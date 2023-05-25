Стартап LTA собрал 120-метровый дирижабль для грузовых и пассажирских перевозок Статьи редакции
По данным Bloomberg, проект развивается при поддержке Сергея Брина, который вложил в него около $250 млн.
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- Компания LTA «работала в секрете» с момента основания в 2016 году по указанию Сергея Брина, пишет Bloomberg. Теперь стартап готовится представить Pathfinder 1, первый дирижабль своего будущего флота.
- Ангар LTA находится в Калифорнии. Длина Pathfinder 1 составляет 122 м, а диаметр в самой широкой части — 20 м. У него есть несколько электрических пропеллеров и гондола для двух пилотов и нескольких пассажиров. Издание не уточнило, сколько человек в ней могут уместиться.
- Внутри — трубки из углеродного волокна и титановых соединений для прочности, а также 13 гелиевых камер с лазерными датчиками, которые считывают объём гелия и рассчитывают доступную подъёмную силу. Издание уточняет, что с 1930-х годов не было построено ни одного жёсткого дирижабля такого масштаба.
- В корпусе установлены два дизельных генератора, они обеспечивают питание для пропеллеров. Для дополнительной энергии установят солнечные батареи на крыше дирижабля.
- По словам гендиректора LTA Алана Уэстона, дирижабль грузоподъемностью 28 т сможет пролететь не менее 2000 морских миль за раз (около 3700 км). Компания собирается построить вторую модель длиной 185 м, которая сможет преодолевать большие расстояния и перевозить до 200 тонн груза. Это почти в десять раз больше, чем у Boeing 737, оценило издание.
- Когда корабль официально представят и начнутся испытания, в компании не уточнили. Брин отклонил несколько запросов об интервью про LTA. Зачем предпринимателю этот проект, «до конца не ясно, — возможно, ему просто нравятся дирижабли», пишет издание.
- Точно неизвестно, сколько Брин вложил в LTA, но сотрудники оценивают сумму в $250 млн. В компании работают 250 человек.
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Уже много раз собирали подобные машины за последние десятилетия, но дальше прототипов они не уходят )
Например, подобным занимаются Lockheed Martin и довольно давно, но при всех их возможностях, дирижабли не удалось продать даже воякам ) Значит цифры там сходятся не так красиво как в пресс релизах, иначе я не знаю как это еще объяснить.
Вот ещё один. Это ведь дирижабль, правда?
Суть одна и та же. Их выдаст много разных даже если просто гуглинуть )
Насколько помню для них нужна инфраструктура + ветер они не очень любят.
Инфраструктура - да, но это все равно не уровень аэропортов. Скорее аэродром с покрытием не очень высокого класса, а вот ветер - да.
В Германии есть один рейсовый
Наконец то появятся настоящие облачные сервера.
а потом еще и подводные
Уже есть
https://nplus1.ru/news/2020/09/15/microsoft-likes-seabed
по заоблачным ценам?
Когда твой сервер готов отчалить в любую секунду, цена не важна!
Класс. Первый большой дирижабль после Гинденбурга?
это же выход для айтишников которым не дают ВНЖ - снимают рабочее место на дирижабле и кодят а он себе висит где нибудь в нейтральных водах по выходным залетает на пляж
Как раз интернет от Маска пригодится
скажите а если его ткнуть иголочкой он лопнет?
Обязательно 😁
а что если в дирижаблях делать квартиры и сдавать айтишникам на удаленке
видать подзабыли
Гелий же
Это же не из-за корпуса случилось и не из-за того, что он дирижабль)
«Skyship» кевларовый и на Олимпиаде-2004 курсировал
Гелий не горючий. Старые дирижабли водородом наполняли.
"Может ему нравятся дирижабли" - это, конечно, мощный уровень аналитики 🤣🤣 то есть, никто даже не задумался о том, что это альтернатива морскому флоту? Для таких дирижаблей не нужны проливы и железнодорожное полотно - они могут напрямик, срезая углы, бороздить просторы стратосферы, однако..
28 тонн - это, конечно, смешно - для начала. Но кто сказал, что потом не построят в 3 раза больше? Или просто не наклепают флот из 100 штук?
Для сравнения - грузоподъёмность нашего ИЛ-76 = 48 тонн - это меньше, чем в два раза больше (какая хитрая фраза получилась 😅)
Мощный уровень аналитики - это писать про 28 тонн, не читая дальше.
Чтобы это стало альтернативой морским перевозкам, нужно поднять грузоподъёмность хотя бы на три порядка - до десятков тысяч тонн. Врят ли это возможно простым масштабированием
эти цифры сами по себе ничего не значат. интересно было бы узнать о стоимости перевозки 1 тонны, но про это наверно еще рано говорить
А что там с скоростью передвижения? То то же
Вообще было бы круто, если бы дирижабли стали реальностью наших дней. Выглядят они очень эпично.
А до этого они собрали этот охренительный ангар
Не взлетит!
и летчики ему не нужны - чат гпт вполне справится чтобы его водить
Вряд ли "стрельнет", но дирижабли — это круто, конечно.
Нормально так откатились на 85+ лет назад.
просто попробуйте сравнить 48 т, который привозит самолет за несколько часов или дней и 28 т, которые, если даст бог, долетят за несколько недель - месяцев
Стоимость самолета с дирижаблем сравните
Цена доставки копеечная должна быть у современных дирижаблей. Плюс не нужна ВПП. Плюс могут в проблемных климатах работать, например в межсезонье на севере, когда дороги в говно, а лед еще не встал.
Не летающие тарелки, так дирижабли - хоть какое-то разнообразие. Мне нравятся такие новости, желаю успеха компании)