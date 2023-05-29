Польша с 1 июня 2023 года закроет границу для грузовиков и тягачей, зарегистрированных в России и Беларуси Статьи редакции
Запрет будет действовать до соответствующего распоряжения.
- Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на польское министерство внутренних дел. Речь о движении грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов через польско-белорусскую границу, уточняет ТАСС.
- О планах Польши ввести такой запрет СМИ сообщали ещё 26 мая 2023 года. После этого — в ожидании подписания документа — в очереди на границе с Беларусью застряли около 900 грузовиков: некоторые стояли в «пробке» более 30 часов.
- Убытки из-за задержек понесут импортёры, заявляли опрошенные «Ъ» участники рынка. Суммы их потерь будут зависеть от контрактных обязательств. В условиях логистических ограничений перевозчикам также придётся снова продумать новые маршруты — на этот раз через Литву, Латвию и Эстонию, добавил гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.
- Это, в свою очередь, приведёт к «увеличению сроков доставки товаров из Европы в Россию минимум на неделю», говорит предприниматель. И издержки, связанные с пересечением границы «прибалтийских стран», в конечном счёте отразятся на потребительских ценах.
- Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская тем временем ещё до изменений замечала, что российские и белорусские компании «сформировали достаточно большой парк транспортных средств с польской регистрацией» — эти грузовики под ограничения не попадут.
- Польские СМИ заявляли, что запрет со стороны Польши — это ответ на предложение российских депутатов заблокировать движение польских грузовиков в России и исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.
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А для чего этот фарс с перегрузкой / перекидкой номеров?
"эти грузовики под ограничения не попадут"
Чтобы жизнь малиной не казалась, эти грузовики должны попасть под ограничения уже с нашей стороны, лол.
Кто-то только предлагает, а кто-то делает.
Самые главные русофобы снова в деле.
Придурки!
вот ведь пидоры.
А вот и ответочка
Новое дно уже пробито
Лучше бы вместо Украины выясняли отношения с Польшей. Вот уж точно отрыжка Версальского договора.