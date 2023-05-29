Дилеры предупредили о росте цен на ввозимые машины — на это влияют валютный курс, сложности с переводами и логистикой Статьи редакции
Главное из материала Autonews об автомобильном рынке в России.
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- Запас импортных автомобилей, купленных по более выгодному валютному курсу, должен закончиться к осени 2023 года, предупредили дилеры и участники рынка, работающие с параллельным импортом. Чтобы выяснить, как меняются цены, журналист Autonews под видом покупателя посетил более десяти автосалонов.
- В одном из салонов BMW есть модели X5, X7 и 7-Series из Европы, они стоят по 15-20 млн рублей. Машины из следующих партий будут дороже. Везти младшие модели с учётом стоимости поставок уже невыгодно.
- В шоуруме Hyundai есть микроавтобусы Staria и кроссоверы Bayon — последние в Россию больше завозить не планируют. По словам менеджера, салон решил перейти на торговлю китайскими марками, которые выпускаются на калининградском «Автоторе», — Kaiyi и BAIC.
- В шоурумах китайских премиальных марок тоже ждут подорожания: например, электроседан Voyah Passion доступен для заказа за 8,3 млн рублей, но ценник «быстро перепишут». Модель Voyah Free привезли по цене от 7 млн рублей, через месяц «накинули ещё 1,5 млн рублей».
На цены влияют курс, сложности с денежными переводами и проблемы в логистике
- Российские дилеры закупили большое количество машин в Европе осенью 2022 года, когда курс доллара составлял около 65 рублей. Те поставки до сих пор продолжаются. Новые автомобили заказывают с учётом курса около 80 рублей за доллар, пишет издание.
- Источник, который занимается ввозом автомобилей в Россию по «антисанкционным схемам», называет и другие причины подорожания машин. Это нарастающие сложности с переводом денег из России в Европу и логистические проблемы. По его мнению, внимание «недружественных» стран привлекает и слишком открытое обсуждение параллельного импорта.
- По словам аналитика Владимира Беспалова, пока на рынке есть дефицит предложения и неопределённость, дилеры закладывают в цены максимальные риски, включая падение курса. Но в будущем стоимость автомобилей будет больше зависеть от насыщения рынка.
- Глава «Автостата» Сергей Целиков отметил, что изменение курсов валют быстро влияет только при заказе конкретных моделей в определённое время. Дилеры же меняют цены в первую очередь из-за сопутствующих непрямых затрат в логистике — из-за дорогой и непредсказуемой доставки.
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BMW X5 за 15 млн - да вы совсем ебанулись, отцы.
Ничё, россияне схавают, не привыкать. Ну будет кредит чуть побольше
Зачем вам не скрепные авто? у нас скоро всё импортозаместят + надо немного потерпеть и наступит величие
Странно, что вы удивляетесь этому) После китайских авто - в Китае 750к.₽, в России сливают от 2,5 млн.₽ - уже не удивляет ничего))
Нормально, я уезжая квартиру в сао продал за 10 а тут авто 15. Предвижу подъем по угонам.
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нууууу слушай, Мальдивы и телочки сами себя не оплатят.
BMW X5 - 63 000$ в адекватном мире стоит.
Нам такое не нужно, гейским душком пропахло
Это наверное ее начальная цена
А помните, как еще несколько лет назад в новостях было... "Скандально известную гонщицу Мару Багдасарян задержали за управление автомобилем без документов. Так называемые мажоры гоняли по ночной Москве на люксовых автомобилях, стоимость которых превышает 3-5 млн. рублей!".
А теперь китаец = удачная покупка для многих. Хех, вот же времена были.
Эх тигуан на 220 сил, в R обвесе стоил чуть больше 2х миллионов. Жаль что теперь и в ЕС он стоит 60к евро.
инфляции нет, но цены летят в космос
А инфляцию в машинах-то небось и не считают. А в туалетной бумаге Набережные Челны все нормально
Как будто для роста цен в стране когда-либо были нужны какие-то обоснования.
Цена растёт. Вводятся санкции - цена растёт. Доллар вниз - цена растёт. Доллар растёт - цена растёт. Цена в любом случае растёт!
да все равно бабла нет купить, так что хоть обьповышайтесь мне лично все равно.
посмотрел быстренько комменты.. Ребята, а где бушуев, дима алексеев, милфхантер? "всех переиграли", "только выиграли", "хуже не стало", вот это все? Или они ждут новостей про американские банки?
Рабочий день до 17:00 у них в подвале. Завтра ждите.
Ну оба выходных трудились...отдыхают...
Ждут обновления методички
Хорошо ведь! Всё по плану!
План:
Ну да ,будем придерживаться и молча исполнять
У дилеров с машинами, как у нефтяников с бензином- рост при любой конъюнктуре
Перестаньте у них покупать, как будто других путей не существует. Но это для россиян слишком сложно, понимаю.
Что ещё ожидать при курсе 80 за 1$ только нищету
они стоят по 15-20 млн рублей. Машины из следующих партий будут дороже.
А щас уже сколько будут стоить 100-150 т ?
Кто прочитает и запомнит, тот молодец.
Порочный круг повышения цен не может разорваться только из-за олений которые бегут покупать в кредит взлетевший в цене товар
Всё идет четко по плану) Ладно китайцы делают уже хорошие машины, которые значительно дешевле, но это не выход(
"15-20 млн рублей"-а чего так мало ,это же копейки для россиян ((((
Это специально так делается чтобы всему миру показать что самые успешные и богатые люди живут только в России. Что такое 20 миллион тьфу копейки 😂
Нам не нужны ваши машины у нас есть УАЗ патриот.
И БУХАНОЧКА юбилейная разноцветная!
О, опять барыги плачутся. Это же те самые пострадавшие коммерсанты, которые ещё до воблы продавали коврики за 350 тысяч?
Те самые. Но россияне брали коврики за 350 тысяч, возьмут и х5 за 20 миллионов :)
Лапшу не вешайте!
Ой-ё-ё-й...
Как ФАС до сих пор это пропускает? Это ж явный неприкрытый сговор. "Друзья, все вместе поднимаем цены" читаю я