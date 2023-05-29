Транспорт
Полина Лааксо

Польша с 1 июня 2023 года закроет границу для грузовиков и тягачей, зарегистрированных в России и Беларуси Статьи редакции

Запрет будет действовать до соответствующего распоряжения.

  • Об этом сообщило «Интерфакс» со ссылкой на польское министерство внутренних дел. Речь о движении грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, полуприцепов и автопоездов через польско-белорусскую границу, уточняет ТАСС.
  • О планах Польши ввести такой запрет СМИ сообщали ещё 26 мая 2023 года. После этого — в ожидании подписания документа — в очереди на границе с Беларусью застряли около 900 грузовиков: некоторые стояли в «пробке» более 30 часов.
  • Убытки из-за задержек понесут импортёры, заявляли опрошенные «Ъ» участники рынка. Суммы их потерь будут зависеть от контрактных обязательств. В условиях логистических ограничений перевозчикам также придётся снова продумать новые маршруты — на этот раз через Литву, Латвию и Эстонию, добавил гендиректор компании «Оптималог» Георгий Властопуло.
  • Это, в свою очередь, приведёт к «увеличению сроков доставки товаров из Европы в Россию минимум на неделю», говорит предприниматель. И издержки, связанные с пересечением границы «прибалтийских стран», в конечном счёте отразятся на потребительских ценах.
  • Президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская тем временем ещё до изменений замечала, что российские и белорусские компании «сформировали достаточно большой парк транспортных средств с польской регистрацией» — эти грузовики под ограничения не попадут.
  • Польские СМИ заявляли, что запрет со стороны Польши — это ответ на предложение российских депутатов заблокировать движение польских грузовиков в России и исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.
Источник: «РИА Новости»

#новость #грузоперевозки

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10 комментариев
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 Марат Шайхутдинов

А для чего этот фарс с перегрузкой / перекидкой номеров?

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Слегка Придурковатый

"эти грузовики под ограничения не попадут"

Чтобы жизнь малиной не казалась, эти грузовики должны попасть под ограничения уже с нашей стороны, лол.

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Pavel Cree

Кто-то только предлагает, а кто-то делает.

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Милфхантер

Самые главные русофобы снова в деле.

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debil
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Иван Серик

Придурки!

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Anatoly Ivanov

вот ведь пидоры.

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Невероятный Блондин
это ответ на предложение российских депутатов заблокировать движение польских грузовиков в России и исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.

А вот и ответочка

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P TM GLADIATOR

Новое дно уже пробито

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habanero

Лучше бы вместо Украины выясняли отношения с Польшей. Вот уж точно отрыжка Версальского договора.

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