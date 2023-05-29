{"id":13975,"url":"\/distributions\/13975\/click?bit=1&hash=c478312beb84dcbceb6a1a7092f68f87ccfa936134342b123caf8c4d814698df","title":"\u041e\u043f\u0435\u0440\u0430\u0442\u043e\u0440, \u043a\u043e\u0442\u043e\u0440\u044b\u0439 \u043e\u0431\u0440\u0430\u0431\u0430\u0442\u044b\u0432\u0430\u0435\u0442 18 \u0442\u044b\u0441\u044f\u0447 \u0437\u0430\u043f\u0440\u043e\u0441\u043e\u0432 \u0432 \u043c\u0435\u0441\u044f\u0446","buttonText":"\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","imageUuid":"937a9028-eb27-565a-a921-939fd5ab575e"}
Транспорт
Таня Боброва

Дилеры предупредили о росте цен на ввозимые машины — на это влияют валютный курс, сложности с переводами и логистикой Статьи редакции

Главное из материала Autonews об автомобильном рынке в России.

2429 просмотров
  • Запас импортных автомобилей, купленных по более выгодному валютному курсу, должен закончиться к осени 2023 года, предупредили дилеры и участники рынка, работающие с параллельным импортом. Чтобы выяснить, как меняются цены, журналист Autonews под видом покупателя посетил более десяти автосалонов.
  • В одном из салонов BMW есть модели X5, X7 и 7-Series из Европы, они стоят по 15-20 млн рублей. Машины из следующих партий будут дороже. Везти младшие модели с учётом стоимости поставок уже невыгодно.
  • В шоуруме Hyundai есть микроавтобусы Staria и кроссоверы Bayon — последние в Россию больше завозить не планируют. По словам менеджера, салон решил перейти на торговлю китайскими марками, которые выпускаются на калининградском «Автоторе», — Kaiyi и BAIC.

Осенью 2022 года из ОАЭ через Казахстан в Россию закупили очень много машин. Первые партии ушли по обычным ценам, но и в Эмиратах, и в Казахстане быстро поняли, что при таких масштабах спроса можно заработать. И ещё больше взвинтили для российских покупателей цены.

менеджер одного из салонов
  • В шоурумах китайских премиальных марок тоже ждут подорожания: например, электроседан Voyah Passion доступен для заказа за 8,3 млн рублей, но ценник «быстро перепишут». Модель Voyah Free привезли по цене от 7 млн рублей, через месяц «накинули ещё 1,5 млн рублей».

На цены влияют курс, сложности с денежными переводами и проблемы в логистике

  • Российские дилеры закупили большое количество машин в Европе осенью 2022 года, когда курс доллара составлял около 65 рублей. Те поставки до сих пор продолжаются. Новые автомобили заказывают с учётом курса около 80 рублей за доллар, пишет издание.
  • Источник, который занимается ввозом автомобилей в Россию по «антисанкционным схемам», называет и другие причины подорожания машин. Это нарастающие сложности с переводом денег из России в Европу и логистические проблемы. По его мнению, внимание «недружественных» стран привлекает и слишком открытое обсуждение параллельного импорта.

Мои бизнес-партнёры в Иране могут достать и привезти в Россию всё, что угодно. Но там делают это тихо, никто не говорит о параллельном импорте. В России о нём говорят много, и это вызывает ответную реакцию «недружественных» стран, которые, в свою очередь, давят, например, на Турцию, ОАЭ и другие страны, через которых идёт параллельный импорт.

источник Autonews
  • По словам аналитика Владимира Беспалова, пока на рынке есть дефицит предложения и неопределённость, дилеры закладывают в цены максимальные риски, включая падение курса. Но в будущем стоимость автомобилей будет больше зависеть от насыщения рынка.
  • Глава «Автостата» Сергей Целиков отметил, что изменение курсов валют быстро влияет только при заказе конкретных моделей в определённое время. Дилеры же меняют цены в первую очередь из-за сопутствующих непрямых затрат в логистике — из-за дорогой и непредсказуемой доставки.
Источник: Autonews

#новость #автомобили

(function(w, d, id) { var h = 5000; var a = d.querySelector('#volvo-head'); var b = d.querySelector('[data-content-id="'+id+'"]'); var i = []; if (a && b) { a.style.display = 'block'; startSlideShow(); } var c = 0; var id = 0; function startSlideShow() { i = [].slice.call(a.querySelectorAll('.volvo-head__text span')); nextSlide(); }; function changeSlide() { var p = c; c += 1; if (c >= i.length) { c = 0; } if (i[p]) { i[p].classList.remove('volvo-head__active'); } if (i[c]) { i[c].classList.add('volvo-head__active'); } }; function nextSlide() { id = setTimeout(function() { var a = d.querySelector('#volvo-head'); if (a) { changeSlide(); nextSlide(); } }, h); }; }(window, document, 137185));
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
108 комментариев
Написать комментарий...
 Мимо проходивший

BMW X5 за 15 млн - да вы совсем ебанулись, отцы.

