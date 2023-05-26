Транспорт
Евгения Евсеева

Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибьютору Статьи редакции

Сумма сделки не раскрывается.

  • Michelin сообщил, что его российский бизнес выкупил местный дистрибьютор шин ООО «Пауэр Интернэшнл-шины». Речь о двух активах — заводе в подмосковном Давыдово Russia Tyre Manufacturing Company и фирме Camso CIS, специализирующейся на торговле шинами и гусеницами для спецтехники.
  • Michelin отметила, что большая часть расходов в связи с уходом из России была учтена в 2022 году — в первом полугодии компания списала €202 млн из-за приостановки работы. При этом она пообещала отразить в отчётности в мае 2023 года расходы в «несколько десятков миллионов евро» — они связаны с валютной переоценкой.
  • Соглашение одобрило российское правительство. Оно позволит сохранить 250 рабочих мест, в основном в Давыдово. Michelin отметила, что осознаёт, что «Пауэр Интернэшнл-шины» не может нанять всех сотрудников предприятия, поэтому желающие уволиться могут сделать это «на хороших условиях» — каких, не уточняется.
  • Michelin приостановил производство в России 15 марта 2022 года. На заводе в Давыдово работали около 750 человек. Там производили легковые и восстановленные грузовые шины.
  • В июне 2022-го компания объявила, что уйдёт с российского рынка, а активы, вероятнее всего, передаст местному менеджменту. В отчётности за 2022 год Michelin сообщала, что рассматривает разные варианты, в том числе продажу третьей стороне.
Завод Michelin в Давыдово

#новость #michelin

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15 комментариев
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 Вадим Д.

Можно мощнее сделать! @Евгения Евсеева , простите (-:

ООО «ПИШ» купил Michelin!
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Giant

А звезду мишлена кому продали

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NECROID

Ну скорее всего за условный рубль продались с возможностью вернуть бизнес обратно, когда ситуация изменится у лучшему

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Сергей С.
Этот конфликт очень надолго. Это все на десятилетия, наверное. Это новая реальность, новые условия жизни.

Медведев Д.А.

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Вадим Д.

Если. Если изменится.

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Кристина Масленникова

А если не будет..

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S.Capusta

Просыпайтесь, уважаемый. Мы подъезжаем к станции «Калинова Яма».
# А.Пелевин

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Глеб Цапля

А может?

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Михаил Затолокин

Pirelli никуда не валят и спокойно дальше работают, ограничив инвестиции, интересно, их теперь в Европе отменят за это?

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Василий Митрофанов

Обул свою Тойоту в новый Мишлен в 2018 году за 24 000₽
Сейчас то же удовольствие — 60 000₽+

Успех, развитие, рост!

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Таир Бакиев

обувай в Белшину

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Андрей Вечерний

А лучше в Большевичку

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Мия Сергеева

все технологии цап царап

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Олег Юрьевич

Нейминг невольно возвращает меня к песне про тополиных пух

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Леонид Родионов

ну хоть рабочие места сохраняться и то +

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