Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору Статьи редакции
Сумма сделки не раскрывается.
- Michelin сообщил, что его российский бизнес выкупил местный дистрибьютор шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Речь о двух активах — заводе в подмосковном Давыдово Russia Tyre Manufacturing Company и фирме Camso CIS, специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.
- Michelin отметила, что большая часть расходов в связи с уходом из России была учтена в 2022 году — в первом полугодии компания списала €202 млн из-за приостановки работы. При этом она пообещала отразить в отчётности в мае 2023 года расходы в «несколько десятков миллионов евро» — они связаны с валютной переоценкой.
- Соглашение одобрило российское правительство. Оно позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном в Давыдово. Michelin отметила, что осознаёт, что «Пауэр Интернэшнл-шины» не может нанять всех сотрудников предприятия, поэтому желающие уволиться могут сделать это «на хороших условиях» — каких, не уточняется.
- Michelin приостановил производство в России 15 марта 2022 года. На заводе в Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.
- В июне 2022-го компания объявила, что уйдёт с российского рынка, а активы, вероятнее всего, передаст местному менеджменту. В отчётности за 2022 год Michelin сообщала, что рассматривает разные варианты, в том числе продажу третьей стороне.
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Можно мощнее сделать! @Евгения Евсеева , простите (-:ООО «ПИШ» купил Michelin!
А звезду мишлена кому продали
Ну скорее всего за условный рубль продались с возможностью вернуть бизнес обратно, когда ситуация изменится у лучшему
Медведев Д.А.
Если. Если изменится.
А если не будет..
Просыпайтесь, уважаемый. Мы подъезжаем к станции «Калинова Яма».
# А.Пелевин
А может?
Pirelli никуда не валят и спокойно дальше работают, ограничив инвестиции, интересно, их теперь в Европе отменят за это?
Обул свою Тойоту в новый Мишлен в 2018 году за 24 000₽
Сейчас то же удовольствие — 60 000₽+
Успех, развитие, рост!
обувай в Белшину
А лучше в Большевичку
все технологии цап царап
Нейминг невольно возвращает меня к песне про тополиных пух
ну хоть рабочие места сохраняться и то +