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Ничё, россияне схавают, не привыкать. Ну будет кредит чуть побольше

Ответить
Развернуть ветку
15 комментариев
Винсент Вега

Зачем вам не скрепные авто? у нас скоро всё импортозаместят + надо немного потерпеть и наступит величие

Ответить
Развернуть ветку
Mr. xXx

Странно, что вы удивляетесь этому) После китайских авто - в Китае 750к.₽, в России сливают от 2,5 млн.₽ - уже не удивляет ничего))

Ответить
Развернуть ветку
Иван

Нормально, я уезжая квартиру в сао продал за 10 а тут авто 15. Предвижу подъем по угонам.

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

20

Ответить
Развернуть ветку
Кузьмич

нууууу слушай, Мальдивы и телочки сами себя не оплатят.

Ответить
Развернуть ветку
Мимо проходивший

BMW X5 - 63 000$ в адекватном мире стоит.

Ответить
Развернуть ветку
RobinzonCruzo

Нам такое не нужно, гейским душком пропахло

Ответить
Развернуть ветку
Руслан Келлерман

Это наверное ее начальная цена

Ответить
Развернуть ветку
Axel Denisenko

А помните, как еще несколько лет назад в новостях было... "Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян задержали за управление автомобилем без документов. Так называемые мажоры гоняли по ночной Москве на люксовых автомобилях, стоимость которых превышает 3-5 млн. рублей!".

А теперь китаец = удачная покупка для многих. Хех, вот же времена были.

Ответить
Развернуть ветку
RobinzonCruzo

Эх тигуан на 220 сил, в R обвесе стоил чуть больше 2х миллионов. Жаль что теперь и в ЕС он стоит 60к евро.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
under construction

инфляции нет, но цены летят в космос

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

А инфляцию в машинах-то небось и не считают. А в туалетной бумаге Набережные Челны все нормально

Ответить
Развернуть ветку
39 комментариев
Вадим Д.

Как будто для роста цен в стране когда-либо были нужны какие-то обоснования.

Ответить
Развернуть ветку
Иван Серик

Цена растёт. Вводятся санкции - цена растёт. Доллар вниз - цена растёт. Доллар растёт - цена растёт. Цена в любом случае растёт!

Ответить
Развернуть ветку
Александр

да все равно бабла нет купить, так что хоть обьповышайтесь мне лично все равно.

Ответить
Развернуть ветку
Даниил Слесарчук

посмотрел быстренько комменты.. Ребята, а где бушуев, дима алексеев, милфхантер? "всех переиграли", "только выиграли", "хуже не стало", вот это все? Или они ждут новостей про американские банки?

Ответить
Развернуть ветку
Rax034

Рабочий день до 17:00 у них в подвале. Завтра ждите.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Ну оба выходных трудились...отдыхают...

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov
Ребята, а где бушуев, дима алексеев, милфхантер?

Ждут обновления методички

Ответить
Развернуть ветку
Sergei Timofeyev

Хорошо ведь! Всё по плану!

Ответить
Развернуть ветку
Император Нолимоций

План:

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Виктория В.

Ну да ,будем придерживаться и молча исполнять

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Grin

У дилеров с машинами, как у нефтяников с бензином- рост при любой конъюнктуре

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Перестаньте у них покупать, как будто других путей не существует. Но это для россиян слишком сложно, понимаю.

Ответить
Развернуть ветку
7 комментариев
S E

Что ещё ожидать при курсе 80 за 1$ только нищету

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Шутовский

они стоят по 15-20 млн рублей. Машины из следующих партий будут дороже.
А щас уже сколько будут стоить 100-150 т ?

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Кто прочитает и запомнит, тот молодец.
Порочный круг повышения цен не может разорваться только из-за олений которые бегут покупать в кредит взлетевший в цене товар

Ответить
Развернуть ветку
Гуляева София

Всё идет четко по плану) Ладно китайцы делают уже хорошие машины, которые значительно дешевле, но это не выход(

Ответить
Развернуть ветку
Юрий Подшибякин

"15-20 млн рублей"-а чего так мало ,это же копейки для россиян ((((

Ответить
Развернуть ветку
Bahhoff S

Это специально так делается чтобы всему миру показать что самые успешные и богатые люди живут только в России. Что такое 20 миллион тьфу копейки 😂

Ответить
Развернуть ветку
Роман Мишин

Нам не нужны ваши машины у нас есть УАЗ патриот.

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

И БУХАНОЧКА юбилейная разноцветная!

Ответить
Развернуть ветку
Eternal Hate

О, опять барыги плачутся. Это же те самые пострадавшие коммерсанты, которые ещё до воблы продавали коврики за 350 тысяч?

Ответить
Развернуть ветку
Alexey Ivanov

Те самые. Но россияне брали коврики за 350 тысяч, возьмут и х5 за 20 миллионов :)

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
debil

Лапшу не вешайте!

Ответить
Развернуть ветку
Makar H

Ой-ё-ё-й...

Ответить
Развернуть ветку
Иван К

Как ФАС до сих пор это пропускает? Это ж явный неприкрытый сговор. "Друзья, все вместе поднимаем цены" читаю я

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 108 комментариев
null