителя в его российских «дочках», право на техобслуживание машин и предприятие в Подмосковье.
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