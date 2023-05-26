inDrive Арсена Томского купила технологии логистической компании Master Delivery Статьи редакции
Также в inDrive перешла команда, которая отвечала за международную экспансию сервиса.
- inDrive завершил сделку с логистической платформой Master Delivery. Её сумму компании не раскрывают.
- В рамках сделки inDrive получит технологии Master Delivery для управления доставкой, сборкой заказов, алгоритмами отправки и решения для прогнозирования спроса. Их интегрируют в b2b-сервисы inDrive. Также в компанию перейдёт команда, которая отвечала за международную экспансию сервиса.
- Master Delivery — логистическая компания, которую в 2020 году запустили Yum! Brands и BCG Digital Ventures. В России она с 2021 года развивала сервис для управления доставкой «Прямиком», курьеров которого KFC (принадлежит Yum! Brands) использовала для собственной службы доставки.
- Компания предоставляет продавцам услуги доставки «под ключ» — от цифровой системы управления онлайн-заказами до их доставки клиентам.
- В феврале 2022 года Master Delivery привлекла $6 млн на развитие за границей. Инвесторами стали Yum! Brands, BCG Digital Ventures, гендиректор компании Игорь Шиянов, бывший топ-менеджер «Альфа-банка» Майкл Тач, бывший глава «Связного» Денис Людковский и другие.
- inDriver основан в Якутии в 2013 году. В мае 2022 года компания начала перевозить сотрудников российского подразделения в Казахстан. В марте 2023-го основатель Арсен Томский рассказал, что таких работников около 1000. В октябре сервис провёл ребрендинг — сменил название на inDrive и выбрал новый фирменный цвет.
- В феврале 2023-го inDrive привлёк $150 млн на запуск новых продуктов и маркетинг. Кроме такси, сервис предоставляет в том числе услуги междугородних и грузовых перевозок, вызова мастера, курьерской доставки и поиска работы. По собственным данным, inDrive работает в 614 городах в 47 странах, штаб-квартира находится в США.
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Хорошо, что экспансия ещё не галактическая.
А так-то молодцы.
Как человек знакомый с этой платформой, скажу что ничего хорошего. Платформа откровенный мусор - работает через сраку (ни одно корректно отработавшего заказа), почти все делается руками, имеет множество мест для абьюза алгоритма работы.
UPD: если что я про мастер деливери
UPD2: почти все партнёры мастер деливери вели паралельно гугл таблицы в которых дублировали функционал платформы. Просто потому, что она часто попадала в безвыходные ситуации и не хотела дальше работать. По итогу год после запуска как курьеры сидели в ресторанах и ждали заказы на бумажках, так и сидели дальше.
Это как вселенский собор мпц
Боже, прям зачастили с новостями стартапов и бизнеса, ляпота
А какие такие технологии были у Master Delivery?
Что значит "купила технологи"? Т.е. компания Master Delivery осталась, но без технологий?